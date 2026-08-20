КРЕПОСТНОЕ ПРАВО
КРЕПОСТНОЕ ПРАВО - совокупность юридических норм, закреплявших наиболее полную форму зависимости крестьянства от феодалов.
Включало запрещение крестьянам уходить со своих земельных наделов (т. н. прикрепление крестьян к земле, или «крепость» крестьян земле; беглые подлежали принудительному возврату), наследственное подчинение т. н. вотчинной (административной и судебной) власти определённого феодала, лишение крепостных крестьян права отчуждать земельные наделы и ограничение в праве приобретать недвижимость. Принято отличать крепостничество как систему социальных отношений от Крепостного права как юридической формы их выражения.
Юридическое прикрепление крестьян к земле существовало в раннем Средневековье только в Юго-Запной Европе, в пределах бывшей Римской империи. В Западной и Центральной Европе крестьяне находились по наследству в личной или судебной и административной зависимости от сеньоров, но, исключая дворовых людей и рабов, посаженных на земельные наделы, не были юридически прикреплены к земле или лично к господину.
В X-XV веках в Западной Европе некоторые элементы Крепостного права (запрет ухода со своих земельных наделов, наследственная личная зависимость от сеньора и т. п.) сложились в отношении отдельных категорий крестьянства: вилланы центральной Англии, ременсы Каталонии, французские и южно-итальянские сервы, средне-итальянские и северо-итальянские колоны и массарии, южно-германские Leibeigenen. Крепостное право как совокупность юридических норм фиксировалось в сводах феодального (обычного) права («Барселонские обычаи», французские кутюмы и др.).
В XII-XV веках в ходе расширения прав крестьян на куплю-продажу земли, выкупа ими основных феодальных повинностей, утверждения фиксированной денежной ренты, а также развития видов земельных держаний, отличных от феодальных, крестьяне Западной Европы освободились от крепостной зависимости.
В Центральной и Восточной Европе распространение Крепостного права определило рост помещичьего хозяйства, ориентированного на производво товарной сельскохозяйственной продукции, в конце XV-XVII веках. В Восточной (Заэльбской) Германии Крепостное право сложилось после Крестьянской войны 1524-1526 годов и получило особенно полное развитие в 1-й половине XVII века (наиболее тяжёлые формы приняло в Мекленбурге, Померании, Восточной Пруссии). В Венгрии Крепостное право было закреплено в Уложении 1514 года, изданном после подавления Дожи Дьёрдя восстания 1514 года. В Польше нормы Крепостного права зафиксированы в Петрковском статуте 1496 года. Крепостное право в этом регионе распространялось на основную массу крестьян. Оно предполагало многодневную (до 6 дней в неделю) барщину, лишение крестьян большинства владельческих и личных прав, сопровождалось сокращением крестьянской запашки или обезземелением части крестьян. Отмена Крепостного права на территории Восточной и Центральной Европы происходила в ходе реформ конце XVIII-XIX веках (в 1781-1782 годах в Чехии, Моравии, Крайне, в 1785 году в Венгрии, в 1807 году в Пруссии, в 1808 году в Баварии, в 1820 году в Мекленбурге и Гессен-Дармштадте, в 1848 году в Галиции, в 1864 году в Румынии и т. д.).
На Востоке институт Крепостного права ввиду отсутствия развитого барщинного хозяйства и связанной с ним отработочной ренты не получил распространения. Смотри также Феодализм.
Крепостное право в России.
