КРЕОНТ, царь Фив

КРЕОНТ (др.-греч. Κρέων, лат. Creon) - в древнегреческой мифологии брат Иокасты , царь Фив.

Креонт, как и Иокасты, – сын Менекея. После того, как Эдип удалился из Фив, а оба его сына – Этеокл и Полиник – погибли в междоусобной войне, Креонт занимает фиванский престол и издает приказ о том, чтобы Этеокл был похоронен со всеми почестями как защитник Фив, а тело Полиника было оставлено без погребения. Однако Антигона, несмотря на запрет, совершает символические похороны Полиника. Креонт приговаривает ее к смерти и велит замуровать в пещере на краю города, но под влиянием гневной речи прорицателя Тиресия меняет решение. Он позволяет похоронить Полиника и направляется к пещере, чтобы освободить Антигону, но приходит слишком поздно: Антигона покончила с собой. Обрученный с Антигоной Гемон, сын Креонта, закалывает себя мечом на глазах отца. Жена Креонта Эвридика, уже потерявшая до этого другого сына – Менекея, получив это страшное известие, покончила с собой. Креонт остается в полном одиночестве, сраженный всеми этими несчастьями. Наиболее полно этот миф изложен в трагедии Софокла «Антигона»

Иллюстрация :

Эдип и сфинкс. Краснофигурный килик. 480-470 гг. до н.э. Ватикан, Этрусский музей.

Автор статьи: О.В. Кулишова