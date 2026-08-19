КРЕСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ

КРЕСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ - христианский литургический жест.

Изо­бра­же­ние ве­рую­щи­ми кре­ста ру­кой или каким-либо свя­щен­ным пред­ме­том во вре­мя бо­го­слу­же­ния или лич­ной мо­лит­вы .

Сви­де­тель­ст­ва о со­вер­ше­нии Крестного знамения встре­ча­ют­ся в па­мят­ни­ках хри­сти­ан­ской литературы на­чи­ная с II-III веков. В древ­но­сти бла­го­сло­ве­ние с по­мо­щью Крестного знамения бы­ло частью чи­на ка­те­хи­за­ции (ог­ла­ше­ния), на За­па­де оно на­зы­ва­лось «пер­вым зна­ме­но­ва­ни­ем» или «зна­ме­ни­ем (пе­ча­тью) кре­ста». По­сле та­ко­го бла­го­сло­ве­ния свя­щен­но­слу­жи­те­лем ог­ла­шае­мый по­лу­чал воз­мож­ность со­вер­шать Крестное знамение сам. Пер­во­на­чаль­но Крестное знамение со­вер­ша­лось (ино­гда 3 раза под­ряд) од­ним паль­цем пра­вой ру­ки на лбу, а так­же на гру­ди, ус­тах, гла­зах, ру­ках, пле­чах. По­сле осу­ж­де­ния мо­но­фи­зит­ст­ва на IV Все­лен­ском со­бо­ре (451) у пра­во­слав­ных по­лу­чи­ло рас­про­стра­не­ние дву­пер­стие - Крестное знамение, со­вер­шае­мое с по­мо­щью со­еди­нён­ных вме­сте ука­за­тель­но­го и сред­не­го паль­цев, ко­то­рые сим­во­ли­зи­ру­ют две при­ро­ды Ии­су­са Хри­ста - Бо­же­ст­вен­ную и че­ло­ве­че­скую. Со вре­ме­нем в дву­пер­ст­ной фор­ме сло­жен­ные вме­сте боль­шой, бе­зы­мян­ный паль­цы и ми­зи­нец ста­ли вос­при­ни­мать­ся как сим­вол Трои­цы. Бла­го­слов­ляю­щая ру­ка (Ии­су­са Хри­ста, епи­ско­пов, свя­тых) с вы­тя­ну­ты­ми ука­за­тель­ным и сред­ним паль­ца­ми (по­ло­же­ние ос­таль­ных паль­цев мог­ло варь­и­ро­вать­ся) встре­ча­ет­ся в древ­ней ико­но­гра­фии, как в вос­точ­ной, так и в за­пад­ной. В ран­них ли­тур­гических па­мят­ни­ках фор­ма Крестного знамения при бла­го­сло­ве­нии не кон­кре­ти­зи­ро­ва­лась. Крестное знамение, со­вер­шае­мое сло­жен­ны­ми вме­сте тре­мя паль­ца­ми - боль­шим, ука­за­тель­ным и сред­ним - и при­жа­ты­ми к ла­до­ни бе­зы­мян­ным и ми­зин­цем (трое­пер­стие), сим­во­ли­зи­ро­ва­ло Трои­цу (при­жа­тые к ла­до­ни бе­зы­мян­ный и ми­зи­нец пер­во­на­чаль­но не не­сли сим­во­лической на­груз­ки).

С те­че­ни­ем вре­ме­ни фор­мы Крестного знамения ста­ли уни­фи­ци­ро­вать­ся в рам­ках ме­ст­ных цер­ков­ных тра­ди­ций. Не­из­мен­ной ос­та­лась по­сле­до­ва­тель­ность жес­тов: сна­ча­ла - вер­ти­каль­ный (свер­ху вниз), за­тем - го­ри­зон­таль­ный.

