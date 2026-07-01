КРЕШЕНТИНИ ДЖИРОЛАМО
КРЕШЕНТИНИ ДЖИРОЛАМО - итальянский певец-кастрат, педагог, композитор.
Учился пению в Болонье у Л. Джибелли. В 1776-1779 годах пел женские партии в театрах Фано, Пизы, Рима. В героической мужской партии дебютировал в 1781 году в Тревизо. Пел в Падуе, Неаполе, Венеции, Милане и других городах Италии, а также в Лондоне, Лиссабоне, Вене, Париже (в 1806-1812 годах учитель пения при дворе Наполеона I). Исполнял ведущие партии в операх Л. Керубини («Артаксеркс»), С. Майра («Сапфо», «Алонсо и Кора»), Н. Цингарелли («Мелеагр», «Джульетта и Ромео», партию Ромео дополнил ариями собственные сочинения), а также в первых постановках опер «Катон в Утике» Дж. Паизиелло (1789, Неаполь), «Горации и Куриации» Д. Чимарозы (1796, Венеция; партия Куриация написана в расчёте на голос Крешетини). Один из последних знаменитых кастратов; прозван современниками «итальянским Орфеем».
В 1812 году оставил сцену; жил в Болонье, где возглавлял (с 1814 года) школу пения Музыкального лицея; с 1825 года - в Неаполе. Среди учеников - певица И. Кольбран. Автор упражнений для вокализации [«Raccolta di esercizi per il canto» (1811) и др.], 6 кантат для сопрано, арий и ариетт, канцонетт, дуэтов, сольфеджио и др.