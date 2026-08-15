КРЕЩЕНИЕ

КРЕЩЕНИЕ - кристианское таинство вступления в Церковь, установленное Иисусом Христом .

Со­вер­ша­ет­ся над ве­рую­щим пре­ж­де всех других та­инств. Славянское сло­во «Крещение» яв­ля­ет­ся эк­ви­ва­лен­том греческого тер­ми­на «βάπτισμα» (от гла­го­ла «βαπτίζω» - по­гру­жать в во­ду, оку­нать), ко­то­рый западно-ев­ропейскими язы­ка­ми был не­по­сред­ст­вен­но за­им­ст­во­ван.

Ис­то­рия та­ин­ст­ва.

Об­ряд Крещения свя­зан с сим­во­ли­кой во­ды как од­ной из «пер­вич­ных сти­хий», од­но­вре­мен­но жи­во­тво­ря­щей и гу­би­тель­ной. Ри­ту­аль­ное омо­ве­ние, со­про­во­ж­дав­шее­ся по­кая­ни­ем и от­ре­че­ни­ем от преж­ней жиз­ни, со­вер­ша­лось в Древ­нем Из­раи­ле над уве­ро­вав­ши­ми языч­ни­ка­ми. Об­ряд очи­сти­тель­но­го омо­ве­ния про­хо­ди­ли так­же всту­пав­шие в кум­ран­скую об­щи­ну (смотри в статье Кум­ра­ни­сти­ка). К по­доб­ной прак­ти­ке вос­хо­ди­ло Крещение, со­вер­шав­шее­ся Ио­ан­ном Кре­сти­те­лем над уве­ро­вав­ши­ми в близ­кое при­ше­ст­вие Мес­сии. Это Крещение при­нял от Ио­ан­на в во­дах реки Иор­дан Ии­сус Хри­стос (смотри Кре­ще­ние Гос­под­не), ко­то­рый Свои бу­ду­щие кре­ст­ные му­ки так­же на­зы­вал Крещение (Мк. 10:38-39; Лк. 12:50). Ука­за­ние на хри­сти­ан­ское та­ин­ст­во Крещения ус­мат­ри­ва­ет­ся в сло­вах Хри­ста о не­об­хо­ди­мо­сти но­во­го ро­ж­де­ния че­ло­ве­ка «от во­ды и Ду­ха» как ус­ло­вия его вхо­ж­де­ния в Цар­ст­во Бо­жие (Ин. 3:5). «Ио­ан­но­во» же Крещение име­ло лишь под­го­то­ви­тель­ный ха­рак­тер и не со­про­во­ж­да­лось да­ро­ва­ни­ем бла­го­да­ти Бо­жи­ей (да­ром Святого Ду­ха - Де­ян. 1:5, 18:25, 19:1–6); та­кое Крещение, по мне­нию от­цов Церк­ви, со­вер­ша­ли и апо­сто­лы во вре­мя зем­ной жиз­ни Хри­ста. Соб­ст­вен­но хри­сти­ан­ское та­ин­ст­во Крещения бы­ло ус­та­нов­ле­но вос­крес­шим Спа­си­те­лем пе­ред Его Воз­не­се­ни­ем: «Итак, иди­те, нау­чи­те все на­ро­ды, кре­стя их во имя От­ца и Сы­на и Свя­то­го Ду­ха » (Мф. 28:19; ср.: Мк. 16:16).

Из­на­чаль­но Крещение со­вер­ша­лось че­рез по­гру­же­ние в во­ду (Де­ян. 8:38-39), на что ука­зы­ва­ет са­мо греческое на­зва­ние та­ин­ст­ва. При этом нет све­де­ний о спе­ци­аль­ном ос­вя­ще­нии во­ды: кре­сти­ли в ес­те­ст­вен­ных во­до­ёмах. С начала IV века, по­сле ле­га­ли­за­ции хри­сти­ан­ст­ва, при боль­ших хра­мах ста­ли уст­раи­вать осо­бые по­ме­ще­ния (бап­ти­сте­рии) с ку­пе­ля­ми в ви­де бас­сей­нов. В слу­чае не­об­хо­ди­мо­сти до­пус­ка­лось Крещение че­рез об­ли­ва­ние, о чём сви­де­тель­ст­ву­ет текст Ди­да­хэ (конец I века). По­сте­пен­но Крещение че­рез об­ли­ва­ние по­лу­чи­ло сре­ди боль­шин­ст­ва хри­сти­ан­ских церк­вей рав­ные пра­ва с Крещениеем че­рез по­гру­же­ние.

