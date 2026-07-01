КРЕСИ

КРЕСИ́ (Кре­си-ан-Пон­тьё) - населённый пункт в северо-восточной Франции.

Во вре­мя Сто­лет­ней вой­ны 1337-1453 годов близ Креси 26.8.1346 года про­изош­ла бит­ва ме­ж­ду английской ар­ми­ей, воз­глав­ляе­мой Эду­ар­дом III, и французской ар­ми­ей под ко­мандованием Фи­лип­па VI Ва­луа. Английская ар­мия чис­лен­но­стью 20 тысяч человек, вы­са­див­шись на се­ве­ре Фран­ции в рай­оне Ко­тан­те­на, за­хва­ти­ла город Кан. Французский ко­роль во гла­ве 50-ты­сяч­но­го вой­ска вы­сту­пил ей на­встре­чу и за­крыл путь к от­сту­п­ле­нию. Не­смот­ря на чис­лен­ное пре­вос­ход­ст­во фран­цу­зов, бит­ва за­кон­чи­лась по­бе­дой анг­ли­чан. Она бы­ла обес­пе­че­на ус­пеш­ны­ми дей­ст­вия­ми английской пе­хо­ты, воо­ру­жён­ной т. н. длин­ны­ми лу­ка­ми (име­ли даль­ность стрель­бы до 300 м), про­тив французской ры­цар­ской кон­ни­цы. В сра­же­нии по­гиб­ли около 1500 французских ры­ца­рей, в т. ч. ко­роль Бо­ге­мии Ян Люк­сем­бург­ский, гер­цо­ги Ло­та­ринг­ский и Са­вой­ский, гра­фы Алан­сон­ский и Флан­д­р­ский. По­бе­да при Креси по­зво­ли­ла английской ар­мии в 1347 году ов­ла­деть городом Ка­ле, став­шим их основной ба­зой на кон­ти­нен­те. Счи­та­ет­ся, что бит­ва при Креси зна­ме­но­ва­ла на­ча­ло за­ка­та ры­цар­ст­ва как главной удар­ной си­лы средневекового вой­ска.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)