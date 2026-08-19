КРЕЩЕНИЕ РУСИ

КРЕЩЕНИЕ РУСИ - комплекс взаимообусловленных событий преимущественно конца X века, связанных с личным крещением киевского князя Владимира Святославича, его окружения и населения крупнейших городов Древне-русского государства.

А так­же с пред­при­ня­ты­ми кня­же­ской вла­стью ме­ра­ми по соз­да­нию ос­нов цер­ков­ной жиз­ни на Ру­си. Ино­гда тер­мин «Крещение Руси» упот­реб­ля­ет­ся в ши­ро­ком смыс­ле, обо­зна­чая дли­тель­ный про­цесс по­сте­пен­но­го про­ник­но­ве­ния хри­сти­ан­ст­ва в Древнерусское государство в IX-X веках и хри­стиа­ни­за­ции народной жиз­ни на мес­тах (внут­рен­ней мис­сии), про­длив­шей­ся де­ся­ти­ле­тия, а в не­ко­то­рых об­лас­тях - не од­но сто­ле­тие по­сле кре­ще­ния князя Вла­ди­ми­ра. При ши­ро­ком по­ни­ма­нии тер­ми­на главными эта­па­ми Крещения Руси (по­ми­мо кре­ще­ния Вла­ди­ми­ра и не­по­сред­ст­вен­но по­сле­до­вав­ших за этим со­бы­тий) счи­та­ют­ся: т. н. пер­вое Крещение Руси в 860-е годы, ко­то­рое при­ня­то свя­зы­вать с име­на­ми ки­ев­ских кня­зей Ас­коль­да и Ди­ра, со­про­во­ж­да­лось соз­да­ни­ем на Ру­си епи­ско­пии (или ар­хи­епи­ско­пии), впо­след­ст­вии по­гиб­шей; не­удач­ная по­пыт­ка Крещения Руси, пред­при­ня­тая ки­ев­ской княгиней Оль­гой по­сле её лич­но­го кре­ще­ния в Кон­стан­ти­но­по­ле в 946 или 957 году; ак­тив­ное цер­ков­ное строи­тель­ст­во и ме­ры по ор­га­ни­зационному оформ­ле­нию Церк­ви, рас­ши­ре­нию епар­хи­аль­ной и при­ход­ской струк­тур, пред­при­ни­мав­шие­ся при ки­ев­ском князе Яро­сла­ве Вла­ди­ми­ро­ви­че Му­дром и при его пре­ем­ни­ках.

По со­во­куп­но­сти дан­ных ис­то­рических ис­точ­ни­ков Крещение Руси пред­ста­ёт как це­ле­на­прав­лен­ный вы­бор князя Вла­ди­ми­ра, обу­слов­лен­ный его лич­ны­ми ре­лигиозными ис­ка­ния­ми и комп­лек­сом внут­ри- и внеш­не­по­ли­ти­че­ских при­чин (не­удов­ле­тво­рён­ность язы­че­ски­ми куль­та­ми в ка­че­ст­ве на­цио­наль­но- кон­со­ли­ди­рую­ще­го фак­то­ра, не­об­хо­ди­мость всту­п­ле­ния Древнерусского государства в чис­ло хри­стиан­ских дер­жав и др.). В от­но­ше­нии об­стоя­тельств и вре­ме­ни кре­ще­ния князя Вла­ди­ми­ра в древнерусских ис­точ­ни­ках нет един­ст­ва. Со­глас­но «Кор­сун­ской ле­ген­де» - пре­да­нию, ко­то­рое с ру­бе­жа XI-XII веков во­шло в древнерусское ле­то­пи­са­ние, а за­тем и в Жи­тие святого Вла­ди­ми­ра, князь при­нял кре­ще­ние в за­хва­чен­ном им городе Кор­сунь (в чер­те современного Се­ва­сто­по­ля; смотри Хер­со­нес), цен­тре ви­зантийских вла­де­ний в Кры­му, в 988 году (од­на­ко фак­ти­че­ски взя­тие Кор­су­ни про­изош­ло, ве­ро­ят­нее все­го, в 989 году); там же со­стоя­лось бра­ко­со­че­та­ние Вла­ди­ми­ра с се­ст­рой ви­зантийских им­пе­ра­то­ров Ва­си­лия II Бол­га­ро­бой­цы и Кон­стан­ти­на VIII Ан­ной. Су­ще­ст­ву­ет и другая тра­ди­ция, за­фик­си­ро­ван­ная так­же уже в XI веке, ко­то­рая при­уро­чи­ва­ет кре­ще­ние Вла­ди­ми­ра к Кие­ву и ко вре­ме­ни за 2 го­да до взя­тия Кор­су­ни.

