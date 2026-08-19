КРЕМЛЕВСКОЕ ДЕЛО 1935 Г.

Аресты сотрудников Кремля и их знакомых, связанные с внутрипартийной борьбой в ВКП(б) и расширением репрессий в СССР. После убийства С. Кирова И. Сталин стал с недоверием относиться к охране и «случайным» людям, работавшим в резиденции правительства в Кремле. НКВД установило, что сотрудники Кремля критически обсуждают жизнь кремлевских вождей, в том числе самоубийство жены Сталина Н. Аллилуевой и убийство Кирова. Были арестованы более ста человек. В июне 30 ведущих подсудимых предстали перед военной коллегией НКВД. Из них 10 обвиняемых признались, что слышали антисоветские разговоры, а шестеро, включая брата Л. Каменева Н. Розенфельда — в террористических намерениях. Сам Каменев за связь с кремлевскими заговорщиками получил дополнительный срок заключения. Комендант Кремля с 1920 г. Р. Петерсон был отправлен служить в Харьков. Чистка Кремля выявила множество злоупотреблений, связанных с именем секретаря президиума ЦИК СССР, фактического управляющего делами советской администрации А. Енукидзе. 3 марта 1935 г. он был освобожден от должности за то, что «проглядел» заговор в подчиненном ему кремлевском хозяйстве. Сначала заслуженного руководителя собирались отправить руководить Закавказьем. Но назначение Енукидзе в Закавказье не состоялось, так как при расследовании его деятельности вскрылись факты «морального разложения». Енукидзе все признал, был исключен из ЦК и отправился работать начальником треста. Двое обвиняемых офицеров было расстреляно, остальные обвиняемые осуждены к различным срокам заключения. Кремль стал восприниматься Сталиным как относительно безопасная резиденция.

Источники:

Иосиф Сталин в объятиях семьи. Из личного архива. М., 1993; Лубянка. Сталин и ВЧК-ОГПУ-НКВД. Январь 1922 – декабрь 1936. М., 2003; Симонов К. Глазами человека моего поколения. М., 1988.

Автор статьи: Шубин А.В.