КРЕНН ЭЛИЗЕН ДЕ
КРЕНН ЭЛИЗЕН ДЕ (псевдоним; настоящие имя и фамилия Маргерит Брие) - французская писательница.
Биографические сведения крайне скудны. В произведениях Кренн ощущается сильное влияние ренессансного неоплатонизма и итальянского гуманизма: «Письма о делах повседневных и инвективы» («Les Épistres familières et invectives», 1539), отчасти предвосхитившие идеи феминизма; аллегорический диалог о супружеской измене «Сновидение» («Le Songe», 1540). Наиболее значительное сочинение - первый в истории французской литературы прозаический психологический роман «Любовные терзания» («Les Angoysses douloureuses qui procédent d’amours», 1538), пользовавшийся большим успехом в XVI веке. Имитирующий автобиографию сюжет книги (трагическая история любви юной замужней красавицы и молодого рыцаря) восходит к повести «Фьяметта» Дж. Боккаччо, а возвышенный риторический стиль и обилие цитат из Библии напоминают о религиозно-аллегорических сочинениях Маргариты Наваррской. Кренн является также автором частичного перевода на франц язык «Энеиды» Вергилия (1541).
Сочинения:
Œuvres. Gen., 1977.