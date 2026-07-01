КРЕСИ
КРЕСИ́ (Креси-ан-Понтьё) - населённый пункт в северо-восточной Франции.
Во время Столетней войны 1337-1453 годов близ Креси 26.8.1346 года произошла битва между английской армией, возглавляемой Эдуардом III, и французской армией под командованием Филиппа VI Валуа. Английская армия численностью 20 тысяч человек, высадившись на севере Франции в районе Котантена, захватила город Кан. Французский король во главе 50-тысячного войска выступил ей навстречу и закрыл путь к отступлению. Несмотря на численное превосходство французов, битва закончилась победой англичан. Она была обеспечена успешными действиями английской пехоты, вооружённой т. н. длинными луками (имели дальность стрельбы до 300 м), против французской рыцарской конницы. В сражении погибли около 1500 французских рыцарей, в т. ч. король Богемии Ян Люксембургский, герцоги Лотарингский и Савойский, графы Алансонский и Фландрский. Победа при Креси позволила английской армии в 1347 году овладеть городом Кале, ставшим их основной базой на континенте. Считается, что битва при Креси знаменовала начало заката рыцарства как главной ударной силы средневекового войска.