КРЕНИЦЫН ПЕТР КУЗЬМИЧ

Образование и начало карьеры

О ранних годах жизни П.К. Креницына известно немного. Родился он в 1728 г. в Псковской губернии. Получил блестящее образование. В 1742 г. стал слушателем Морского кадетского корпуса. С 1743 г. – гардемарин, с 1748 г. – мичман.

Впервые с экспедиционной деятельностью познакомился в 1760 г., когда будучи командиром корабля «Юпитер» принял участие в Кольбергской экспедиции. П.К. Креницына заметил контр-адмирал С.И. Мордвинов.

Участие в экспедициях

В 1764 г. капитан-лейтенант П.К. Креницын встал во главе «секретной» экспедиции, которая должна была изучить недавно открытые острова в Северном Великом океане. В начале экспедиции императрица Екатерины II вручила ему чин капитана 2-го ранга и золотые часы.

Помощником П.К. Креницына назначили М.Д. Левашова, который получил относительно большую самостоятельность, штурманами – М.Ф. Крашенинникова и Я.И. Шабанова. Была разработана специальная инструкция на случай встречи экспедиции с отрядом В.Я. Чичагова. Однако он дошел по Северному морскому пути только до Шпицбергена и не повстречался с группой П.К. Креницына.

17 сентября 1764 г. группа исследователей прибыла в Тобольск. После произведенных подготовительных работ 15 февраля 1765 г. из Тобольска вышла группа М.Д. Левашова, а 5 марта – группа П.К. Креницына. По р. Лене спустились до Якутска. В Охотске П.К. Креницын оказался в конце октября 1765 г. В конце августа 1766 г. подготовка экспедиции была завершена.

Экспедиция состояла из четырех кораблей. Зимой 1766 – 1767 гг. два корабля были утрачены в ходе следования отряда из Охотска к Камчатке, третий корабль подвергся гниению. В сентябре 1767 г. в Нижнекамчатске П.К. Креницын получил в свое распоряжение новый корабль, который нуждался в ремонте. Зиму экспедиция провела на Камчатке.

22 июля 1768 г. отряд из устья р. Камчатки отправился на восток. Потеряв друг друга 11 августа, корабли пошли к своей цели – Алеутским островам – порознь. 14 августа отряд П.К. Креницына оказался у островов Сигуам и Амухта, а 21 августа проплыл по проливу между Умнаком и Уналашкой. Отряду М.Д. Левашова 14 – 18 августа 1768 г. удалось нанести на карту острова восточной части Андреяновской цепи островов. 19 августа М.Д. Левашов достиг острова Амухты, а через день – Уналашки, соединившись с П.К. Креницыным.

25 августа 1768 г. оба отряда достигли острова Унимака в цепи Алеутских островов, описав его, и открыли Исаноцкий пролив, который отделял остров Унимак от полуострова Аляска. Это было первое плавание европейцев в юго-восточной части Берингова моря.

5 сентября 1768 г. корабли снова оказались порознь. М.Д. Левашов на Уналaшке вступил в контакт с алеутами и через них весной 1769 г. связался с П.К. Кpeницыным, который зимовал на острове Унимаке. Во время зимовки, глубокой осенью группа во главе с М.Ф. Крашенинниковым описала 160 км северного побережья полуострова Аляска. 6 июня 1769 г. отряд М.Д. Левашова прибыл к месту зимовки П.К. Креницына. Совместными усилиями они 22 июня вышли к острову Санак, затем снова разошлись.

30 июля П.К. Креницын возвратился в Нижнекамчатск, а М.Д. Левашов занялся описанием Четырехсопочных островов, прибыв в Нижнекамчатск только 28 августа 1769 г.

4 июня 1769 г. П.К. Креницына произвели в капитаны 1-го ранга. Перед ним встала задача организовать зимовку экспедиции на Камчатке. Зимовка оказалась сложной. За этот период стараниями М.Д. Левашова и Я.И. Шабанова была подготовлена карта Алеутской цепи, карты острова Унимак и изученной части полуострова Аляска.

4 июля 1770 г. экспедицию постигло несчастье – утонул П.К. Креницын. Он следовал по реке на челноке, который перевернулся. 10 июля корабли отбыли из устья р. Камчатки и 4 августа 1770 г. вошли в Охотск. С отчетом в Санкт-Петербург 22 октября 1771 г. приехал М.Д. Левашов.

Итоги экспедиции

Экспедиция осуществила открытие всей Алеутской дуги, которая достигала 1740 км, острова Унимака и других Лисьих островов. Началось освоение полуострова Аляска. Их исследования использовались в дальнейшем Дж. Куком, М.Д. Тебеньковым и другими.