В пер­вые ве­ка хри­сти­ан­ст­ва, ко­гда кре­сти­лись в основном взрос­лые, про­хо­див­шие дли­тель­ную под­го­тов­ку к при­ня­тию та­ин­ст­ва (смотри в статье Ка­те­хи­за­ция), пре­иму­ще­ст­вен­ны­ми дня­ми Крещения бы­ли празд­ник Кре­ще­ния Гос­под­ня и ка­нун Пас­хи . Это за­кре­пи­лось в чи­но­пос­ле­до­ва­нии ли­тур­гии Стра­ст­ной суб­бо­ты: во вре­мя про­дол­жи­тель­но­го чте­ния па­ре­мий ог­ла­шен­ных уво­ди­ли в бап­ти­сте­рий, со­вер­ша­ли над ни­ми Крещение и тор­же­ст­вен­но, в бе­лых оде­ж­дах и со све­тиль­ни­ка­ми в ру­ках, вво­ди­ли в храм, где они впер­вые при­чаща­лись Святых Тайн. (В па­мять об этом и сей­час на ли­тур­гии Стра­ст­ной суб­бо­ты, не­смот­ря на от­сут­ст­вие кре­щае­мых, чи­та­ет­ся кре­щаль­ный про­ки­мен пе­ред чте­ни­ем Свя­щен­но­го Пи­са­ния, свя­щен­но­слу­жи­те­ли ме­ня­ют чёр­ные об­ла­че­ния на бе­лые, все по­кро­вы на ана­ло­ях, ико­нах в хра­ме так­же ме­ня­ют­ся на бе­лые.) Но­во­кре­щё­ные но­си­ли бе­лую оде­ж­ду в те­че­ние не­де­ли; ино­гда на них воз­ла­га­ли вен­ки из цве­тов или паль­мо­вых ли­сть­ев.

В современной прак­ти­ке Крещения пред­ше­ст­ву­ет ми­ро­по­ма­за­нию, од­на­ко в древ­ней Церк­ви кре­щаль­ное по­ма­за­ние мог­ло со­вер­шать­ся как до, так и по­сле по­гру­же­ния в во­ду, а в не­ко­то­рых тра­ди­ци­ях - да­же два­ж­ды, до тех пор по­ка по­все­ме­ст­но на Вос­то­ке и на За­па­де не ус­та­но­ви­лась прак­ти­ка по­слек­ре­щаль­но­го по­ма­за­ния как ос­нов­но­го и за­вер­шаю­ще­го чин кре­ще­ния.

Пер­вые сви­де­тель­ст­ва о Крещении де­тей да­ти­ру­ют­ся II веком, хо­тя, ве­ро­ят­но, оно су­ще­ст­во­ва­ло уже с апо­столь­ских вре­мён, т. к. в Но­вом За­ве­те упо­ми­на­ет­ся о Крещении це­лых се­мей (Де­ян. 16:15, 33). Кре­щаль­ные обе­ты за де­тей про­из­но­си­ли их ро­ди­те­ли и/или вос­при­ем­ни­ки. Крещение де­тей вы­зы­ва­ло по­ле­ми­ку: од­ни бо­го­сло­вы счи­та­ли Крещение де­тей не­об­хо­ди­мым, ссы­ла­ясь на апо­столь­скую прак­ти­ку (Ори­ген), дру­гие его от­вер­га­ли, счи­тая, что де­ти не име­ют ну­ж­ды в про­ще­нии гре­хов и что Крещение не­об­хо­ди­мо со­вер­шать в соз­на­тель­ном воз­рас­те (Тер­тул­ли­ан). Блаженный Ав­гу­стин ви­дел в прак­ти­ке Крещения де­тей до­вод в поль­зу уче­ния о гре­хе пер­во­род­ном, унас­ле­до­ван­ном все­ми людь­ми (ср.: Рим. 5:12). По­сле ис­чез­но­ве­ния ин­сти­ту­та ог­ла­шен­ных (к VII веку) прак­ти­ка Крещения мла­ден­цев ста­ла пре­ва­ли­рую­щей.

Бо­го­сло­вие и чи­но­пос­ле­до­ва­ние.

Про­об­ра­зы та­ин­ст­ва Крещения ус­мат­ри­ва­ют­ся в та­ких со­бы­ти­ях Свя­щен­ной ис­то­рии, как Со­тво­ре­ние ми­ра («и Дух Бо­жий но­сился над во­дою» - Быт. 1:2), спа­си­тель­ное пла­ва­ние Ное­ва ков­че­га в во­дах пото­па (Быт. 7), чу­дес­ный пе­ре­ход из­ра­иль­ско­го на­ро­да че­рез Крас­ное мо­ре при ос­во­бо­ж­де­нии из египетского раб­ст­ва (Исх. 15) и его пе­ре­ход че­рез реку Иор­дан перед за­вое­ва­ни­ем Зем­ли обе­то­ван­ной (Нав. 3), став­шей позд­нее сим­во­лом веч­ной жиз­ни.

