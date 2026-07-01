КРЕМЕР ГИДОН
КРЕМЕР ГИДОН - скрипач.
Окончил Московскую консерваторию по классу Д.Ф. Ойстраха (1971). Первые премии международных конкурсов имени. Н. Паганини в Генуе (1967) и имени П.И. Чайковского в Москве (1970), 3-я премия Международного конкурса имени королевы Елизаветы в Брюсселе (1967). С 1974 года солист Московской филармонии, в 1975 году гастролировал в ФРГ, с 1976 года участник Зальцбургских фестивалей, в 1977 году дебютировал в США. С 1978 года живёт за рубежом. Основатель и художественный руководитель фестиваля «Кремерата музика» в Локкенхаусе (Австрия, с 1981 года), камерного оркестра «Кремерата Балтика» (1997). Художественный руководитель фестиваля «Les Muséiques» в Базеле (Швейцария, с 2002 года).
Один из крупнейших современных музыкантов. В репертуаре преобладает музыка XX-XXI веков. Первый исполнитель посвящённых ему сочинений: «Fratres» для скрипки, струнных и ударных А. Пярта (1978), «Il Vitalino raddoppiato» для скрипки с камерным оркестром Х.В. Хенце (1978), Концерта для скрипки с оркестром № 4 А.Г. Шнитке (1984), «Офферториума» для скрипки с оркестром С.А. Губайдулиной (1981), ряда произведений Г. Канчели, а также посвящённых ему и Т.Т. Гринденко «Concerto grosso» № 1 Шнитке (1977), «Tabula rasa» Пярта (1977). Выступал с крупнейшими дирижёрами, играл в ансамбле с М. Аргерих, Ю.А. Башметом, М.Л. Ростроповичем, Х. Холлигером и др. Издано много аудиозаписей.
Сочинения:
Осколки детства. М., 1995;
Обертоны. М., 2001;
Инородный артист: [Воспоминания]. М., 2006.