КРЕСТИНСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

КРЕСТИНСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - советский государственный и партийный деятель, дипломат .

Из се­мьи учи­те­ля. Окон­чил юри­дический фа­куль­тет Санкт-Пе­тербургского университета (1907). При­сяж­ный по­ве­рен­ный (1907-1917 годы). Член РСДРП с 1903 года. Вёл пар­тий­ную ра­бо­ту в Ви­теб­ске, Ков­но, Виль­не, Санкт-Пе­тер­бур­ге. Не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся аре­сту. Член со­ци­ал-де­мо­кра­тической фрак­ции 3-й и 4-й Государственной ду­мы. С 1908 года уча­ст­во­вал в проф­со­юз­ном дви­же­нии. Один из ос­но­ва­те­лей журнала «Во­про­сы стра­хо­ва­ния», со­труд­ни­чал в журнале «Про­све­ще­ние» и издательстве «При­бой».

По­сле Фев­раль­ской ре­во­лю­ции 1917 года председатель Ураль­ско­го об­ла­ст­но­го и заместитель председателя Ека­те­рин­бург­ско­го городских ко­ми­те­тов РСДРП(б). Член ЦК РСДРП(б) (1917-1921 годы). В Ок­тябрь­скую ре­во­лю­цию 1917 года председатель Ека­те­рин­бург­ско­го ВРК, ак­тив­ный уча­ст­ник борь­бы за ус­та­нов­ле­ние советской вла­сти на Ура­ле. Член Уч­ре­ди­тель­но­го со­б­ра­ния по боль­ше­ви­ст­ским спи­скам. С 1918 года член кол­ле­гии Нар­ко­ма­та фи­нан­сов РСФСР, то­ва­рищ (заместитель) главного ко­мис­са­ра На­род­но­го бан­ка РСФСР, ко­мис­сар юс­ти­ции Пет­роградской тру­до­вой ком­му­ны и Сою­за ком­мун Се­вер­ной области. В пе­ри­од за­клю­че­ния Бре­ст­ско­го ми­ра 1918 года при­мы­кал к «ле­вым ком­му­ни­стам».

Нар­ком фи­нан­сов РСФСР (1918-1922 годы). Сек­ре­тарь, член По­лит­бю­ро и Орг­бю­ро ЦК РКП(б) (1919-1921 годы). Во вре­мя дис­кус­сии о проф­сою­зах сто­рон­ник плат­фор­мы Л.Д. Троц­ко­го. Пол­пред РСФСР (за­тем СССР) в Гер­ма­нии (1921-1930 годы). Уча­ст­во­вал в Га­аг­ской кон­фе­рен­ции 1922 года. В 1927 году при­сое­ди­нил­ся к «объ­еди­нён­ной оп­по­зи­ции», в 1928 году по­рвал с ней. Заместитель нар­ко­ма иностранных дел СССР (1930-1937 годы). В мар­те 1937 года пе­ре­ве­дён на пост заместителя нар­ко­ма юсти­ции СССР. В мае 1937 года аре­сто­ван, 13.3.1938 года об­ви­нён по де­лу об «ан­ти­со­вет­ском пра­во­троц­ки­ст­ском бло­ке». Рас­стре­лян. В 1963 году реа­би­ли­ти­ро­ван и вос­ста­нов­лен в пар­тии.