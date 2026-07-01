КРЕМОНА

КРЕМОНА - город в Северной Италии.

В области Лом­бар­дия, административный центр провинции Кре­мо­на. Население 71,2 тысяч человек (2009). Кремона рас­по­ло­же­на на пло­до­род­ной рав­ни­не у ле­во­го бе­ре­га реки По, близ впа­де­ния в неё реки Ад­да, в 75 км к юго-вос­то­ку от Ми­ла­на. Реч­ной порт, узел же­лез­ных до­рог .

В древ­но­сти по­се­ле­ние гал­лов ( кель­тов ). С 218 года до н. э. римская ко­ло­ния, с 90 года до н. э. му­ни­ци­пий. В конце 69 года н. э. бы­ла раз­ру­ше­на императором Вес­па­сиа­ном, т. к. яв­ля­лась опор­ным пунк­том его про­тив­ни­ка императора Ви­тел­лия. По­сле за­вое­ва­ния в 603 году лан­го­бар­да­ми Кремона ста­ла цен­тром епи­ско­пии. В 1098 году до­би­лась прав ком­му­ны. В 1167 году вхо­ди­ла в Лом­бард­скую ли­гу. В XII-XIII веках Кремона - тор­го­во-ре­мес­лен­ный центр Северной Ита­лии. В 1249 году по­дес­та (выс­шее административное ли­цо) К. Ум­бер­то Пал­ла­ви­чи­но про­воз­гла­сил синь­о­рию и под­чи­нил сво­ему влия­нию ряд североитальянских го­ро­дов. В 1344-1402 годах Кремона на­хо­ди­лась под вла­стью пра­ви­те­ля Ми­ла­на Вис­кон­ти. С 1402 года поль­зо­ва­лась не­за­ви­си­мо­стью, но в 1420 году бы­ла про­да­на пра­ви­те­лем Кремоны за 40 тысяч зо­ло­тых фло­ри­нов Вис­кон­ти. На­хо­дилась под вла­стью Ве­не­ции в 1499-1509 годах, Ис­па­нии в 1525-1702 годах, за­тем до 1859 года (с пе­ре­ры­ва­ми) бы­ла в чис­ле австрийских вла­де­ний. В 1861 году Кремона во­шла в Итальянское ко­ро­лев­ст­во.

В цен­тре Кремоны со­хра­ни­лась с древнеримской эпо­хи пра­виль­ная сет­ка улиц. На главной пло­ща­ди Пьяц­ца дель-Ко­му­не - со­бор (на­чат в 1107 году в ро­ман­ском сти­ле, пе­ре­стро­ен в конце XII-XIV веках в фор­мах го­ти­ки; фа­сад XII-XVI веков; ок­но-ро­за - 1274, архитектор Я. Пор­ра­та; на главноом пор­та­ле - ста­туи 4 про­ро­ков, воз­мож­но, скульп­то­ра Ви­лид­жель­мо, до 1117 года). Ря­дом ок­то­го­наль­ный ро­ман­ский бап­ти­сте­рий с го­тическими де­та­лями (с 1167 года; верх­няя часть пе­ре­строе­на в ду­хе Ре­нес­сан­са в 1554-1556 годах, архитектор Ф. Дат­та­ро), кам­па­ни­ла «Тор­рац­цо», од­на из са­мых вы­со­ких в Ита­лии (112 м; XIII век, за­вер­ше­ние - начало XIV века), Лод­жия деи-Ми­ли­ти (1292) и Па­лац­цо Ко­му­не (1206-1246 годы, пере­страи­ва­лось в конце XV века, в 1568-1578 и 1837-1847 годах). Другие па­мят­ни­ки ар­хи­тек­ту­ры в цен­тре Кремоны: церковь Сан-Ми­ке­ле (VII-VIII века, пе­ре­строе­на в XII веке; фа­сад и ко­ло­коль­ня - XIX век), Па­лац­цо дель-По­по­ло (около 1250 года); ком­плекс бывшей боль­ни­цы Ос­пе­да­ле (с 1451 года; пе­ре­строе­на по про­ек­ту Ф. Ро­ди, 1786); ук­ра­шен­ное тер­ра­ко­то­вы­ми де­ко­ра­тив­ны­ми де­та­ля­ми (мас­тер Р. де Стау­лис) Па­лац­цо Фод­ри (1488-1500 годы, архитектор Г. де Ле­ра); пред­восхи­щаю­щее по­строй­ки Вы­со­ко­го Воз­ро­ж­де­ния Па­лац­цо Рай­мон­ди-Ре­пел­ли­ни (около 1496 года); Па­лац­цо Аф­фай­та­ти (около 1560 года, архитектор Дж. Дат­та­ро). Сре­ди со­ору­же­ний XIX века вы­де­ля­ют­ся по­стро­ен­ные в сти­ле клас­си­циз­ма «Те­ат­ро дел­ла-Кон­кор­дия» (1808, Л. Ка­но­ни­ка) и фа­сад церкви Сан­та-Ага­та (1845-1848 годы, Л. Во­ге­ра). Па­мят­ник А. Стра­ди­ва­ри (1999).