Пра­во­слав­ная и ка­то­лические церк­ви по­ни­ма­ют Крещение как та­ин­ст­вен­ное и без­ус­лов­но ре­аль­ное со­уча­стие че­ло­ве­ка в смер­ти и «три­днев­ном Вос­кре­се­нии» Ии­су­са Хри­ста, как ро­ж­де­ние «во­дою и Ду­хом» в но­вую жизнь в пер­спек­ти­ве бес­смер­тия (Ин. 3:3-5). «…Мы по­греб­лись с Ним кре­ще­ни­ем в смерть, что­бы, как Хри­стос вос­крес из мерт­вых сла­вою От­ца, так и мы хо­ди­ли в об­нов­лен­ной жиз­ни» (Рим. 6:4). В Крещение че­ло­век по­лу­ча­ет ос­во­бо­ж­де­ние от пер­во­род­но­го гре­ха и про­ще­ние всех преж­них лич­ных гре­хов. Че­рез Хри­ста он по­лу­ча­ет усы­нов­ле­ние Бо­гу От­цу (Рим. 8:14-17) и ста­но­вит­ся «хра­мом Св. Ду­ха» (1 Кор. 6:19). Св. Дух со­вер­ша­ет еди­не­ние всех кре­щё­ных в од­ном Бо­го­че­ло­ве­че­ском ор­ганиз­ме («Те­ле Хри­сто­вом») - Церк­ви (1 Кор. 12:13), де­лая их брать­я­ми и сё­ст­ра­ми в се­мье де­тей Бо­жи­их. Од­на­ко Крещение яв­ля­ет­ся лишь пер­вой сту­пе­нью вос­хо­ж­де­ния ду­ши к Бо­гу, за­ло­гом раз­ви­тия ду­хов­ной жиз­ни че­ло­ве­ка: ес­ли за Крещением не сле­ду­ет об­нов­ле­ние всей жиз­ни, ду­хов­ное пе­ре­ро­ж­де­ние че­ло­ве­ка, то оно не при­но­сит пло­да.

По­сколь­ку Крещение раз и на­все­гда ста­вит че­ло­ве­ка в но­вое от­но­ше­ние к Бо­гу, оно не­по­вто­ри­мо. Его со­вер­ша­ет ар­хие­рей или свя­щен­ник, в чрез­вы­чай­ных об­стоя­тель­ст­вах (например, при уг­ро­зе смер­ти же­лаю­ще­му кре­стить­ся) - диа­кон или да­же ми­ря­нин, в т. ч. и жен­щи­на; ес­ли позд­нее чрез­вы­чай­ные об­стоя­тель­ст­ва уст­ра­ня­ют­ся, то та­кое Крещение ос­та­ёт­ся дей­ст­ви­тель­ным и лишь до­пол­ня­ет­ся ми­ро­по­ма­за­ни­ем.

Име­ет ме­сто раз­лич­ное от­но­ше­ние по­ме­ст­ных пра­во­слав­ных церк­вей к при­зна­нию дей­ст­ви­тель­но­сти Крещения, со­вер­шён­но­го ино­слав­ны­ми хри­стиа­на­ми. В Русской пра­во­слав­ной церк­ви без­ус­лов­но при­зна­ёт­ся Крещение, со­вер­шае­мое в Рим­ско-ка­то­лической церк­ви, а так­же Крещение в боль­шин­ст­ве про­тес­тант­ских де­но­ми­на­ций, за ис­клю­че­ни­ем ра­ди­каль­ных те­че­ний, от­ри­цаю­щих тра­диционное уче­ние о Святой Трои­це или со­вер­шаю­щих Крещение в од­но по­гру­же­ние.