С начальным этапом формирования Крепостного права связывают ограничение с середины XV века для некоторых категорий крестьян отдельных вотчин права перехода в другие вотчины в течение недели до и после Юрьева дня осеннего (26 ноября старого стиля). Срок выхода, указанный в грамотах середины XV века, подтверждён в качестве общегосударственной нормы Судебником 1497 года (смотри в статье Судебники XV-XVI веков), которым также установлен размер выходной пошлины («пожилого»). Юридическое оформление Крепостного права стало интенсивным с конца XVI века, с введением заповедных лет (начало 1580-х годов, когда были запрещены в ряде регионов любые переходы крестьян), а также урочных лет (1597), т. е. 5-летнего срока, в течение которого владелец мог законно вернуть своих беглых крестьян. Некоторые исследователи к концу XVI века относят начальный этап формирования Крепостного права. Поземельное закрепощение крестьян связано с усилением государственного обложения при одновременном резком сокращении тягло-надельной пашни и численности трудового населения. При этом поземельная крепость распространялась на глав крестьянских дворов. Сыск и возвращение беглых были в сфере частного права; законом первоначально не предусматривались санкции за приём и держание беглых (впервые установлены в 1607 году - штраф в пользу государства и «пожилое» старому владельцу беглого). В годы восстановления хозяйства после Смутного времени был подтверждён 5-летний срок сыска. Для отдельных духовных, а позднее (1637) и светских владельцев он был увеличен до 9 лет, в 1641 году - до 10 лет для беглых и 15 лет для вывезенных крестьян. В 1-й половине XVII века началась продажа крестьян без земли (санкционирована указами 1675, 1682 и 1688 годов). В XVII веке вырабатывалась средняя цена крестьянина, не зависевшая от цены земли. Соборное уложение 1649 года ввело бессрочное и лично-потомственное прикрепление всех частновладельческих крестьян (в т. ч. бобылей) к земле (наделу) с установлением штрафных санкций за приём беглых и последующей практикой их государственного сыска. При этом крепостные крестьяне ещё оставались субъектами в отдельных сферах действия права, они вступали в сделки внутри имений и за их пределами, были материально ответственны по суду за свои действия, могли выступать свидетелями, истцами, ответчиками в вотчинном, земском, а отчасти и в государственном суде. Их убийство или увечье в ряде случаев подпадало под уголовное преследование, за их «бесчестье» полагался штраф. Со 2-й половины XVII века вводились телесные наказания для крестьян, не подчинявшихся воле землевладельца. В конце XVII века за феодалами было признано право брать крестьянских детей в дворовые.
В 1783-1785 годах в связи с предоставлением прав российского дворянства украинскому старшине казацкой было закрепощено и жившее на её землях украинское крестьянство. Распространение Крепостного права на окраины Российской империи проходило и путём переселения крепостных крестьян помещиками на пожалованные им земли в южных степных и заволжских губерниях. Для крепостных крестьян вводились запреты или ограничения в сфере предпринимательства: вступать в откупа и подряды (1731), заводить суконные фабрики (1734). Помещикам было предоставлено право покупать дворовых для отдачи в рекруты, а также продавать другим помещикам для этой цели своих крестьян (1747); ссылать неугодных дворовых людей и крестьян (в возрасте не старше 45 лет) в зачёт рекрутов в Сибирь на поселение (1760; ежегодно ссылалось 5-6 тысяч человек; мера рассматривалась как способ освоения российских окраин) и каторжные работы (1765), заключать крестьян в тюрьмы (1775). При продаже крестьян или их ссылке в Сибирь разрешалось разлучать родителей и детей (1760). Продажа и покупка крепостных без земли не были ограничены ничем, кроме запрещения торговать ими за 3 месяца до рекрутского набора (1766) (это не касалось пожилых и малолетних) и при конфискации или продаже имений с аукциона (1771). Вскоре после запрещения всем крестьянам под страхом уголовного наказания подавать прошения на Высочайшее имя (1765) крепостным крестьянам под страхом наказания кнутом и ссылки в бессрочную каторгу было отдельно запрещено подавать челобитные с жалобами на жестокость помещиков (1767). В 1782 году помещикам разрешено отпускать на волю больных и престарелых крестьян, т. е. избавляться от содержания нетрудоспособных. Решение помещика о наказании крестьян было безапелляционным и приводилось в исполнение немедленно. Закон предусматривал наказание самого помещика только за смерть крепостного от истязаний. К концу XVIII века процесс оформления Крепостного права завершился: крепостные крестьяне фактически были полной собственностью помещиков, которые могли отнять у них всё имущество, их самих с семьями или отдельно от них продать, заложить, подарить, вмешиваться в дела крестьянского самоуправления.
Вместе с тем государство принимало меры против злоупотреблений помещичьей властью, допускало, при определённых условиях, возможность для крестьян возбуждать иски о своём освобождении от крепостной зависимости. В 1-й четверти XVIII века введено правило отстранять помещика от управления имением, если он разорял крестьян непосильными повинностями, и устанавливать над его имением опеку, которая поручалась ближайшим родственникам, а самого помещика направлять «для исправления под начал». Указы 1718, 1734, 1750, 1761 и 1767 годов обязывали помещиков кормить своих крестьян во время неурожая и голода, не допускать их обнищания. С 1722 года на помещиков была возложена ответственность за исправную уплату их крестьянами подушной подати (подать собиралась с крестьян и вносилась в казну самим помещиком или его приказчиком). Запрещалось ставить крестьян «на правёж» за долги их господина. С целью пресечь махинации помещиков, записывавших за собой во время проведения ревизий лиц, не принадлежавших к крепостным крестьянам, якобы с их согласия, указами 1775, 1781 и 1783 годов запрещалась добровольная запись в крепостное состояние. Законодательство предусматривало условия, позволявшие крестьянам выйти из крепостного состояния. Указы 1737, 1743, 1744, 1745, 1770 и 1773 годов объявляли вольными вернувшихся из плена, а также инородцев, принявших православие. Закрепощению не подлежали питомцы воспитательных домов и окончившие АХ. Свободу получали отставные солдаты - выходцы из крепостных крестьян.
