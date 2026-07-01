КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ - один из главных христианских праздников, установленный в воспоминание крещения Иисуса Христа пророком Иоанном Крестителем.
В водах реки Иордан. В православной традиции относится к числу двунадесятых праздников; отмечается 6(19) января.
Согласно Евангелиям (Мф. 3; Мк. 1:4-11; Лк. 3:2-18, 21-22; Ин. 1:19-34), Иоанн Креститель проповедовал среди израильского народа необходимость покаяния для прощения грехов перед встречей грядущего Мессии и вхождением в Его царство и совершал над уверовавшими обряд омовения (греческое βάπτισμα, в славянском переводе - крещение). Приход к Иоанну в Вифавару при Иордане Иисуса, желавшего креститься, как все, вызвал в пророке смятение, поскольку Иисус и был ожидаемым Мессией (греч. Χριστός – Христос). Таким образом, Иисус впервые явил здесь Себя как Мессия. Здесь же Он впервые явил Себя и Сыном Божиим, Вторым Лицом Пресвятой Троицы: при Его крещении с небес раздался глас Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Не имея в Себе греха, Богочеловек Иисус Христос не имел нужды в покаянии и омовении, но на недоумение Иоанна Он ответил указанием «исполнить всякую правду». Приняв от Иоанна крещение, Христос тем самым выразил смирение, а также Своё единение с людьми, грехи которых брал на Себя. Кроме того, сойдя в Иордан, Он освятил Собой естество воды и положил основание христианского таинства крещения. В крещении Христа совершилось явление Триединого Бога: крещение Сына, глас Отца, сошествие Святого Духа в виде голубя. Поэтому Крещение Господне иначе называется Богоявлением. С этого события начался период общественного служения Иисуса Христа.
Церковный праздник Крещения Господня восходит к древнему восточнохристианскому, вероятно александрийского происхождения (впервые упоминается Климентом Александрийским), празднику Епифании (греч. ἑπιφάνεια - чудесное явление, проявление Божественной силы), или Теофании (греч. Θεοφάνια - Богоявление). Теофания стала первым большим христианским торжеством, имеющим фиксированную календарную дату - 6 января. Первоначально Теофания включала в себя и празднование Рождества Христова, поэтому её богословский смысл содержал больше оттенков, нежели смысл праздника К.Г. Теофания - это и воплощение Иисуса Христа от Святого Духа и Девы Марии, и Его рождение в Вифлееме, и Его крещение от Иоанна в Иордане (явление Себя Мессией и Сыном Божиим), и совершённое Им первое чудо в Кане Галилейской, явившее Его Божественную силу. После принятия христианским Востоком в IV-V веках праздника Рождества Христова смысл праздника Богоявления сосредоточился на крещении Иисуса Христа в Иордане. При этом в богослужебном уставе сохранилась связь Крещения Господня с Рождеством: оба праздника имеют предпраздничные сочельники, а праздничная литургия совершается по чину святителя Василия Великого. Некоторые церкви, например Армянская апостольская церковь, сохранили традицию одновременного празднования Крещения Господня и Рождества: в календарях этих церквей нет отдельного праздника Рождества Христова.
Особенностью православного богослужения Крещения Господня является освящение воды, совершаемое как в храмах, так и на открытых водоёмах. Выход для освящения воды называется «хождением на Иордан». В современной практике вода освящается дважды: накануне праздника, в крещенский сочельник, и собственно в день праздника, после литургии (великое водоосвящение). Традиция освящения воды накануне праздника, возможно, восходит к древней практике крещения в сам день Богоявления готовившихся принять это таинство - оглашенных. Традиция великого водоосвящения связана с обычаем палестинских христиан шествовать в день Богоявления на Иордан к почитаемому месту крещения Спасителя. Перед крещенским сочельником завершаются т. н. Святые дни празднования Рождества Христова (смотри Святки).
В католической традиции праздник Богоявления Господа (6 янвпря) сохраняет древнюю тему явления Христа и просвещения язычников. Существует обычай освящения ладана и мела, которым священник пишет на дверях домов начальные буквы апокрифических имён евангельских волхвов - Каспара, Мельхиора, Бальтазара. В XX веке в Римско-католической церкви установлен также праздник Крещения Господа (в 1-е воскресенье после 6 января), по содержанию аналогичный православному. Под влиянием богослужения католических церквей восточного обряда установлен (не повсеместно) обычай освящения воды.
Иконография.
