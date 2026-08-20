КРЕОНТ, царь Коринфа

КРЕОНТ (др.-греч. Κρέων, лат. Creon) - в древнегреческой мифологии царь Коринфа, отец Главки (по другой версии, Креусы ), невесты Ясона.

Креонт дал приют изгнвнным из Иолка Ясону и Медее , и они поселились в Коринфе. Когда Ясон хочет женится на дочери царя – Главке, он одобряет этот союз. Но Медея посылает в подарок невесте пропитанный ядом венец и пеплос; надев их, Главка погибает в страшных мучениях, а Креонт, пытаясь сорвать с дочери отравленный наряд, умирает вместе с ней. Этот миф изложен в трагедии Еврипида «Медея» (Eurip. Med., 1181-1221).

Иллюстрация :

Подарок Медеи Главке (Креусе). Краснофигурный кратер из Апулии. 390 г. до н.э. Париж, Лувр.

Автор статьи: О.В. Кулишова