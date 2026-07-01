КРЕСТИНСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
КРЕСТИНСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - советский государственный и партийный деятель, дипломат.
Из семьи учителя. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1907). Присяжный поверенный (1907-1917 годы). Член РСДРП с 1903 года. Вёл партийную работу в Витебске, Ковно, Вильне, Санкт-Петербурге. Неоднократно подвергался аресту. Член социал-демократической фракции 3-й и 4-й Государственной думы. С 1908 года участвовал в профсоюзном движении. Один из основателей журнала «Вопросы страхования», сотрудничал в журнале «Просвещение» и издательстве «Прибой».
После Февральской революции 1917 года председатель Уральского областного и заместитель председателя Екатеринбургского городских комитетов РСДРП(б). Член ЦК РСДРП(б) (1917-1921 годы). В Октябрьскую революцию 1917 года председатель Екатеринбургского ВРК, активный участник борьбы за установление советской власти на Урале. Член Учредительного собрания по большевистским спискам. С 1918 года член коллегии Наркомата финансов РСФСР, товарищ (заместитель) главного комиссара Народного банка РСФСР, комиссар юстиции Петроградской трудовой коммуны и Союза коммун Северной области. В период заключения Брестского мира 1918 года примыкал к «левым коммунистам».
Нарком финансов РСФСР (1918-1922 годы). Секретарь, член Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б) (1919-1921 годы). Во время дискуссии о профсоюзах сторонник платформы Л.Д. Троцкого. Полпред РСФСР (затем СССР) в Германии (1921-1930 годы). Участвовал в Гаагской конференции 1922 года. В 1927 году присоединился к «объединённой оппозиции», в 1928 году порвал с ней. Заместитель наркома иностранных дел СССР (1930-1937 годы). В марте 1937 года переведён на пост заместителя наркома юстиции СССР. В мае 1937 года арестован, 13.3.1938 года обвинён по делу об «антисоветском правотроцкистском блоке». Расстрелян. В 1963 году реабилитирован и восстановлен в партии.