КРЕНН ЭЛИЗЕН ДЕ

КРЕНН ЭЛИЗЕН ДЕ (псевдоним; настоящие имя и фамилия Мар­ге­рит Брие) - французская писательница .

Био­гра­фические све­де­ния край­не скуд­ны. В про­из­ве­де­ни­ях Кренн ощу­ща­ет­ся силь­ное влия­ние ре­нес­санс­но­го не­оп­ла­то­низ­ма и италь­ян­ско­го гу­ма­низ­ма : «Пись­ма о де­лах по­все­днев­ных и ин­век­ти­вы» («Les Épistres familières et invectives», 1539), от­час­ти пред­вос­хи­тив­шие идеи фе­ми­низ­ма; ал­ле­го­рический диа­лог о суп­ру­же­ской из­ме­не «Сно­ви­де­ние» («Le Songe», 1540). Наи­бо­лее зна­чительное со­чи­не­ние - пер­вый в ис­то­рии французской ли­те­ра­ту­ры про­за­ический пси­хо­ло­гический ро­ман «Лю­бов­ные тер­за­ния» («Les Angoysses douloureuses qui procédent d’amours», 1538), поль­зо­вав­ший­ся боль­шим ус­пе­хом в XVI веке. Ими­ти­рую­щий ав­то­био­гра­фию сю­жет кни­ги (тра­гическая ис­то­рия люб­ви юной за­муж­ней кра­са­ви­цы и мо­ло­до­го ры­ца­ря) вос­хо­дит к по­вес­ти «Фья­мет­та» Дж. Бок­кач­чо, а воз­вы­шен­ный ри­то­рический стиль и оби­лие ци­тат из Биб­лии на­по­ми­на­ют о ре­ли­гиоз­но-ал­ле­го­рических со­чи­не­ни­ях Мар­га­ри­ты На­варр­ской. Кренн яв­ля­ет­ся так­же ав­то­ром час­тич­но­го пе­ре­во­да на франц язык «Энеи­ды» Вер­ги­лия (1541).

Сочинения:

Œuvres. Gen., 1977.