Кре­ще­ние кня­зя и Древнерусского государства пред­став­ле­но в ис­точ­ни­ках в слож­ном ме­ж­ду­народном кон­тек­сте, пре­ж­де все­го в свя­зи с тес­ным во­ен­но-по­ли­тическим сою­зом с Ви­зан­ти­ей. Со­хра­нив­шее­ся в ле­то­пи­си ска­за­ние об «ис­пы­та­нии вер» князем Вла­ди­ми­ром по­ве­ст­ву­ет о по­соль­ст­вах в Ки­ев от му­суль­ман из Волж­ской Бул­га­рии, с латинского За­па­да, от иу­даи­зи­ро­ван­ных ха­зар и из Ви­зан­тии, убе­ж­дав­ших кня­зя при­нять их ве­ру. Вла­ди­мир от­пра­вил соб­ст­вен­ные по­соль­ст­ва «в бол­га­ры», «в нем­цы», «в гре­ки», что­бы «ис­пы­тать их служ­бу». По­сле воз­вра­ще­ния по­сольств он ос­та­но­вил свой вы­бор на хри­сти­ан­ст­ве ви­зантийского об­ря­да, по­ра­зив­ше­го по­слов кра­со­той бо­го­слу­же­ния. Не­смот­ря на оче­вид­ную эпи­чес­кую сти­ли­за­цию это­го ска­за­ния, дан­ные иностранных ис­точ­ни­ков по­зво­ля­ют по­ла­гать, что в нём в тра­ди­ци­он­ной литературнойфор­ме го­во­рит­ся о впол­не ре­аль­ных внеш­не­по­ли­тических кон­так­тах Вла­ди­ми­ра, имев­ших ре­лигиозную по­до­п­лё­ку.

За кре­ще­ни­ем кня­зя и его дру­жи­ны по­сле­до­ва­ло ор­га­ни­зо­ван­ное госудрственной вла­стью мас­со­вое кре­ще­ние жи­те­лей круп­ней­ших го­ро­дов, пре­ж­де все­го Кие­ва и Нов­го­ро­да. На пер­вые го­ды по­сле кре­ще­ния (не позд­нее 997 года) при­хо­дит­ся уч­ре­ж­де­ние в Древнерусском государстве ми­тро­по­лии с цен­тром в Кие­ве, под­чи­нён­ной Кон­стан­ти­но­поль­ско­му пат­ри­ар­ха­ту (ги­по­те­за ис­сле­до­ва­те­лей начала XX века А.А. Шах­ма­то­ва и М.Д. При­сёл­ко­ва об от­кры­тии Ки­ев­ской ми­тро­по­лии толь­ко около 1037-1039 годов ны­не не на­хо­дит под­де­рж­ки). Од­но­вре­мен­но с мит­ро­по­ли­ей в ней бы­ло уч­ре­ж­де­но не ме­нее 3 епар­хий: в Нов­го­ро­де, в Бел­го­ро­де Ки­ев­ском, а так­же, ве­ро­ят­но, в По­лоц­ке и/или Чер­ни­го­ве. Пер­вы­ми епи­ско­па­ми бы­ли гре­ки. В со­от­вет­ст­вии с цер­ков­ной тра­ди­ци­ей (за­кре­пив­шей­ся не ра­нее XVI века) пер­вым ми­тро­по­ли­том Ки­ев­ским при­ня­то счи­тать святителя Ми­хаи­ла, од­на­ко ви­зантийские ис­точ­ни­ки да­ют ос­но­ва­ния пред­по­ла­гать, что пер­вым ми­тро­по­ли­том был Фео­фи­лакт, пе­ре­ве­дён­ный на Русь из Се­ва­стий­ской ми­тро­по­лии (се­ве­ро-вос­ток Ма­лой Азии).

