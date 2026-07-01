КРЕСТНЫЙ КИЙОСТРОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

КРЕСТНЫЙ КИЙОСТРОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ - архитектурный ансамбль в Архангельской области.

Рас­по­ло­жен на острове Кий (один из 11 остро­вов Кий­ско­го ар­хи­пе­ла­га) в Онеж­ской гу­бе, в 8 км от города Оне­га. Муж­ская став­ро­пи­ги­аль­ная оби­тель ос­но­ва­на по гра­мо­те ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча в 1656 году на не­оби­тае­мом ост­ро­ве, к ко­то­ро­му в 1639 году по пу­ти в Ко­же­о­зер­ский монастырь при­стал за­стиг­ну­тый бу­рей ие­ро­мо­нах Ан­зер­ско­го Со­ло­вец­ко­го ски­та Ни­кон (бу­ду­щий пат­ри­арх по­ста­вил здесь крест; в 1652 году в са­не ми­тро­по­ли­та Нов­го­род­ско­го, со­про­во­ж­дая мо­щи святого Фи­лип­па из Со­ло­вец­ко­го монастыря в Мо­ск­ву, он за­ехал на ост­ров и дал обет воз­двиг­нуть мо­на­стырь в честь Кре­ста Гос­под­ня ).

Ком­плекс Крестного Кийостровского монастыря вме­сте с Но­во­ие­ру­са­лим­ским мо­на­сты­рём и Ивер­ским мо­на­сты­рём на Вал­дае от­ра­жа­ет уст­рем­ле­ния пат­ри­ар­ха Ни­ко­на по пе­ре­не­се­нию сим­во­ли­ки са­краль­ных мест Ближ­не­го Вос­то­ка и Афо­на на русскую зем­лю. В 1656 году в мо­на­стырь из Ие­ру­са­ли­ма при­ве­зён из­го­тов­лен­ный в раз­мер Кре­ста Гос­под­ня ки­па­ри­со­вый крест, оп­рав­лен­ный в се­реб­ро и дра­го­цен­ные кам­ни, с час­ти­ца­ми Дре­ва Кре­ста Гос­под­ня, Ри­зы Гос­под­ней, мо­щей бо­лее чем 300 свя­тых и час­ти­ца­ми чти­мых па­ле­стин­ских кам­ней (в 1930-е годы хра­нил­ся в Ан­ти­ре­ли­ги­оз­ном му­зее в Со­ло­вец­ком ла­ге­ре, за­тем в за­пас­ни­ках ГИМ; ны­не - в церкви Преподобного Сер­гия Ра­до­неж­ско­го в Кра­пив­ни­ках в Мо­ск­ве). С 1658 года к мо­на­сты­рю при­пи­сан Три­фо­нов Пе­ченг­ский монастырь с вот­чи­на­ми. Крестный Кийостровский монастырь яв­лял­ся круп­ным зем­ле­вла­дель­цем (так, в 1744 году ему при­над­ле­жа­ло около 4 тысяч кре­сть­ян; по­те­рял вот­чи­ны при се­ку­ля­ри­за­ции 1764 года); имел под­во­рья близ Зна­мен­ско­го монастыря в Мо­ск­ве, в Ар­хан­гель­ске, Оне­ге; фак­то­рии на Пон­ге, Лах­те, Мур­ма­не. В хо­де Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов (в ию­ле 1854 года) мо­на­стырь по­стра­дал от на­па­де­ния английского фло­та; ле­том 1855 года - от силь­но­го по­жа­ра. Вос­ста­нов­лен в 1870 году. За­крыт в 1922 году; по­ме­ще­ния ис­поль­зо­ва­лись для дет­ско­го ин­тер­на­та. Ны­не отдельные зда­ния ис­поль­зу­ют­ся до­мом от­ды­ха.

