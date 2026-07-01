КРЕСТНЫЙ КИЙОСТРОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ
КРЕСТНЫЙ КИЙОСТРОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ - архитектурный ансамбль в Архангельской области.
Расположен на острове Кий (один из 11 островов Кийского архипелага) в Онежской губе, в 8 км от города Онега. Мужская ставропигиальная обитель основана по грамоте царя Алексея Михайловича в 1656 году на необитаемом острове, к которому в 1639 году по пути в Кожеозерский монастырь пристал застигнутый бурей иеромонах Анзерского Соловецкого скита Никон (будущий патриарх поставил здесь крест; в 1652 году в сане митрополита Новгородского, сопровождая мощи святого Филиппа из Соловецкого монастыря в Москву, он заехал на остров и дал обет воздвигнуть монастырь в честь Креста Господня).
Комплекс Крестного Кийостровского монастыря вместе с Новоиерусалимским монастырём и Иверским монастырём на Валдае отражает устремления патриарха Никона по перенесению символики сакральных мест Ближнего Востока и Афона на русскую землю. В 1656 году в монастырь из Иерусалима привезён изготовленный в размер Креста Господня кипарисовый крест, оправленный в серебро и драгоценные камни, с частицами Древа Креста Господня, Ризы Господней, мощей более чем 300 святых и частицами чтимых палестинских камней (в 1930-е годы хранился в Антирелигиозном музее в Соловецком лагере, затем в запасниках ГИМ; ныне - в церкви Преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках в Москве). С 1658 года к монастырю приписан Трифонов Печенгский монастырь с вотчинами. Крестный Кийостровский монастырь являлся крупным землевладельцем (так, в 1744 году ему принадлежало около 4 тысяч крестьян; потерял вотчины при секуляризации 1764 года); имел подворья близ Знаменского монастыря в Москве, в Архангельске, Онеге; фактории на Понге, Лахте, Мурмане. В ходе Крымской войны 1853-1856 годов (в июле 1854 года) монастырь пострадал от нападения английского флота; летом 1855 года - от сильного пожара. Восстановлен в 1870 году. Закрыт в 1922 году; помещения использовались для детского интерната. Ныне отдельные здания используются домом отдыха.
Ансамбль монастыря построен на южной оконечности острова в 4 этапа. В 1656-1659 годах под руководством строителя Пахомия из Сырьина монастыря в Каргополе (по другим данным, старцев Нифонта Теребинского и Исайи) возведены: деревянная крепость с надвратными храмами (в т. ч. Иверской иконы Божией Матери), церковь Воздвижения Креста, колокольня, трапезная с храмом Архангела Михаила, кельи братии, амбары. В 1660 году патриарх Никон сам руководил работами (предположительно задействовав и Аверкия Мокеева, строившего Иверский монастырь на Валдае): строительством храма Происхождения Честных Древ Креста Господня над колодцем, который собственноручно выкопал у подножия холма (в стену апсиды вмурованы 2 закладных креста), и окончанием возведения (предположительно заложен архим. Иоанном в 1658 году) тяжеловесного, с 4 широко расставленными подкупольными столбами и крестовыми сводами, каменного собора Воздвижения Креста Господня на самой высокой точке острова. Первоначально собор был, вероятно, 3-купольным (сохранился один 8-гранный барабан, схожий с барабаном Преображенского собора Соловецкого мон.). Его простые формы подчёркивают величественность кубического объёма: стены наклонены внутрь, средняя апсида с главкой выше боковых, закомары заменены простым карнизом, фасад членится 3 лопатками лёгкого выступа, белокаменные перспективные порталы с повышенными килями простотой формы напоминают порталы владимиро-суздальского зодчества, наличники окон являются упрощённым вариантом наличников собора Новоиерусалимского монастыря. Среди особенностей собора - хоры (намеренная архаизация) с 2 закрытыми камерами-приделами Архангела Михаила и Святого Филиппа (престолы перенесены в 1708 и 1710 годах, предположительно из надвратных храмов), каменный престол, устроенный на скале (как в Храме Гроба Господня); паруса плоской формы (аналогичны созданным Мокеевым в соборе Иверского мон. на Валдае).
В 1682-1689 годах работы велись монахами Новоиерусалимского монастыря: с юга от собора построена каменная трапезная (возможно, заложена в 1660 году; на 2-м этаже - квадратная трапезная палата, перекрытая крестовым сводом, поддерживаемым мощным столпом; южный фасад расчленён лопатками); с востока к ней примыкает церковь Рождества Богородицы, с северо-востока - шатровая колокольня (верхняя часть не сохранилась; портал в стиле классицизма). Предположительно в начале XVIII века при настоятеле Феодосии к западному фасаду надкладезного храма пристроили каменные настоятельские кельи над каменными погребами, построенными, возможно, ещё в 1660 году; с северной стороны к колокольне - усыпальницу настоятелей. Каменные здания монастыря сложены из гранитных глыб (большемерный кирпич использовался в верхней части собора и келий; белый камень - в апсидах) и хорошо сочетаются со скалистыми берегами острова. Из деревянных построек сохранились: кладбищенская церковь Всех Святых на северо-востоке острова (1660, перестроена); юго-западный угол ограды с башенкой и настоятельские покои (1870-1871 годы); братский корпус (1903).