С 990-х годов на Ру­си раз­во­ра­чи­ва­ет­ся де­ре­вян­ное хра­мо­строи­тель­ст­во. Со­глас­но «По­хва­ле кня­зю Вла­ди­ми­ру» (1040-е годы), на­пи­сан­ной бу­ду­щим митрополитом Ила­рио­ном, при Вла­ди­ми­ре воз­ник­ли и пер­вые мо­на­сты­ри. В 995-996 годах в Кие­ве бы­ла ос­вя­ще­на пер­вая ка­мен­ная Де­ся­тин­ная цер­ковь, ве­ро­ят­но слу­жив­шая кня­же­ским двор­цо­вым со­бо­ром. С ос­вя­ще­ни­ем этой церк­ви древнерусские ис­точ­ни­ки свя­зы­ва­ют ме­ры государственной вла­сти по ма­те­ри­аль­но­му обес­пе­че­нию цер­ков­ной ор­га­ни­за­ции: на её ну­ж­ды долж­на бы­ла от­чис­лять­ся де­ся­тая часть от со­во­куп­ных кня­же­ских до­хо­дов - де­ся­ти­на, ко­то­рая со­би­ра­лась при Де­ся­тин­ном хра­ме. След­ст­ви­ем Крещения Руси в за­ко­но­да­тель­ной об­лас­ти ста­ло раз­де­ле­ние по ви­зантийскому об­раз­цу кня­же­ской и цер­ков­ной (ми­тро­по­личь­ей, епи­скоп­ской) юрис­дик­ций, ко­то­рое древнерусская тра­ди­ция так­же от­но­сит ко вре­ме­ни прав­ле­ния князя Вла­ди­ми­ра Свя­то­сла­ви­ча. В сфе­ре цер­ков­но­го пра­ва ока­за­лись брач­но-се­мей­ные от­но­ше­ния, пре­сту­п­ле­ния про­тив нрав­ст­вен­но­сти, суд над кли­ри­ка­ми и чле­нами их се­мей и т. д. Все эти ус­та­нов­ления на­шли от­ра­же­ние в кня­же­ских ус­та­вах X-XII веков Важ­ней­шей за­да­чей ста­ло обес­пе­че­ние со­бор­ных и при­ход­ских хра­мов русских свя­щен­но­слу­жи­те­ля­ми (для че­го де­тей зна­ти на­силь­ст­вен­но от­би­ра­ли «на уче­ние книж­ное»), а так­же бо­го­слу­жеб­ны­ми кни­га­ми.

Ос­нов­ные на­прав­ле­ния хри­стиа­ни­за­ции го­су­дар­ст­ва и об­ще­ст­ва, обо­зна­чив­шие­ся в хо­де Крещения Руси, бы­ли про­дол­же­ны в XI-XII веках. Епар­хи­аль­ная струк­ту­ра сде­ла­лась бо­лее дроб­ной, чис­ло епар­хий воз­рос­ло до 12. О раз­ви­тии в этот пе­ри­од при­ход­ской сис­те­мы труд­но су­дить из-за от­сут­ст­вия дан­ных; ве­ро­ят­но, оно сле­до­ва­ло за раз­ви­ти­ем государственно-административной струк­ту­ры, т. к. при­ход­ской храм на­хо­дил­ся обыч­но в административном цен­тре (по­гос­те). Со­вер­шен­ст­во­ва­лось цер­ков­но-государственное взаи­мо­дей­ст­вие в об­лас­ти су­да. Воз­рас­тав­шие по­треб­но­сти в бо­го­слу­жеб­ных кни­гах обес­пе­чи­ва­лись скрип­то­рия­ми, дей­ст­во­вав­ши­ми при круп­ных городских мо­на­сты­рях и, ве­ро­ят­но, при епи­скоп­ских ка­фед­рах. Всё это име­ло след­ст­ви­ем и бо­лее ак­тив­ную хри­стиа­ни­за­цию сель­ско­го на­се­ле­ния. По­след­ние све­де­ния о язы­че­ских вы­сту­п­ле­ни­ях в круп­ных го­ро­дах (Нов­го­род, Рос­тов, Яро­славль) от­но­сят­ся к 1070-м годам (вме­сте с тем, не­по­средственная связь ле­то­пис­ных «вол­хвов» со славянским язы­че­ст­вом ино­гда ос­па­ри­ва­ет­ся). С это­го вре­ме­ни язы­че­ст­во как об­щественный фак­тор бо­лее не про­сле­жи­ва­ет­ся; с та­ко­вой его ро­лью не сле­ду­ет сме­ши­вать со­хра­не­ние ос­тат­ков язы­че­ских пред­став­ле­ний в бы­ту как сель­ско­го, так и городского на­се­ле­ния (что час­то име­ну­ет­ся «двое­ве­ри­ем», хо­тя этот тер­мин не впол­не аде­ква­тен).

Как эпо­халь­ное со­бы­тие в ис­то­рии Церк­ви, на­ро­да и государства в 1888 году в Российской им­пе­рии от­ме­ча­лось 900-ле­тие Крещения Руси; ог­ром­ное цер­ков­ное и об­щественное зна­че­ние име­ло празд­но­ва­ние 1000-ле­тия Крещения Руси в 1988 году, по­ло­жив­шее на­ча­ло ра­ди­каль­ным пе­ре­ме­нам в ре­лигиозной жиз­ни СССР.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)