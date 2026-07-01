КРЕСТЦЫ

КРЕСТЦЫ - посёлок городского типа в Новгородской области.

Центр Кре­стец­ко­го района. Население 9,4 тысяч человек (2008). Рас­по­ло­жен на реке Хо­ло­ва (бас­сейн озера Иль­мень). Че­рез Крестцы про­хо­дит ав­то­ма­ги­ст­раль Мо­ск­ва - Санкт-Пе­тер­бург. Железнодорожная стан­ция (гру­зо­вое со­об­ще­ние).

Впер­вые по­се­ле­ние упо­ми­на­ет­ся в 1393 году во 2-й Нов­го­род­ской ле­то­пи­си как по­гост Хре­сть­цы в свя­зи со строи­тель­ст­вом церкви Святой Бо­го­ро­ди­цы . С XIV века он на­хо­дил­ся в со­ста­ве Де­рев­ской пя­ти­ны Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки, с 1478 года - Нов­го­род­ской зем­ли в со­ста­ве Русского государства. В конце XV века здесь соз­дан ям и воз­ник­ла сло­бо­да Кре­стец­кий Ям; в 1569 году ра­зо­ре­на во вре­мя оп­рич­ни­ны. Вновь по­стра­да­ла в хо­де Швед­ской ин­тер­вен­ции на­ча­ла XVII века. В середине XVII века воз­ро­ди­лась. С 1776 года Кре­ст­цы. Уезд­ный (1776-1799, 1802-1922 годы), за­штат­ный (1799-1802, 1922-1926 годы) го­род Нов­го­род­ской губернии (в 1776-1796 годах Нов­го­род­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). С 1860-х годов раз­ви­та кре­стец­кая вы­шив­ка (кре­стец­кая бе­лая строч­ка; про­ис­хо­дит из села Ста­рое Ра­хи­но) - вид русского народного ши­тья на льня­ном хол­сте с ха­рак­тер­ны­ми стро­ги­ми гео­мет­рическими фор­ма­ми на сквоз­ном фо­не. В 1880 году по­строе­ны ко­же­вен­ный за­вод и ткац­кая мас­тер­ская. С 1926 года се­ло, с 1938 года ра­бо­чий по­сё­лок. В 1926 году по­строе­на железнодорожная ли­ния Вал­дай - Кре­ст­цы Октябрьской железной дороги. Рай­он­ный центр Ле­нинградской области (1927-1944 годы), с 1944 года Нов­го­род­ской области. В хо­де Великой Отечественной вой­ны (в 1941-1943 годах) Крестцы на­хо­ди­лись в приф­рон­то­вой по­ло­се.

По ука­зу императрицы Ека­те­ри­ны II и по пла­ну ре­гу­ляр­ной за­строй­ки 1778 года [в его ос­но­ве - про­тя­жён­ная центральная Мо­с­ков­ская (Ям­ская) улилца и Со­бор­ная площадь] по­строе­ны в сти­ле клас­си­циз­ма со­бор Святой Ека­те­ри­ны (1777), пу­те­вой дво­рец (1778-1783 годы; ны­не рай­он­ная боль­ни­ца) и до­ма сви­ты Ека­те­ри­ны II . Сре­ди зда­ний XIX века: до­ма куп­цов Мо­ся­ги­ных, Сам­со­но­вых, Иван­чен­ко­вых; церковь Святой Трои­цы в рус­ском сти­ле (1865-1872 годы, арх.итектор П.К. Сверч­ков). Лет­ний сад (от­крыт в 1867 году). Па­мят­ник лёт­чи­кам Северо-Западного и Вол­хов­ско­го фрон­тов (1978, на по­ста­мен­те - са­мо­лёт-ис­тре­би­тель Миг-15). Крае­ведческий му­зей.

Пред­при­ятия де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности («Тим­бер-Про­дукт», ме­бель­ная фаб­ри­ка); про­изводство швей­ных из­де­лий (по­стель­но­го бе­лья, оде­ж­ды, в т. ч. с ис­поль­зо­ва­ни­ем стро­че­вой вы­шив­ки - «Кре­стец­кая строч­ка») и др. Лес­пром­хоз.

Близ Крестцов, в деревни Ру­чьи, - де­ревянная церковь Священномученика Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца (XVIII-XIX века; на клад­би­ще ря­дом с хра­мом в 1922 году по­хо­ро­нен В. Хлеб­ни­ков), Му­зей В. Хлеб­ни­ко­ва (1986; па­мят­ник ра­бо­ты скульп­то­ра В.М. Клы­ко­ва).

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