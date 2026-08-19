КРЕСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ
КРЕСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ - христианский литургический жест.
Изображение верующими креста рукой или каким-либо священным предметом во время богослужения или личной молитвы.
Свидетельства о совершении Крестного знамения встречаются в памятниках христианской литературы начиная с II-III веков. В древности благословение с помощью Крестного знамения было частью чина катехизации (оглашения), на Западе оно называлось «первым знаменованием» или «знамением (печатью) креста». После такого благословения священнослужителем оглашаемый получал возможность совершать Крестное знамение сам. Первоначально Крестное знамение совершалось (иногда 3 раза подряд) одним пальцем правой руки на лбу, а также на груди, устах, глазах, руках, плечах. После осуждения монофизитства на IV Вселенском соборе (451) у православных получило распространение двуперстие - Крестное знамение, совершаемое с помощью соединённых вместе указательного и среднего пальцев, которые символизируют две природы Иисуса Христа - Божественную и человеческую. Со временем в двуперстной форме сложенные вместе большой, безымянный пальцы и мизинец стали восприниматься как символ Троицы. Благословляющая рука (Иисуса Христа, епископов, святых) с вытянутыми указательным и средним пальцами (положение остальных пальцев могло варьироваться) встречается в древней иконографии, как в восточной, так и в западной. В ранних литургических памятниках форма Крестного знамения при благословении не конкретизировалась. Крестное знамение, совершаемое сложенными вместе тремя пальцами - большим, указательным и средним - и прижатыми к ладони безымянным и мизинцем (троеперстие), символизировало Троицу (прижатые к ладони безымянный и мизинец первоначально не несли символической нагрузки).
С течением времени формы Крестного знамения стали унифицироваться в рамках местных церковных традиций. Неизменной осталась последовательность жестов: сначала - вертикальный (сверху вниз), затем - горизонтальный.
Русь в период принятия христианства заимствовала двуперстие из Византии. По-видимому, в XII-XIII веках в Византии общепринятой формой Крестного знамения стало троеперстие. На Руси продолжали придерживаться прежнего обычая до 1650-х годов, когда в ходе реформ патриарха Никона двуперстное Крестное знамение было заменено на троеперстное. Вопрос о форме Крестного знамения стал одним из ключевых в полемике старообрядцев (смотри Старообрядчество) с господствующей Церковью. Под влиянием этих споров соединение безымянного пальца и мизинца при троеперстии приверженцами нового обряда стало толковаться как символ Богочеловечества Иисуса Христа.
На православном Востоке осенение себя Крестным знамением совершается поочерёдным прикосновением ко лбу, груди, правому и левому плечам (горизонтальное движение - справа налево; таким же образом крестятся и несториане).
Православные епископы и священники для благословения Крестным знамением используют т. н. именословное перстосложение, появившееся, вероятно, не позднее XVI века как производное от двуперстия и изображающее тетраграмму ICXC (Иисус Христос) - вытянутый указательный палец, полусогнутый средний, перекрещённые большой и безымянный, полусогнутый мизинец (причём епископ благословляет одновременно двумя руками, а пресвитер - только одной). Диаконы, монахи и миряне могут благословлять (вне богослужения), сложив руку так же, как для осенения самих себя. Во время богослужения диакон осеняет себя Крестным знамением с помощью ораря (части богослужебного облачения), а также крестообразно совершает каждение. В определённые моменты службы священник совершает Крестное знамение с помощью кадила, креста, Евангелия, евхаристической чаши, а епископ крестообразно благословляет народ дикирием (двусвечником) и трикирием (трёхсвечником).
На Западе в средние века сосуществовали разные способы совершения Крестного знамения (в т. ч. тремя пальцами и справа налево), но после Тридентского собора была установлена единая форма Крестного знамения: слева направо (так же крестятся и в монофизитских церквах). В современной католической практике осенение себя Крестным знамением может совершаться разными способами: большим пальцем (т. н. малое Крестное знамение - чертится знак креста поочерёдно на лбу, устах и груди; это самая древняя форма), соединёнными большим и безымянным с вытянутыми вместе указательным и средним пальцами, соединёнными большим и указательным пальцами, открытой кистью руки с вытянутыми пальцами (рука касается поочерёдно лба, груди, левого плеча, правого плеча).