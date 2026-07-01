КРЕСИЛАЙ
КРЕСИЛАЙ - древнегреческий скульптор.
V век до н. э. Родом из Кидонии (остров Крит); работал преим. в Афинах. Время его деятельности определяется по сигнатурам на базах его статуй (около 460-420 годов до н. э.). В античных источниках упоминается только у Плиния Старшего. Согласно его сообщению, Кресилай участвовал в конкурсе на эфесскую Амазонку, в котором занял 3-е место (после Поликлета и Фидия); из числа дошедших копий современные исследователи связывают с Кресилаем тип «Амазонки Скьярра» [реплики в Пергамском музее (Берлин) и в Метрополитен-музее (Нью-Йорк)].
Среди произведений Кресилая Плиний называет также статуи «Умирающий раненый, по виду которого чувствуется, сколько ему осталось жить» (вероятно, представлена мраморной репликой в Метрополитен-музее) и «Перикл Олимпиец, достойный такого прозвания», о которой дают представление мраморные римские копии - гермы Перикла: в Музее Кьярамонти (Ватиканские музеи; считается лучшей), Музее Барракко (Рим), Британском музее (Лондон; считается наиболее верной), Пергамском музее (Берлин), Глиптотеке (Мюнхен). К несохранившемуся оригиналу Кресилая восходит также мраморная статуя Диомеда (Национальный археологический музей, Неаполь).