По­ли­тех­нический институт. Институт музыкальной па­лео­гра­фии и фи­ло­ло­гии (1950) Университета Па­вии. Государственная библиотека (1780). В му­зей­ном ком­плек­се Па­лац­цо Аф­фай­та­ти (1561) - Городской му­зей «Ала Пон­цо­не» (1842) (вклю­ча­ет кар­тин­ную га­ле­рею, Ар­хео­ло­гический му­зей, кол­лек­цию мо­нет, ке­ра­ми­ки и пр.). Сре­ди других му­зе­ев - кре­сть­ян­ской ци­ви­ли­за­ции Па­дан­ской рав­ни­ны (1978), ес­те­ст­вен­ной ис­то­рии (1877). Вы­ста­воч­ный ком­плекс «Кре­мон­ская яр­мар­ка» (вто­рая по зна­че­нию по­сле Ми­лан­ской).

Ста­рей­ший центр про­изводства струн­ных ин­ст­ру­мен­тов, главным образом скри­пок (с начала XVI века); рас­цвет т. н. кре­мон­ской шко­лы - в XVII-XVIII веках (ди­на­стии мас­те­ров Ама­ти, Гвар­не­ри, А. Стра­ди­ва­ри). Современная шко­ла скри­пич­ных мас­те­ров от­кры­та в 1938 году. Му­зей А. Стра­ди­ва­ри (1930; в со­ста­ве Городского му­зея) со­дер­жит цен­ную кол­лек­цию ста­рин­ных музыкальных ин­ст­ру­мен­тов. Опер­ный те­атр имени А. Пон­кь­ел­ли (1747, современное название с 1892 года). Сце­на Опер­но­го те­ат­ра - главная кон­церт­ная пло­щад­ка го­ро­да. «Хор и кон­сорт имени К. Пор­ты» (1993, пер­во­на­чаль­но хор; современное название с 2004 года). Ме­ж­ду­народный музыкальный фес­ти­валь (с 1983 года, еже­год­ный) имени К. Мон­те­вер­ди - уро­жен­ца К. Ме­ж­ду­народный кон­курс мас­те­ров струн­ных смыч­ко­вых ин­ст­ру­мен­тов (с 1976 года, один раз в три го­да).

Основная спе­циа­ли­за­ция ма­ши­но­строе­ния - про­изводство сельскохозяйственных ма­шин. Дей­ст­ву­ют три неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щих за­во­да (мощ­ность круп­ней­ше­го 4,5 миллионов тонн сы­рой неф­ти в год). Пред­при­ятия пи­ще­вой пром-сти (на ба­зе пе­ре­ра­бот­ки ме­ст­ной сельскохозяйственной про­дук­ции; про­изводство ма­ка­рон­ных, кон­ди­тер­ских из­де­лий, кол­бас, сы­ров, гор­чи­цы и др.), швей­ной, тек­стиль­ной, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей (в т. ч. ме­бель­ной), хи­ми­че­ской промышленности. Про­изводство ке­ра­мических из­де­лий, фиб­ро­вых шляп.

На ок­раи­не Кремоны - от­ли­чаю­щая­ся гар­мо­нич­но­стью про­пор­ций церковь Сан-Сид­жис­мон­до (с 1463 года, фа­сад - около 1492 года, ар­хи­тек­то­ры Б. Га­дио, Б. де Ле­ра; в ин­терь­е­ре - ком­плекс фре­сок жи­во­пис­цев кре­мон­ской шко­лы, XVI век).

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