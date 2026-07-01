КРЕСПЕН РЕЖИН
КРЕСПЕН РЕЖИН - французская певица.
Училась в Парижской консерватории у Ж. Жуатта и П. Кабанеля. Дебютировала на оперной сцене в 1948 году (Шарлотта в опере «Вертер» Ж. Массне). С 1951 года выступала в Парижской опере (с 1956 года солистка). Пела в крупнейших оперных театрах мира, в т. ч. в лондонском «Ковент-Гарден» (с 1960 года), нью-йоркской «Метрополитен-опере» (с 1962 года), Чикагской опере (1964). Участница фестивалей в Байрёйте (с 1958 года), Глайндборне (с 1959 года), Зальцбурге (с 1967 года). В равной степени владела французским, итальянским и немецким репертуаром XIX-XX веков. Среди лучших сопрановых партий: Зиглинда и Брунгильда («Кольцо нибелунга» Р. Вагнера), Маршальша («Кавалер розы» Р. Штрауса), Тоска (одноименная опера Дж. Пуччини).
Креспен - одна из лучших исполнительниц сочинений Ф. Пуленка (партия Мадам Ледуан в парижской премьере оперы «Диалоги кармелиток», 1957, затем партия Мадам де Круасси в той же опере; камерная музыка). В конце 1960-х годов Креспен перешла на партии меццо-сопрано (занималась у немецкого преподавателя Р. Бауца), с успехом исполняла партии Кармен (одноименная опера Ж. Бизе), Кундри («Парсифаль» Вагнера) и др.
Завершила карьеру в 1989 году, последняя партия - Графиня в «Пиковой даме» П.И. Чайковского.
Офицер (1982), командор (1994) ордена Почётного легиона.
Сочинения:
La vie et l’amour d’une femme. P., 1982.