КРЕСПЕН РЕЖИН

КРЕСПЕН РЕЖИН - французская певица.

Учи­лась в Па­риж­ской консерватории у Ж. Жу­ат­та и П. Ка­ба­не­ля. Де­бю­ти­ро­ва­ла на опер­ной сце­не в 1948 году (Шар­лот­та в опе­ре «Вер­тер» Ж. Масс­не). С 1951 года вы­сту­па­ла в Па­риж­ской опе­ре (с 1956 года со­ли­ст­ка). Пе­ла в круп­ней­ших опер­ных те­ат­рах ми­ра, в т. ч. в лон­дон­ском «Ко­вент-Гар­ден» (с 1960 года), нью-йорк­ской « Мет­ро­по­ли­тен-опе­ре » (с 1962 года), Чи­каг­ской опе­ре (1964). Уча­ст­ни­ца фес­ти­ва­лей в Бай­рёй­те (с 1958 года), Глайн­дбор­не (с 1959 года), Зальц­бур­ге (с 1967 года). В рав­ной сте­пе­ни вла­дела французским, итальянским и немецким ре­пер­туа­ром XIX-XX веков. Сре­ди луч­ших со­пра­но­вых пар­тий: Зиг­лин­да и Брун­гиль­да («Коль­цо ни­бе­лун­га» Р. Ваг­не­ра), Мар­шаль­ша («Ка­ва­лер ро­зы» Р. Штрау­са), Тос­ка (од­но­именная опе­ра Дж. Пуч­чи­ни).

Креспен - од­на из луч­ших ис­пол­ни­тель­ниц со­чи­не­ний Ф. Пу­лен­ка (пар­тия Ма­дам Ле­ду­ан в па­риж­ской пре­мье­ре опе­ры «Диа­ло­ги кар­ме­ли­ток», 1957, за­тем пар­тия Ма­дам де Кру­ас­си в той же опе­ре; ка­мер­ная му­зы­ка). В конце 1960-х годов Креспен пе­ре­шла на пар­тии мец­цо-со­пра­но (за­ни­ма­лась у немецкого пре­по­да­ва­те­ля Р. Бау­ца), с ус­пе­хом ис­пол­ня­ла пар­тии Кар­мен (од­но­именная опе­ра Ж. Би­зе), Кун­д­ри («Пар­си­фаль» Ваг­не­ра) и др.

За­вер­ши­ла карь­е­ру в 1989 году, по­след­няя пар­тия - Гра­фи­ня в «Пи­ко­вой да­ме» П.И. Чай­ков­ско­го .

Офи­цер (1982), ко­ман­дор (1994) ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на.

Сочинения:

La vie et l’amour d’une femme. P., 1982.