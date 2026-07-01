КРЕСТЦЫ
КРЕСТЦЫ - посёлок городского типа в Новгородской области.
Центр Крестецкого района. Население 9,4 тысяч человек (2008). Расположен на реке Холова (бассейн озера Ильмень). Через Крестцы проходит автомагистраль Москва - Санкт-Петербург. Железнодорожная станция (грузовое сообщение).
Впервые поселение упоминается в 1393 году во 2-й Новгородской летописи как погост Хрестьцы в связи со строительством церкви Святой Богородицы. С XIV века он находился в составе Деревской пятины Новгородской республики, с 1478 года - Новгородской земли в составе Русского государства. В конце XV века здесь создан ям и возникла слобода Крестецкий Ям; в 1569 году разорена во время опричнины. Вновь пострадала в ходе Шведской интервенции начала XVII века. В середине XVII века возродилась. С 1776 года Крестцы. Уездный (1776-1799, 1802-1922 годы), заштатный (1799-1802, 1922-1926 годы) город Новгородской губернии (в 1776-1796 годах Новгородское наместничество). С 1860-х годов развита крестецкая вышивка (крестецкая белая строчка; происходит из села Старое Рахино) - вид русского народного шитья на льняном холсте с характерными строгими геометрическими формами на сквозном фоне. В 1880 году построены кожевенный завод и ткацкая мастерская. С 1926 года село, с 1938 года рабочий посёлок. В 1926 году построена железнодорожная линия Валдай - Крестцы Октябрьской железной дороги. Районный центр Ленинградской области (1927-1944 годы), с 1944 года Новгородской области. В ходе Великой Отечественной войны (в 1941-1943 годах) Крестцы находились в прифронтовой полосе.
По указу императрицы Екатерины II и по плану регулярной застройки 1778 года [в его основе - протяжённая центральная Московская (Ямская) улилца и Соборная площадь] построены в стиле классицизма собор Святой Екатерины (1777), путевой дворец (1778-1783 годы; ныне районная больница) и дома свиты Екатерины II. Среди зданий XIX века: дома купцов Мосягиных, Самсоновых, Иванченковых; церковь Святой Троицы в русском стиле (1865-1872 годы, арх.итектор П.К. Сверчков). Летний сад (открыт в 1867 году). Памятник лётчикам Северо-Западного и Волховского фронтов (1978, на постаменте - самолёт-истребитель Миг-15). Краеведческий музей.
Предприятия деревообрабатывающей промышленности («Тимбер-Продукт», мебельная фабрика); производство швейных изделий (постельного белья, одежды, в т. ч. с использованием строчевой вышивки - «Крестецкая строчка») и др. Леспромхоз.
Близ Крестцов, в деревни Ручьи, - деревянная церковь Священномученика Георгия Победоносца (XVIII-XIX века; на кладбище рядом с храмом в 1922 году похоронен В. Хлебников), Музей В. Хлебникова (1986; памятник работы скульптора В.М. Клыкова).
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