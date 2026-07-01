КРЕШЕНТИНИ ДЖИРОЛАМО

КРЕШЕНТИНИ ДЖИРОЛАМО - итальянский певец- кастрат , педагог , композитор.

Учил­ся пе­нию в Бо­ло­нье у Л. Джи­бел­ли. В 1776-1779 годах пел жен­ские пар­тии в те­ат­рах Фано, Пи­зы, Ри­ма. В ге­ро­ической муж­ской пар­тии де­бю­ти­ро­вал в 1781 году в Тре­ви­зо. Пел в Па­дуе, Не­апо­ле, Ве­не­ции, Ми­ла­не и других го­ро­дах Ита­лии, а так­же в Лон­до­не, Лис­са­бо­не, Ве­не, Па­ри­же (в 1806-1812 годах учи­тель пе­ния при дво­ре На­по­леона I ). Ис­пол­нял ве­ду­щие пар­тии в операх Л. Ке­ру­би­ни («Ар­так­серкс»), С. Май­ра («Са­п­фо», «Алон­со и Ко­ра»), Н. Цин­га­рел­ли («Ме­ле­агр», «Джуль­ет­та и Ро­мео», пар­тию Ро­мео до­пол­нил ария­ми собственные со­чи­не­ния), а так­же в пер­вых по­ста­нов­ках опер «Ка­тон в Ути­ке» Дж. Паи­зи­ел­ло (1789, Не­аполь), «Го­ра­ции и Ку­риа­ции» Д. Чи­ма­ро­зы (1796, Ве­не­ция; пар­тия Ку­риа­ция на­писа­на в рас­чё­те на го­лос Крешетини). Один из по­след­них зна­ме­ни­тых ка­ст­ра­тов; про­зван со­вре­мен­ни­ка­ми «италь­ян­ским Ор­фе­ем».

В 1812 году ос­та­вил сце­ну; жил в Бо­ло­нье, где воз­глав­лял (с 1814 года) шко­лу пе­ния Музыкального ли­цея; с 1825 года - в Не­апо­ле. Сре­ди уче­ни­ков - пе­ви­ца И. Кольб­ран. Ав­тор уп­раж­не­ний для во­ка­ли­за­ции [«Raccolta di eser­ci­zi per il canto» (1811) и др.], 6 кан­тат для со­пра­но, арий и ари­етт, кан­цо­нетт, ду­этов, соль­фед­жио и др.