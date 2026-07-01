КРЕСПИ ДЖУЗЕППЕ МАРИЯ
КРЕСПИ ДЖУЗЕППЕ МАРИЯ (Прозвище - Испанец) - итальянский живописец, рисовальщик, гравёр.
Учился в Болонье у Д.М. Канути, К. Чиньяни, Дж.А. Буррини; копировал произведения братьев Карраччи, Г. Рени, Доменикино, Гверчино, что определило характер его ранней живописной манеры. В 1680-е годы познакомился с творчеством Тициана и Корреджо; изучал также офорты Рембрандта. Работал в Болонье, Венеции, Парме, Модене, Пистое, Флоренции.
Будучи представителем поздней болонской школы, Креспи долгое время считался подражателем братьев Карраччи. Как разносторонний художник Креспи открыт только в XX веке, тогда же были отмечены индивидуальные особенности его почти импрессионистические манеры с трепетными быстрыми ударами кисти, обилием белых бликов; общая серебристая тональность палитры, свобода в интерпретации темы, лирическое настроение образов. Эти черты отличают искусство Креспи от академической традиции, предвещая венецианскую живопись XVIII века; его стиль отмечает переход от зрелого барокко к рококо.
В ранних фресках плафона болонского Палаццо Пеполи (1691-1692 годы) на тему «Времена года» персонажи Креспи жизненны и почти гротескны, вопреки барочным канонам изображения античной аллегории. Об отступлении от традиционно возвышенного толкования мифа свидетельствуют также полотна «Кентавр Хирон учит Ахиллеса стрельбе из лука», «Эней, Сивилла и Харон» (около 1700, оба - Художественно-исторический музей, Вена) и «вакханалии» Креспи [«Нимфы, обезоруживающие амуров», Национальная галерея искусства (Вашингтон) и ГМИИ]. В начале 1700-х годов Креспи обращается к сюжетам из крестьянской жизни, иногда с оттенком пасторали, но чаще реалистически достоверным («Женщина, ищущая блох», «Прачка», обе - Эрмитаж, Санкт-Петербург); в некоторых картинах («Сцена в погребе», там же) заметен новый для Креспи караваджистский приём резкого ночного освещения, который подчёркивает пластику фигур.
Во Флоренции, работая при дворе герцогов Медичи (1700-1708 годы), Креспи исполнил ряд произведений, которые можно отнести к высшим достижениям бытовой живописи XVIII века. В передаче многолюдных сцен («Ярмарка в Поджо-а-Кайано», около 1708, галерея Уффици, Флоренция) сказалось знакомство Креспи с графикой Ж. Калло и искусством бамбоччанти. В религиозной живописи Креспи после 1700 года появляется бо́льшая строгость и убедительность («Святое Семейство», ГМИИ; «Святой Иоанн Непомук исповедует королеву Богемии», галерея Сабауда, Турин). Самым значительным творением Креспи явилась серия «Семь таинств» (около 1712, КГ, Дрезден): резкое освещение и тёплый колорит вносят в рассказ о каждом таинстве свою эмоциональную ноту.
Портреты Креспи, отмеченные острым психологизмом, отражают влияние Рембрандта (в т. ч. в автопортретах - 1708, галерея Уффици; около 1710, Национальная пинакотека, Болонья; около 1710, Эрмитаж; 1710, галерея Брера, Милан). Поздние натюрморты Креспи представляют натуру пластически выразительно, с элементами «обманки» (trompe l’oeil) - «Натюрморт с книжными полками» («Две библиотеки»; около 1725, Городской музыкально-библиографический музей, Болонья) и др. Творческие поиски Креспи получили развитие в искусстве Италии XVIII-XIX веков, вплоть до веризма. Среди его последователей - Дж.Б. Пьяццетта и П. Лонги. Креспи - отец живописцев Луиджи (1708-1779 годы), Фердинандо (1709-1754 годы) и Антонио Либорио (1712-1781 годы) Креспи.