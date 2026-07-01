КРЕСИЛАЙ

КРЕСИЛАЙ - древнегреческий скульптор.

V век до н. э. Ро­дом из Ки­до­нии (остров Крит); ра­бо­тал пре­им. в Афи­нах. Вре­мя его дея­тель­но­сти оп­ре­де­ля­ет­ся по сиг­на­ту­рам на ба­зах его ста­туй (около 460-420 годов до н. э.). В ан­тич­ных ис­точ­ни­ках упо­ми­на­ет­ся толь­ко у Пли­ния Стар­ше­го. Со­глас­но его со­об­ще­нию, Кресилай уча­ст­во­вал в кон­кур­се на эфес­скую Ама­зон­ку, в ко­то­ром за­нял 3-е ме­сто (по­сле По­ли­кле­та и Фи­дия); из чис­ла до­шед­ших ко­пий современные ис­сле­до­ва­те­ли свя­зы­ва­ют с Кресилаем тип «Ама­зон­ки Скьяр­ра» [ре­п­ли­ки в Пер­гам­ском му­зее (Бер­лин) и в Мет­ро­по­ли­тен-му­зее (Нью-Йорк)].

Сре­ди про­из­ве­де­ний Кресилая Пли­ний на­зы­ва­ет так­же ста­туи «Уми­раю­щий ра­не­ный, по ви­ду ко­то­ро­го чув­ст­ву­ет­ся, сколь­ко ему ос­та­лось жить» (ве­ро­ят­но, пред­став­ле­на мра­мор­ной ре­п­ли­кой в Мет­ро­по­ли­тен-му­зее) и «Пе­рикл Олим­пи­ец, дос­той­ный та­ко­го про­зва­ния», о ко­то­рой да­ют пред­став­ле­ние мра­мор­ные римские ко­пии - гер­мы Пе­рик­ла: в Му­зее Кья­ра­мон­ти (Ва­ти­кан­ские му­зеи; счи­та­ет­ся луч­шей), Му­зее Бар­рак­ко (Рим), Бри­тан­ском му­зее (Лон­дон; счи­та­ет­ся наи­бо­лее вер­ной), Пер­гам­ском му­зее (Бер­лин), Глип­то­те­ке (Мюн­хен). К несо­хра­нив­ше­му­ся ори­ги­на­лу Кресилая вос­хо­дит так­же мра­мор­ная ста­туя Дио­ме­да (Национальный ар­хео­ло­гический му­зей, Не­аполь).