Ан­самбль мо­на­сты­ря по­стро­ен на южной око­неч­но­сти ост­ро­ва в 4 эта­па. В 1656-1659 годах под руководством строи­те­ля Па­хо­мия из Сырь­и­на монастыря в Кар­го­по­ле (по другим дан­ным, стар­цев Ни­фон­та Те­ре­бин­ско­го и Исайи) воз­ве­де­ны: де­ревянная кре­пость с над­врат­ны­ми хра­ма­ми (в т. ч. Ивер­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри), церковь Воз­дви­же­ния Кре­ста, ко­ло­коль­ня, тра­пез­ная с хра­мом Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла, ке­льи бра­тии, ам­ба­ры. В 1660 году пат­ри­арх Ни­кон сам ру­ко­во­дил ра­бо­та­ми (пред­по­ло­жи­тель­но за­дей­ст­во­вав и Авер­кия Мо­кее­ва, стро­ив­ше­го Ивер­ский монастырь на Вал­дае): строи­тель­ст­вом хра­ма Про­ис­хо­ж­де­ния Че­ст­ных Древ Кре­ста Гос­под­ня над ко­лод­цем, ко­то­рый соб­ст­вен­но­руч­но вы­ко­пал у под­но­жия хол­ма (в сте­ну ап­си­ды вму­ро­ва­ны 2 за­клад­ных кре­ста), и окон­ча­ни­ем воз­ве­де­ния (пред­по­ло­жи­тель­но за­ло­жен ар­хим. Ио­ан­ном в 1658 году) тя­же­ло­вес­но­го, с 4 ши­ро­ко рас­став­лен­ны­ми под­ку­поль­ны­ми стол­ба­ми и кре­сто­вы­ми сво­да­ми, ка­мен­но­го со­бо­ра Воз­дви­же­ния Кре­ста Гос­под­ня на са­мой вы­со­кой точ­ке ост­ро­ва. Пер­во­на­чаль­но со­бор был, ве­ро­ят­но, 3-ку­поль­ным (со­хра­нил­ся один 8-гран­ный ба­ра­бан, схо­жий с ба­ра­ба­ном Пре­об­ра­жен­ско­го со­бо­ра Со­ло­вец­ко­го мон.). Его про­стые фор­мы под­чёр­ки­ва­ют ве­ли­че­ст­вен­ность ку­бического объ­ё­ма: сте­ны на­кло­не­ны внутрь, средняя ап­си­да с глав­кой вы­ше бо­ко­вых, за­ко­ма­ры за­ме­не­ны про­стым кар­ни­зом, фа­сад чле­нит­ся 3 ло­пат­ка­ми лёг­ко­го вы­сту­па, бе­ло­ка­мен­ные пер­спек­тив­ные пор­та­лы с по­вы­шен­ны­ми ки­ля­ми про­сто­той фор­мы на­по­ми­на­ют пор­та­лы вла­ди­ми­ро-суз­даль­ско­го зод­че­ст­ва, на­лич­ни­ки окон яв­ля­ют­ся уп­ро­щён­ным ва­ри­ан­том на­лич­ни­ков со­бо­ра Но­во­ие­ру­са­лим­ско­го монастыря. Сре­ди осо­бен­но­стей со­бо­ра - хо­ры (на­ме­рен­ная ар­хаи­за­ция) с 2 за­кры­ты­ми ка­ме­ра­ми-при­де­ла­ми Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла и Святого Фи­лип­па (пре­сто­лы пе­ре­не­се­ны в 1708 и 1710 годах, пред­по­ло­жи­тель­но из над­врат­ных хра­мов), ка­мен­ный пре­стол, уст­ро­ен­ный на ска­ле (как в Хра­ме Гро­ба Гос­под­ня); па­ру­са пло­ской фор­мы (ана­ло­гич­ны соз­дан­ным Мо­кее­вым в со­бо­ре Ивер­ско­го мон. на Вал­дае).

В 1682-1689 годах ра­бо­ты ве­лись мо­на­ха­ми Но­во­ие­ру­са­лим­ско­го монастыря: с юга от со­бо­ра по­строе­на ка­мен­ная тра­пез­ная (воз­мож­но, за­ло­же­на в 1660 году; на 2-м эта­же - квад­рат­ная тра­пез­ная па­ла­та, пе­ре­кры­тая кре­сто­вым сво­дом, под­дер­жи­вае­мым мощ­ным стол­пом; южный фа­сад рас­чле­нён ло­пат­ка­ми); с вос­то­ка к ней при­мы­ка­ет церковь Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы, с се­ве­ро-вос­то­ка - шат­ро­вая ко­ло­коль­ня (верх­няя часть не сохранилась; пор­тал в сти­ле клас­си­циз­ма). Пред­по­ло­жи­тель­но в начале XVIII века при на­стояте­ле Фео­до­сии к западному фа­са­ду над­кла­дез­но­го хра­ма при­строи­ли ка­мен­ные на­стоя­тель­ские ке­льи над ка­мен­ны­ми по­гре­ба­ми, по­стро­ен­ны­ми, воз­мож­но, ещё в 1660 году; с северной сто­ро­ны к ко­ло­коль­не - усы­паль­ни­цу на­стоя­те­лей. Ка­мен­ные зда­ния мо­на­сты­ря сло­же­ны из гра­нит­ных глыб (боль­ше­мер­ный кир­пич ис­поль­зо­вал­ся в верх­ней час­ти со­бо­ра и ке­лий; бе­лый ка­мень - в ап­си­дах) и хо­ро­шо со­че­та­ют­ся со ска­ли­сты­ми бе­ре­га­ми ост­ро­ва. Из де­ревянных по­стро­ек со­хра­ни­лись: клад­би­щен­ская церковь Всех Свя­тых на се­ве­ро-вос­то­ке ост­ро­ва (1660, пе­ре­строе­на); юго-западный угол ог­ра­ды с ба­шен­кой и на­стоя­тель­ские по­кои (1870-1871 годы); брат­ский кор­пус (1903).

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