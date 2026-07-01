КРЕСПИ-Д’АДДА
КРЕСПИ-Д’АДДА - посёлок в Северной Италии.
В области Ломбардия. Население 0,7 тысяч человек (2009). Расположен на реке Адда, при впадении в неё реки Брембо, в 16 км от города Бергамо. Основанный в 1878 году как поселение работников хлопчатобумажной фабрики по заказу семьи текстильных фабрикантов Креспи, Креспи-д’Адда стал претворением новейших градостроительных концепций рубежа XIX-XX веков (в т. ч. сформулированной английским теоретиком архитектуры Э. Хоуардом идеи «города-сада») в русле идей утопического социализма, воплощая модель идеального общества, где материальные интересы фабриканта и социальные потребности рабочих находятся в равновесии.
Свободная планировка центральной части (группа домов для семейных и одиноких рабочих, 1880) не получила дальнейшего развития. С 1896 года посёлок застраивался по регулярному плану архитекторов Г. Моретти и Э. Пировано: центральная улица, проходящая по оси север - юг, разделяет фабричную и жилую зоны, организованную в виде сетки перпендикулярных улиц. Комплекс хлопчатобумажной фабрики (1875, архитектор А. Колла), состоящий из 4 основных корпусов и складских помещений, реализован в традициях промышленной архитектуры 2-й половины XIX века с использованием элементов ломбардского зодчества XV века (многоярусные арки, терракотовые вставки, фигурная кладка, кованые решётки с цветочными мотивами); вход в комплекс акцентирован высокой фабричной трубой, расположенной по оси симметрии посёлка. Коттеджи для рабочих (1889-1894 годы) - пример архитектуры рационализма рубежа XIX-XX веков, планировались на 2 семьи с отдельным входом для каждой, садом и огородом, и были окрашены в яркие цвета; дома для служащих и руководства фабрики (1921-1925 годы) более репрезентативны, в декоре использованы элементы стилей модерн (либерти), ар деко и традиционной ломбардской архитектуры. В посёлке была создана развитая инфраструктура: общественная прачечная (около 1880), потребительский кооператив, школа-театр (1890), спорткомплекс с бетонным велодромом (1923) и пр. В Креспи-д’Адде сохранились также 3 дома сельского типа (конец XIX века), виллы Амбивери (1925) и Альта (1920-е годы), дом семьи Креспи «Кастелло» - эклектическая фантазия на тему феодального замка (1893-1897 годы, архитектор Э. Пировано); церковь (1893, архитектор Л. Кавенаги) - уменьшенная копия церкви Санта-Мария-ин-Пьяцца, построенной по плану Д. Браманте в Бусто-Арсицио (откуда происходили Креспи); комплекс кладбища с мавзолеем рода Креспи в формах эклектизма с элементами либерти (1896-1907 годы, архитектор Г. Моретти).
Креспи-д’Адда включён в список Всемирного наследия.