Наиболее ранние изображения Крещения Господня (Христос в виде юноши) встречаются в римских катакомбах (Люцины, II век; Каллиста, около 230 года), ампулах Монцы, саркофагах IV-VI веков, на плакетке с трона архиепископа Максимиана (Равенна). В мозаике Баптистерия православных в Равенне (V век) Христос представлен уже в зрелом возрасте, а вписанную в круг композицию Крещения Господня окружают 12 ангелов. Иконографическая схема устанавливается к X веке. Иисус Христос изображается обычно фронтально (позднее в лёгком развороте, иногда со скрещёнными ногами - мозаики собора в Монреале, XII век), в зрелом возрасте, с длинными волосами и бородой, обнажённый (с XII-XIII века и препоясанный), посреди реки Иордан, по пояс или почти по шею в воде (на миниатюре Хлудовской Псалтири IX века). К сирийской группе памятников с Христом, прикрывающимся руками, относятся: фрагмент триптиха начала VII века (ГМИИ), расписная крышка реликвария с 5 евангельскими сценами (VI-VII века, Ватиканские музеи), Коптское Тетраевангелие (1179-1180 годы, Национальная библиотека, Париж), фрески Каппадокии. Иоанн Креститель обычно помещается на правом от Христа берегу Иордана, он возлагает правую руку на голову Иисуса; сверху обычно изображён сегмент неба (иногда часть круга как символ открывающихся небес) с благославляющей десницей, лучом и парящим белым голубем (символ Святого Духа). С VI-VII веков на противоположном от Иоанна Предтечи берегу изображались ангелы. В памятниках раннехристианского искусства их обычно два (один созерцает Святого Духа, нисходящего с неба, и прислушивается к голосу Бога Отца, другой с благоговением смотрит на Христа; в катакомбах Понтиана ангел один). В миниатюре из «Слов» Григория Богослова (3-я четверть XI века, ГИМ) два ангела слетают к Христу с небес. Начиная с XI-XII веков количество ангелов на изображениях Крещения Господня увеличивается: чаще всего три ангела (один с полотнищем, как восприемник Христа), но порой их число доходит до семи. В воде или на берегу изображаются персонификация реки Иордан (обнажённый старец, иногда с полотном - в мозаике Баптистерия православных в Равенне; сидящий на берегу - в мозаиках Арианского баптистерия в Равенне, 493-526 годы; чаще старец испуганно держит вазу, из которой льётся вода: «Море увидело и побежало; Иордан обратился назад» - Пс. 113:3), персонификация моря (убегающая или, реже, уплывающая на рыбе женщина; иногда вместо Иордана и моря представлены персонификации источников Иора и Дана), в воде изображаются также рыбы (символизирующие неофитов, принимающих крещение). На Афоне встречаются иконы со змеями в воде (соответствует Пс. 73:13 - «Ты стерл еси главы змиев в воде»). В ранних изображениях могут присутствовать пророки (на рельефе саркофага из Арля IV-V веков - пророк Исайя). В византийских мозаиках в монастыре Осиос-Лукас в Фокиде (1030-1040-е годы), в Дафни (около 1100 года) Крещение Господне изображено на криволинейной поверхности тромпов, и свет акцентирует момент Теофании.
В памятниках древнерусского искусства Богоявление встречается с XII века (фрагменты фрески в крещальне Успенской церкви Елецкого монастыря в Чернигове, 1120-е годы; фреска в конхе апсиды крещальни Софии Киевской, 2-я половина XII века); чаще оно изображается в люнете южной стены (Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря в Пскове, 1140-е годы). Наряду с лаконичной схемой с XII века распространена и более подробная: во фреске церкви Спаса на Нередице в Новгороде (1199, сохранились фрагменты) представлена группа раздевающихся для крещения людей (один человек плывёт), Христос препоясан (важная черта поздней иконографии), на воде изображён крест как знак освящения мировых вод (крест, выделенный красным цветом, присутствует и на иконе XIII века в монастыре Святой Екатерины на Синае). В пещерной церкви Сретенского монастыря в Метеорах (Греция) в сцену Крещения Господня введён ловящий рыбу мальчик как символ крещения - обретения (вылавливания) для Бога человеческих душ (1366-1367 годы; символ заимствован из живописи катакомб). Иногда в Богоявлении представляли сцену проповеди Иоанна Крестителя (икона середины XIV века в Национальном музее в Белграде; во фресковых ансамблях часто изображалась рядом как самостоятельная композиция - церковь Богоматери в Кучевиште, Сербия, около 1330 года). В XIV-XV веках нередко подчёркивались мотивы, связанные с погребением Христа и Его сошествием во ад (подножие, напоминающее попираемые врата ада, на фреске в монастыре Грачаница в Сербии, 1320-1321 годы).
Икона «Богоявление» входит в состав праздничного ряда иконостасов (в т. ч. 3 иконостаса, связанные с кругом Андрея Рублёва). В русских иконах XVI-XVII веков в сегменте неба часто изображается Бог Отец на престоле; в иконописи XVIII-XIX веков - Саваоф на облаке со свитком в руках. В технике «золотой наводки» Богоявление изображалось на церковных вратах: западные врата Рождественского собора в Суздале (1227-1238 годы), Васильевские врата в Троицком соборе Александрова (XIV век).
В искусстве итальянского Проторенессанса ещё использовалась традиционная иконографическая схема (фрески Джотто в Капелле дель-Арена в Падуе). Начиная с Раннего Возрождения Иоанн Предтеча поливает водой стоящего по колени или по щиколотки в Иордане препоясанного Христа; они окружены ангелами и свидетелями, среди которых возможны портреты современников мастеров [произведения Пьеро делла Франчески (1449-1455 годы, Национальная галерея, Лондон), Андреа дель Верроккьо при участии Леонардо да Винчи (1476, галерея Уффици, Флоренция)]. В искусстве стран Центральной и Северной Европы сцена Крещения Господня часто изображалась на фоне панорамного пейзажа, в окружении музицирующих и поющих ангелов, хора святых на небесах (композиция Мастера алтаря Святого Варфоломея, конец XV века, Национальная галерея искусства, Вашингтон; картина Г. Давида, до 1508 года, музей Грунингем, Брюгге). В монументальной живописи в композицию включалось изображение народа, узревшего в лице Христа Спасителя мира [росписи П. Перуджино (1481-1482 годы, Сикстинская капелла в Ватикане), Я. Тинторетто (около 1578-1581 годов, Скуола-Гранде-ди-Сан-Рокко, Венеция)]. Символические знаки (фигуры Иордана, моря) с XIV века не используются. В искусстве Контрреформации Христос часто стоит коленопреклонённым перед Иоанном Предтечей.
Иллюстрации:
«Крещение Христа». Алтарный образ Пьеро делла Франчески. 1449-1455 годы. Национальная галерея (Лондон). Архив БРЭ.