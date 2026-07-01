КРЕСПИ-Д’АДДА

КРЕСПИ-Д’АДДА - по­сё­лок в Северной Ита­лии.

В области Лом­бар­дия. Население 0,7 тысяч человек (2009). Рас­по­ло­жен на реке Ад­да, при впа­де­нии в неё реки Брем­бо, в 16 км от города Бер­га­мо. Ос­но­ван­ный в 1878 году как по­се­ле­ние ра­бот­ни­ков хлоп­ча­то­бу­маж­ной фаб­ри­ки по за­ка­зу се­мьи тек­стиль­ных фаб­ри­кан­тов Крес­пи, Креспи-д’Адда стал пре­тво­ре­ни­ем но­вей­ших гра­до­строи­тель­ных кон­цеп­ций ру­бе­жа XIX-XX веков (в т. ч. сфор­му­ли­ро­ван­ной английским тео­ре­ти­ком ар­хи­тек­ту­ры Э. Хоу­ар­дом идеи «го­ро­да-са­да») в рус­ле идей уто­пического со­циа­лиз­ма , во­пло­щая мо­дель иде­аль­но­го об­ще­ст­ва, где ма­те­ри­аль­ные ин­те­ре­сы фаб­ри­кан­та и со­ци­аль­ные по­треб­но­сти ра­бо­чих на­хо­дят­ся в рав­но­ве­сии.

Сво­бод­ная пла­ни­ров­ка центральной час­ти (груп­па до­мов для се­мей­ных и оди­но­ких ра­бо­чих, 1880) не по­лу­чи­ла даль­ней­ше­го раз­ви­тия. С 1896 года по­сё­лок за­страи­вал­ся по ре­гу­ляр­но­му пла­ну ар­хи­тек­то­ров Г. Мо­рет­ти и Э. Пи­ро­ва­но: центральная ули­ца, про­хо­дя­щая по оси се­вер - юг, раз­де­ля­ет фаб­рич­ную и жи­лую зо­ны, ор­га­ни­зо­ван­ную в ви­де сет­ки пер­пен­ди­ку­ляр­ных улиц. Ком­плекс хлоп­ча­то­бу­маж­ной фаб­ри­ки (1875, архитектор А. Кол­ла), со­стоя­щий из 4 основных кор­пу­сов и склад­ских по­ме­ще­ний, реа­ли­зо­ван в тра­ди­циях промышленной ар­хи­тек­ту­ры 2-й половины XIX века с ис­поль­зо­ва­ни­ем эле­мен­тов лом­бард­ско­го зод­че­ст­ва XV века (мно­го­ярус­ные ар­ки, тер­ра­ко­то­вые встав­ки, фи­гур­ная клад­ка, ко­ва­ные ре­шёт­ки с цве­точ­ны­ми мо­ти­ва­ми); вход в ком­плекс ак­цен­ти­ро­ван вы­со­кой фаб­рич­ной тру­бой, рас­по­ло­жен­ной по оси сим­мет­рии по­сёл­ка. Кот­тед­жи для ра­бо­чих (1889-1894 годы) - при­мер ар­хи­тек­ту­ры ра­цио­на­лиз­ма ру­бе­жа XIX-XX веков, пла­ни­ро­ва­лись на 2 се­мьи с отдельным вхо­дом для ка­ж­дой, са­дом и ого­ро­дом, и бы­ли ок­ра­ше­ны в яр­кие цве­та; до­ма для слу­жа­щих и ру­ко­во­дства фаб­ри­ки (1921-1925 годы) бо­лее ре­пре­зен­та­тив­ны, в де­ко­ре ис­поль­зо­ва­ны эле­мен­ты сти­лей мо­дерн (ли­бер­ти), ар де­ко и тра­диционной лом­бард­ской ар­хи­тек­ту­ры. В по­сёл­ке бы­ла соз­да­на раз­ви­тая ин­фра­струк­ту­ра: об­щественная пра­чеч­ная (около 1880), по­тре­би­тель­ский коо­пе­ра­тив, шко­ла-те­атр (1890), спорт­ком­плекс с бе­тон­ным ве­ло­дро­мом (1923) и пр. В Креспи-д’Адде со­хра­ни­лись так­же 3 до­ма сель­ско­го ти­па (конец XIX века), вил­лы Ам­би­ве­ри (1925) и Аль­та (1920-е годы), дом се­мьи Крес­пи «Кас­тел­ло» - эк­лек­тическая фан­та­зия на те­му феодального зам­ка (1893-1897 годы, архитектор Э. Пи­ро­ва­но); цер­ковь (1893, архитектор Л. Ка­ве­на­ги) - умень­шен­ная ко­пия церкви Сан­та-Ма­рия-ин-Пьяц­ца, по­стро­ен­ной по пла­ну Д. Бра­ман­те в Бус­то-Ар­си­цио (от­ку­да про­ис­хо­ди­ли Крес­пи); ком­плекс клад­би­ща с мав­зо­ле­ем ро­да Крес­пи в фор­мах эк­лек­тиз­ма с эле­мен­та­ми ли­бер­ти (1896-1907 годы, архитектор Г. Мо­рет­ти).

Креспи-д’Адда вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)