В связи с распространением среди российского дворянства на рубеже XVIII-XIX веков. идей Просвещения и гуманизма развилось убеждение в порочности системы Крепостного права, которое тормозило развитие экономики, препятствовало росту городов. Первой попыткой со стороны государства регламентировать повинности крепостных крестьян стал указ императора Павла I от 5(16).4.1797 года о 3-дневной барщине, запрещавший помещикам принуждать крестьян работать на барина в воскресные дни и рекомендовавший остальные 6 дней недели разделить поровну, указывая, что для барина «при добром распоряжении достаточно будет на удовлетворение всяким хозяйственным потребностям половина этих дней». Несмотря на рекомендательный характер этого указа, он соблюдался на практике, и 4-6-дневная барщина была исключением. В 1-й половине XIX века проблема решения «крестьянского вопроса» выдвинулась на первый план. Указом о вольных хлебопашцах 1803 года предусматривалось освобождение крепостных крестьян по обоюдному согласию с помещиком за выкуп с землёй (по этому указу к 1858 году выкупились на волю 152 тысяч душ мужского пола, или 1,5% крепостных). В результате крестьянской реформы в Остзейском крае 1804-1819 годов личную свободу получили крестьяне Лифляндии, Курляндии и Эстляндии (земля осталась в собственности помещиков). Александр I запретил давать объявления о продаже крепостных без земли (1801), продавать крестьян на ярмарках (1808), отменил право помещиков ссылать крестьян на каторгу (1807) и на поселение в Сибирь (1809). В 1818 году Александр I дал секретные поручения 12 сановникам разработать проекты отмены Крепостного права (среди авторов проектов - А.А. Аракчеев, П.А. Вяземский, В.Н. Каразин, П.Д. Киселёв, Н.С. Мордвинов, Н.Г. Репнин). Все эти проекты объединял принцип постепенного освобождения крестьян без ущемления при этом экономич. интересов помещиков. Однако в связи с изменением внутриполитич. курса Александр I в 1822–23 вновь запретил крепостным крестьянам подавать властям жалобы на жестокость своих господ, возбуждать иски об освобождении, а также восстановил право помещиков по своему усмотрению ссылать крестьян в Сибирь.
Необходимость решения «крестьянского вопроса» со всей остротой встала в царствование императора Николая I. Признавая, что «крепостное право в нынешнем его положении есть зло, для всех ощутительное», Николай I считал его отмену преждевременной. Император и высшие государственные деятели опасались, что освобождение крестьян будет сопровождаться народными волнениями, учитывали нежелание помещиков лишиться «крещёной собственности». Для обсуждения «крестьянского вопроса» Николаем I последовательно было создано 9 секретных комитетов, издано свыше 100 указов, направленных на смягчение Крепостного права, но не затронувших его основ. С 1833 года не разрешалось продавать крепостных крестьян с публичного торга «с раздроблением семейств», «удовлетворять казённые и частные долги», расплачиваясь за них крепостными с отрывом их от земли, а также переводить крестьян в дворовые, отбирая у них наделы. Ограничено право помещиков ссылать крестьян в Сибирь по своему усмотрению (1828). Издан указ об обязанных крестьянах (1842), согласно которому помещики могли отпускать на волю своих крестьян, но крестьянские наделы передавались не в собственность, а в пользование крестьянам, за что они должны были выполнять повинности в пользу помещика. Помещикам давалось право отпускать на волю дворовых по обоюдному с ними договору (1844). Крестьянам помещичьих имений, продававшихся с аукциона за долги владельца, разрешено выкупаться на волю (1847; в 1848-1852 годах правом воспользовались 964 крестьянина мужского пола). В 1847-1848 годах в губерниях Правобережной Украины (Волынской, Киевской и Подольской), а в 1855-1861 годах в белорусских губерниях (Витебской, Гродненской, Минской и Могилёвской) были введены инвентарные правила, зафиксировавшие крестьянские наделы и повинности. Императором Александром II в 1857 году начата подготовка к отмене Крепостного права. Она осуществлена в ходе крестьянской реформы 1861 года.