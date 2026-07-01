КРЕМУЦИЙ КОРД, АВЛ (лат. Aulus Cremutius Cordus)

Римский историк.

Автор исторического труда, посвященного гражданским войнам в Риме. В своем сочинении Кремуций Корд с симпатией отзывался о республиканцах, в частности, хвалил Брута и назвал Кассия последним римлянином. В 25 г. клиенты Тиберия Сатрий Секунд и Пинарий Натта впервые в истории Рима обвинили его в оскорблении величия за историческое сочинение. Понимая неизбежность своего обвинения, Кремуций Корд произнес в сенате речь в защиту свободы историописания, после чего покончил с собой, отказавшись от приема пищи.

Сенат приказал сжечь его сочинения, но часть рукописей уцелела и была в правление Калигулы опубликована в сокращенном виде. Сенека в «Утешении к Марции», обращенном к дочери Кремуция Корда, говорит о том, что инициатором этого процесса был фаворит Тиберия Сеян , а Марция сохранила труды своего отца.

Исторические источники :

Сенека. Утешение к Марции;

Квинтилиан. Воспитание оратора;

Тацит. Анналы, IV;

Светоний. Тиберий;

Дион Кассий. Римская история.