КРЕСТОВНИКОВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

КРЕСТОВНИКОВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский предприниматель , политический деятель, мануфактур-советник.

Действительный статский советник (1913). Из ро­да Кре­стов­ни­ко­вых. В 1910 году воз­ве­дён в по­томственное дво­рян­ст­во. Окон­чил фи­зи­ко-ма­те­ма­тический факультет Московского университета (1878); в сту­денческие го­ды опуб­ли­ко­вал несколько на­учных ра­бот по ор­га­нической хи­мии. В 1878 году же­нил­ся на Ю.Т. Мо­ро­зо­вой (се­ст­ре С.Т. Мо­ро­зо­ва), став­шей впо­след­ст­вии круп­ной бла­го­тво­ри­тель­ни­цей; родственными от­но­ше­ния­ми Крестовникова был свя­зан с другими пред­при­ни­ма­тель­ски­ми се­мей­ст­ва­ми (се­ст­ра Ма­рия бы­ла за­му­жем за А.И. Га­ре­ли­ным, се­ст­ра Тать­я­на - за И.В. Ка­рет­ни­ко­вым, дочь Со­фия - за Д.И. Ста­хее­вым, дочь Ма­рия - за Н.Г. Лис­том). В 1878-1879 годах ра­бо­тал на при­над­ле­жав­шем Кре­стов­ни­ко­вым Ка­зан­ском хи­мическом за­во­де. Член прав­ле­ния Общества Мо­с­ков­ско-Кур­ской железной дороги (1879-1891 годы), уча­ст­во­вал в её про­да­же в каз­ну в начале 1890-х годов. Один из ди­рек­то­ров (с 1887 года), пред­се­да­тель (с начала 1890-х годов) прав­ле­ния Фаб­рич­но-тор­го­во­го товарищества братьев Кре­стов­ни­ко­вых. В 1892 году по ини­циа­ти­ве Крестовникова ос­но­ва­но Московское товарищество ме­ха­нических из­де­лий, вла­дев­шее близ станции Грив­но Мо­с­ков­ско-Кур­ской железной дороги од­ним из пер­вых отечественных пред­при­ятий по про­изводству стан­ков и обо­ру­до­ва­ния для тек­стиль­ных фаб­рик (к 1914 году - 800 ра­бо­чих). Член прав­ле­ния Мо­с­ков­ско-Кав­каз­ско­го неф­те­про­мыш­лен­но­го товарищества (1902-1912 годы), уч­реж­дён­но­го в 1902 году по ини­циа­ти­ве Н.А. Най­дё­но­ва и вла­дев­ше­го неф­тя­ны­ми ме­сто­ро­ж­де­ния­ми близ Ба­ку. Председатель со­ве­та и фак­тический ру­ко­во­ди­тель Московского ку­печеского бан­ка (1903-1917 годы).

Глас­ный Московской городской ду­мы (1881-1884 годы). Вы­бор­ный Московского бир­же­во­го общества (1885-1894, 1897-1917 годы), член По­сто­ян­ной ко­мис­сии при Московской бир­же (с 1891 года), ра­бо­тал в ко­мис­си­ях Московского бир­же­во­го комитета по пе­ре­смот­ру об­ще­го та­мо­жен­но­го та­ри­фа (1889-1890 годы). Стар­ши­на (1892-1894 годы), пред­се­да­тель (1905-1915 годы) Московского бир­же­во­го комитета. В 1896 году уча­ст­во­вал в тор­го­во-промышленном съез­де, про­шед­шем в рам­ках Все­российской ху­до­жественно-промышленной вы­став­ки в Ниж­нем Нов­го­ро­де, воз­глав­лял Главный комитет экс­пер­тов вы­став­ки. Ак­тив­ный сто­рон­ник со­труд­ни­че­ст­ва бур­жуа­зии с пра­ви­тель­ст­вом. В 1905 году уча­ст­во­вал в ра­бо­те ко­мис­сии Министерства фи­нан­сов по по­до­ход­но­му на­ло­гу, в конце 1905 года по ини­циа­ти­ве Крестовникова соз­дан кон­сор­ци­ум Государственных и мо­с­ков­ских ча­ст­ных бан­ков для ока­за­ния по­мо­щи пред­при­ни­ма­те­лям, по­нёс­шим убыт­ки в хо­де Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов. В 1905 году один из ор­га­ни­за­то­ров Тор­го­во-про­мыш­лен­ной пар­тии. С 1906 года член ЦК пар­тии «Со­юз 17 ок­тяб­ря» и од­но­вре­мен­но член со­ве­та Съез­дов пред­ста­ви­те­лей про­мыш­лен­но­сти и тор­гов­ли. Член Государственного со­ве­та по вы­бо­рам от тор­гов­ли и промышленности (1906-1917 годы). Ак­тив­но под­дер­жи­вал сто­лы­пин­скую аг­рар­ную ре­фор­му. За­ни­мал жё­ст­кую по­зи­цию по от­но­ше­нию к ра­бо­че­му дви­же­нию, в 1912 году при­зы­вал к ка­ра­тель­ным ме­рам в от­но­ше­нии ра­бо­чих - уча­ст­ни­ков ста­чек про­тес­та про­тив Лен­ско­го рас­стре­ла 1912 года. В 1911 году Крестовников вы­сту­пил про­тив от­кры­то­го пись­ма 66 московских фаб­ри­кан­тов, осу­ж­дав­ших по­ли­ти­ку ми­ни­ст­ра народного про­све­ще­ния Л.А. Кас­со по от­но­ше­нию к выс­шей шко­ле. Вы­зы­вал не­до­воль­ст­во оп­по­зи­ци­он­но на­стро­ен­ных по от­но­ше­нию к пра­ви­тель­ст­ву пред­ста­ви­те­лей московской бур­жуа­зии (ле­вых ок­тяб­ри­стов и про­грес­си­стов) во гла­ве с П.П. Ря­бу­шин­ским. В хо­де «борь­бы с не­мец­ким за­силь­ем» в 1-ю ми­ро­вую вой­ну Крестовников про­ти­во­дей­ст­во­вал пол­но­му уда­ле­нию из со­ста­ва Московского бир­же­во­го общества пред­при­ни­ма­телей немецкого про­ис­хо­ж­де­ния; вес­ной 1915 года был об­ви­нён груп­пой пред­при­ни­ма­те­лей в по­соб­ни­че­ст­ве дей­ст­во­вав­шим в Рос­сии германским фир­мам и был вы­ну­ж­ден отой­ти от ак­тив­ной по­ли­тической дея­тель­но­сти.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Ста­ни­сла­ва 2-й сте­пе­ни (1891), Святого Вла­ди­ми­ра 4-й (1890) и 3-й (1900) сте­пе­ней, а так­же французским ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.