Русь в пе­ри­од при­ня­тия хри­сти­ан­ст­ва за­им­ст­во­ва­ла дву­пер­стие из Ви­зан­тии. По-ви­ди­мо­му, в XII-XIII веках в Ви­зан­тии об­ще­при­ня­той фор­мой Крестного знамения ста­ло трое­пер­стие. На Ру­си про­дол­жа­ли при­дер­жи­вать­ся преж­не­го обы­чая до 1650-х годов, ко­гда в хо­де ре­форм пат­ри­ар­ха Ни­ко­на дву­пер­ст­ное Крестное знамение бы­ло за­ме­не­но на трое­пер­ст­ное. Во­прос о фор­ме Крестного знамения стал од­ним из клю­че­вых в по­ле­ми­ке ста­ро­об­ряд­цев (смотри Старообрядчество) с гос­под­ствую­щей Цер­ко­вью. Под влия­ни­ем этих спо­ров со­еди­не­ние бе­зы­мян­но­го паль­ца и ми­зин­ца при трое­пер­стии при­вер­жен­ца­ми но­во­го об­ря­да ста­ло тол­ко­вать­ся как сим­вол Бо­го­че­ло­ве­че­ст­ва Ии­су­са Хри­ста.

На пра­во­слав­ном Вос­то­ке осе­не­ние се­бя Крестным знамением со­вер­ша­ет­ся по­оче­рёд­ным при­кос­но­ве­ни­ем ко лбу, гру­ди, пра­во­му и ле­во­му пле­чам (го­ри­зон­таль­ное дви­же­ние - спра­ва на­ле­во; та­ким же об­ра­зом кре­стят­ся и не­сто­риа­не).

Пра­во­слав­ные епи­ско­пы и свя­щен­ни­ки для бла­го­сло­ве­ния Крестным знамением ис­поль­зу­ют т. н. име­но­слов­ное пер­стос­ло­же­ние, по­явив­шее­ся, ве­ро­ят­но, не позд­нее XVI века как про­из­вод­ное от дву­пер­стия и изо­бра­жаю­щее тет­ра­грам­му ICXC (Ии­сус Хри­стос) - вы­тя­ну­тый ука­за­тель­ный па­лец, по­лу­со­гну­тый сред­ний, пе­ре­кре­щён­ные боль­шой и бе­зы­мян­ный, по­лу­со­гну­тый ми­зи­нец (при­чём епи­скоп бла­го­слов­ля­ет од­но­вре­мен­но дву­мя ру­ка­ми, а пре­сви­тер - толь­ко од­ной). Диа­ко­ны, мо­на­хи и ми­ря­не мо­гут бла­го­слов­лять (вне бо­го­слу­же­ния), сло­жив ру­ку так же, как для осе­не­ния са­мих се­бя. Во вре­мя бо­го­слу­же­ния диа­кон осе­ня­ет се­бя Крестным знамением с по­мо­щью ора­ря (час­ти бо­го­слу­жеб­но­го об­ла­че­ния), а так­же кре­сто­об­раз­но со­вер­ша­ет ка­ж­де­ние. В оп­ре­де­лён­ные мо­мен­ты служ­бы свя­щен­ник со­вер­ша­ет Крестное знамение с по­мо­щью ка­ди­ла, кре­ста, Еван­ге­лия, ев­ха­ри­стической ча­ши, а епи­скоп кре­сто­об­раз­но бла­го­слов­ля­ет на­род ди­ки­ри­ем (дву­свеч­ни­ком) и три­ки­ри­ем (трёх­свеч­ни­ком).

На За­па­де в сред­ние ве­ка со­су­ще­ст­во­ва­ли раз­ные спо­со­бы со­вер­ше­ния Крестного знамения (в т. ч. тре­мя паль­ца­ми и спра­ва на­ле­во), но по­сле Три­дент­ско­го со­бо­ра бы­ла ус­та­нов­ле­на еди­ная фор­ма Крестного знамения: сле­ва на­пра­во (так же кре­стят­ся и в мо­но­фи­зит­ских церк­вах). В современной ка­то­лической прак­ти­ке осе­не­ние се­бя Крестным знамением мо­жет со­вер­шать­ся раз­ны­ми спо­со­ба­ми: боль­шим паль­цем (т. н. ма­лое Крестное знамение - чер­тит­ся знак кре­ста по­оче­рёд­но на лбу, ус­тах и гру­ди; это са­мая древ­няя фор­ма), со­еди­нён­ны­ми боль­шим и бе­зы­мян­ным с вы­тя­ну­ты­ми вме­сте ука­за­тель­ным и сред­ним паль­ца­ми, со­еди­нён­ны­ми боль­шим и ука­за­тель­ным паль­ца­ми, от­кры­той ки­стью ру­ки с вы­тя­ну­ты­ми паль­ца­ми (ру­ка ка­са­ет­ся по­оче­рёд­но лба, гру­ди, ле­во­го пле­ча, пра­во­го пле­ча).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)