В про­тес­тан­тиз­ме в по­ни­ма­нии смыс­ла Крещения су­ще­ст­вен­ную роль иг­ра­ет субъ­ек­тив­ный фак­тор. Со­глас­но клас­си­че­ской про­тес­тант­ской мыс­ли, Крещение есть ис­пы­та­ние об­ра­ще­ния в ве­ру, при­во­дя­щую лич­ные уст­рем­ле­ния че­ло­ве­ка в со­от­вет­ст­вие с во­лей Гос­по­да. Лю­те­ра­не, анг­ли­ка­не, каль­ви­ни­сты при­зна­ют различные фор­мы Крещения (по­гру­же­ние, об­ли­ва­ние) при обя­за­тель­ной кре­щаль­ной фор­му­ле «во имя От­ца, Сы­на и Свя­то­го Ду­ха». При этом они до­пус­ка­ют Крещение как мла­ден­цев, так и взрос­лых. Бап­ти­сты, ис­хо­дя­щие из бу­к­валь­но­го по­ни­ма­ния сим­во­ли­ки Крещения как по­гре­бе­ния с Хри­стом (Кол. 2:12), при­зна­ют лишь по­гру­же­ние в во­ду. Во мно­гих про­тес­тант­ских де­но­ми­на­ци­ях (в т. ч. в бап­ти­ст­ских об­щи­нах) не кре­стят ма­ло­лет­них де­тей: счи­та­ет­ся, что че­ло­век дол­жен при­нять ре­ше­ние о Крещении соз­на­тель­но (Крещение ста­вит­ся, таким образом, в пол­ную за­ви­си­мость от лич­ной ве­ры че­ло­ве­ка).

Современное пра­во­слав­ное чи­но­пос­ле­до­ва­ние Крещения вклю­ча­ет в се­бя ряд мо­литв и свя­щен­но­дей­ст­вий, не­су­щих сле­ды древ­них дог­ма­ти­че­ских и куль­тур­ных тра­ди­ций. В современной цер­ков­ной прак­ти­ке все эле­мен­ты пред­кре­щаль­но­го чи­на, как пра­ви­ло, со­вер­ша­ют­ся в один день: не­по­сред­ст­вен­но пе­ред Крещением ог­ла­шае­мый (или вос­при­ем­ник мла­ден­ца) по­во­ра­чи­ва­ет­ся к за­па­ду и три­ж­ды от­ре­ка­ет­ся от са­та­ны «и всех дел его, и все­го слу­же­ния его...», под­твер­ждая своё от­ре­че­ние «ду­но­ве­ни­ем и плю­но­ве­ни­ем», по­сле че­го три­ж­ды гром­ко ис­по­ве­ду­ет же­ла­ние «со­че­тать­ся со Хри­стом» и чи­та­ет Сим­вол ве­ры. В на­ча­ле чи­на соб­ст­вен­но Крещения про­из­но­сит­ся ве­ли­кая ек­те­ния, в ко­то­рой Цер­ковь мо­лит­ся о сво­ём но­вом чле­не; да­лее сле­ду­ет ос­вя­ще­ние во­ды и по­ма­за­ние кре­щае­мо­го еле­ем. Во вре­мя по­гру­же­ния в во­ду (ок­ро­п­ле­ния во­дой) на кре­щае­мо­го ни­схо­дит Святой Дух, да­рую­щий ему се­мя веч­ной жиз­ни и очи­щаю­щий от гре­хов. За­тем на но­во­кре­щё­но­го на­де­ва­ют на­тель­ный крест (сим­вол спа­се­ния), на­по­ми­наю­щий ему об ус­ло­вии сле­до­ва­ния за Хри­стом, и бе­лую ри­зу (сим­вол чис­то­ты). По­сле ми­ро­по­ма­за­ния, за­пе­ча­ты­ваю­ще­го по­лу­чен­ный но­во­кре­щё­ным дар Святого Ду­ха, свя­щен­ник с но­во­кре­щё­ным и вос­при­ем­ни­ка­ми три­ж­ды об­хо­дит во­круг ку­пе­ли, что сим­во­ли­зи­ру­ет веч­ность за­клю­чён­но­го с Бо­гом сою­за. По­сле чте­ния «кре­щаль­ных» Апо­сто­ла (Рим. 6:3-11) и Еван­ге­лия (Мф. 28:16-20) свя­щен­ник омы­ва­ет с те­ла кре­щё­ного ми­ро и со­вер­ша­ет кре­сто­об­раз­но по­стриг во­лос (в ан­тич­ном ми­ре ост­ри­же­ние во­лос оз­на­ча­ло по­свя­ще­ние бо­же­ст­ву или - для ра­ба - пе­ре­ход к но­во­му хо­зяи­ну; в Крещении же че­ло­век ста­но­вит­ся «ра­бом» Бо­га, да­рую­ще­го ему под­лин­ную сво­бо­ду и гря­ду­щую веч­ную жизнь). Ес­ли Крещение со­вер­ша­ет­ся в свя­зи с «кре­щаль­ной» ли­тур­ги­ей, то но­во­кре­щё­ный по­лу­ча­ет и пер­вое при­час­тие. Современный бо­го­слу­жеб­ный текст чи­на Крещения и ми­ро­по­ма­за­ния со­дер­жит­ся в Треб­ни­ке.

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