КРЕНГОЛЬМСКАЯ СТАЧКА 1872

Кренгольмская стaчка 1872 — стачка рабочих бумагопрядильной Кренгольмской мануфактуры в Нарве.

Летом 1872 эпидемия холеры охватила Эстляндскую губернию. 120 рабочих Кренгольма обратились к администрации с просьбой уволиться до окончания контракта. Разрешение было получено, но рабочие места оставили 250 человек. Они требовали увеличить обеденный перерыв, повысить оплату, дать фабричным детям больше времени на посещение школы и др. Управляющий фабрики нашел часть требований справедливыми. Но около 500 рабочих прекратили работу, требуя удовлетворения всех требований. К 21 августа была достигнута договоренность, и ткачи приступили к работе. В начале сентября 1872 прошли новые волнения. Причиной их стали слухи, как будто власти хотят отказаться от соглашений. Предводители забастовки были арестованы. 200 рабочих потребовали их освобождения, не допуская остальных к работе. Жандармы попытались расчистить проход. Несколько из них были ранены. Администрация обратилась за помощью к войскам, взявшим фабрику под контроль. Работа возобновилась. 22 человека были арестованы (осуждены к каторжным работам). Следствие пришло к выводу, что политических мотивов в беспорядках не было, а причины — в просчетах администрации.

Лит.: Канн П. Я. Подвиг рабочих Кренгольмской мануфактуры. Таллин, 1972.