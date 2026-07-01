КРЕСТОВНИКОВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
КРЕСТОВНИКОВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский предприниматель, политический деятель, мануфактур-советник.
Действительный статский советник (1913). Из рода Крестовниковых. В 1910 году возведён в потомственное дворянство. Окончил физико-математический факультет Московского университета (1878); в студенческие годы опубликовал несколько научных работ по органической химии. В 1878 году женился на Ю.Т. Морозовой (сестре С.Т. Морозова), ставшей впоследствии крупной благотворительницей; родственными отношениями Крестовникова был связан с другими предпринимательскими семействами (сестра Мария была замужем за А.И. Гарелиным, сестра Татьяна - за И.В. Каретниковым, дочь София - за Д.И. Стахеевым, дочь Мария - за Н.Г. Листом). В 1878-1879 годах работал на принадлежавшем Крестовниковым Казанском химическом заводе. Член правления Общества Московско-Курской железной дороги (1879-1891 годы), участвовал в её продаже в казну в начале 1890-х годов. Один из директоров (с 1887 года), председатель (с начала 1890-х годов) правления Фабрично-торгового товарищества братьев Крестовниковых. В 1892 году по инициативе Крестовникова основано Московское товарищество механических изделий, владевшее близ станции Гривно Московско-Курской железной дороги одним из первых отечественных предприятий по производству станков и оборудования для текстильных фабрик (к 1914 году - 800 рабочих). Член правления Московско-Кавказского нефтепромышленного товарищества (1902-1912 годы), учреждённого в 1902 году по инициативе Н.А. Найдёнова и владевшего нефтяными месторождениями близ Баку. Председатель совета и фактический руководитель Московского купеческого банка (1903-1917 годы).
Гласный Московской городской думы (1881-1884 годы). Выборный Московского биржевого общества (1885-1894, 1897-1917 годы), член Постоянной комиссии при Московской бирже (с 1891 года), работал в комиссиях Московского биржевого комитета по пересмотру общего таможенного тарифа (1889-1890 годы). Старшина (1892-1894 годы), председатель (1905-1915 годы) Московского биржевого комитета. В 1896 году участвовал в торгово-промышленном съезде, прошедшем в рамках Всероссийской художественно-промышленной выставки в Нижнем Новгороде, возглавлял Главный комитет экспертов выставки. Активный сторонник сотрудничества буржуазии с правительством. В 1905 году участвовал в работе комиссии Министерства финансов по подоходному налогу, в конце 1905 года по инициативе Крестовникова создан консорциум Государственных и московских частных банков для оказания помощи предпринимателям, понёсшим убытки в ходе Революции 1905-1907 годов. В 1905 году один из организаторов Торгово-промышленной партии. С 1906 года член ЦК партии «Союз 17 октября» и одновременно член совета Съездов представителей промышленности и торговли. Член Государственного совета по выборам от торговли и промышленности (1906-1917 годы). Активно поддерживал столыпинскую аграрную реформу. Занимал жёсткую позицию по отношению к рабочему движению, в 1912 году призывал к карательным мерам в отношении рабочих - участников стачек протеста против Ленского расстрела 1912 года. В 1911 году Крестовников выступил против открытого письма 66 московских фабрикантов, осуждавших политику министра народного просвещения Л.А. Кассо по отношению к высшей школе. Вызывал недовольство оппозиционно настроенных по отношению к правительству представителей московской буржуазии (левых октябристов и прогрессистов) во главе с П.П. Рябушинским. В ходе «борьбы с немецким засильем» в 1-ю мировую войну Крестовников противодействовал полному удалению из состава Московского биржевого общества предпринимателей немецкого происхождения; весной 1915 года был обвинён группой предпринимателей в пособничестве действовавшим в России германским фирмам и был вынужден отойти от активной политической деятельности.
Награждён орденами Святого Станислава 2-й степени (1891), Святого Владимира 4-й (1890) и 3-й (1900) степеней, а также французским орденом Почётного легиона.
Иллюстрации:
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