КРЕМОНА
КРЕМОНА - город в Северной Италии.
В области Ломбардия, административный центр провинции Кремона. Население 71,2 тысяч человек (2009). Кремона расположена на плодородной равнине у левого берега реки По, близ впадения в неё реки Адда, в 75 км к юго-востоку от Милана. Речной порт, узел железных дорог.
В древности поселение галлов (кельтов). С 218 года до н. э. римская колония, с 90 года до н. э. муниципий. В конце 69 года н. э. была разрушена императором Веспасианом, т. к. являлась опорным пунктом его противника императора Вителлия. После завоевания в 603 году лангобардами Кремона стала центром епископии. В 1098 году добилась прав коммуны. В 1167 году входила в Ломбардскую лигу. В XII-XIII веках Кремона - торгово-ремесленный центр Северной Италии. В 1249 году подеста (высшее административное лицо) К. Умберто Паллавичино провозгласил синьорию и подчинил своему влиянию ряд североитальянских городов. В 1344-1402 годах Кремона находилась под властью правителя Милана Висконти. С 1402 года пользовалась независимостью, но в 1420 году была продана правителем Кремоны за 40 тысяч золотых флоринов Висконти. Находилась под властью Венеции в 1499-1509 годах, Испании в 1525-1702 годах, затем до 1859 года (с перерывами) была в числе австрийских владений. В 1861 году Кремона вошла в Итальянское королевство.
В центре Кремоны сохранилась с древнеримской эпохи правильная сетка улиц. На главной площади Пьяцца дель-Комуне - собор (начат в 1107 году в романском стиле, перестроен в конце XII-XIV веках в формах готики; фасад XII-XVI веков; окно-роза - 1274, архитектор Я. Поррата; на главноом портале - статуи 4 пророков, возможно, скульптора Вилиджельмо, до 1117 года). Рядом октогональный романский баптистерий с готическими деталями (с 1167 года; верхняя часть перестроена в духе Ренессанса в 1554-1556 годах, архитектор Ф. Даттаро), кампанила «Торраццо», одна из самых высоких в Италии (112 м; XIII век, завершение - начало XIV века), Лоджия деи-Милити (1292) и Палаццо Комуне (1206-1246 годы, перестраивалось в конце XV века, в 1568-1578 и 1837-1847 годах). Другие памятники архитектуры в центре Кремоны: церковь Сан-Микеле (VII-VIII века, перестроена в XII веке; фасад и колокольня - XIX век), Палаццо дель-Пополо (около 1250 года); комплекс бывшей больницы Оспедале (с 1451 года; перестроена по проекту Ф. Роди, 1786); украшенное терракотовыми декоративными деталями (мастер Р. де Стаулис) Палаццо Фодри (1488-1500 годы, архитектор Г. де Лера); предвосхищающее постройки Высокого Возрождения Палаццо Раймонди-Репеллини (около 1496 года); Палаццо Аффайтати (около 1560 года, архитектор Дж. Даттаро). Среди сооружений XIX века выделяются построенные в стиле классицизма «Театро делла-Конкордия» (1808, Л. Каноника) и фасад церкви Санта-Агата (1845-1848 годы, Л. Вогера). Памятник А. Страдивари (1999).
Политехнический институт. Институт музыкальной палеографии и филологии (1950) Университета Павии. Государственная библиотека (1780). В музейном комплексе Палаццо Аффайтати (1561) - Городской музей «Ала Понцоне» (1842) (включает картинную галерею, Археологический музей, коллекцию монет, керамики и пр.). Среди других музеев - крестьянской цивилизации Паданской равнины (1978), естественной истории (1877). Выставочный комплекс «Кремонская ярмарка» (вторая по значению после Миланской).
Старейший центр производства струнных инструментов, главным образом скрипок (с начала XVI века); расцвет т. н. кремонской школы - в XVII-XVIII веках (династии мастеров Амати, Гварнери, А. Страдивари). Современная школа скрипичных мастеров открыта в 1938 году. Музей А. Страдивари (1930; в составе Городского музея) содержит ценную коллекцию старинных музыкальных инструментов. Оперный театр имени А. Понкьелли (1747, современное название с 1892 года). Сцена Оперного театра - главная концертная площадка города. «Хор и консорт имени К. Порты» (1993, первоначально хор; современное название с 2004 года). Международный музыкальный фестиваль (с 1983 года, ежегодный) имени К. Монтеверди - уроженца К. Международный конкурс мастеров струнных смычковых инструментов (с 1976 года, один раз в три года).
Основная специализация машиностроения - производство сельскохозяйственных машин. Действуют три нефтеперерабатывающих завода (мощность крупнейшего 4,5 миллионов тонн сырой нефти в год). Предприятия пищевой пром-сти (на базе переработки местной сельскохозяйственной продукции; производство макаронных, кондитерских изделий, колбас, сыров, горчицы и др.), швейной, текстильной, деревообрабатывающей (в т. ч. мебельной), химической промышленности. Производство керамических изделий, фибровых шляп.
На окраине Кремоны - отличающаяся гармоничностью пропорций церковь Сан-Сиджисмондо (с 1463 года, фасад - около 1492 года, архитекторы Б. Гадио, Б. де Лера; в интерьере - комплекс фресок живописцев кремонской школы, XVI век).