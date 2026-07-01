КРЕМЕР ГИДОН

КРЕМЕР ГИДОН - скрипач .

Окон­чил Московскую консерваторию по клас­су Д.Ф. Ой­ст­ра­ха (1971). Пер­вые пре­мии ме­ж­ду­народных кон­кур­сов имени. Н. Па­га­ни­ни в Ге­нуе (1967) и имени П.И. Чай­ков­ско­го в Мо­ск­ве (1970), 3-я пре­мия Ме­ж­ду­народного кон­кур­са имени ко­ро­ле­вы Ели­за­ве­ты в Брюс­се­ле (1967). С 1974 года со­лист Московской фи­лар­мо­нии, в 1975 году га­ст­ро­ли­ро­вал в ФРГ, с 1976 года уча­ст­ник Зальц­бург­ских фес­ти­ва­лей, в 1977 году де­бю­ти­ро­вал в США. С 1978 года жи­вёт за ру­бе­жом. Ос­но­ва­тель и художественный руководитель фес­ти­ва­ля «Кре­ме­ра­та му­зи­ка» в Лок­кен­хау­се (Ав­ст­рия, с 1981 года), ка­мер­но­го ор­ке­ст­ра «Кре­ме­ра­та Бал­ти­ка» (1997). Художественный руководитель фес­ти­ва­ля «Les Muséiques» в Ба­зе­ле (Швей­ца­рия, с 2002 года).

Один из круп­ней­ших современных му­зы­кантов. В ре­пер­туа­ре пре­об­ла­да­ет му­зы­ка XX-XXI веков. Пер­вый ис­пол­ни­тель по­свя­щён­ных ему со­чи­не­ний: «Fratres» для скрип­ки, струн­ных и удар­ных А. Пяр­та (1978), «Il Vitalino raddop­pia­to» для скрип­ки с ка­мер­ным ор­ке­ст­ром Х.В. Хен­це (1978), Кон­цер­та для скрип­ки с ор­ке­ст­ром № 4 А.Г. Шнит­ке (1984), «Оф­фер­то­риу­ма» для скрип­ки с ор­ке­ст­ром С.А. Гу­бай­ду­ли­ной (1981), ря­да про­из­ве­де­ний Г. Кан­че­ли, а так­же по­свя­щён­ных ему и Т.Т. Грин­ден­ко «Concerto grosso» № 1 Шнит­ке (1977), «Tabula ra­sa» Пяр­та (1977). Вы­сту­пал с круп­ней­ши­ми ди­ри­жё­ра­ми, иг­рал в ан­самб­ле с М. Ар­ге­рих, Ю.А. Баш­ме­том, М.Л. Рос­тро­по­ви­чем, Х. Хол­ли­ге­ром и др. Из­да­но мно­го ау­дио­за­пи­сей.

Сочинения:

Ос­кол­ки дет­ст­ва. М., 1995;

Обер­то­ны. М., 2001;

Ино­род­ный ар­тист: [Вос­по­ми­на­ния]. М., 2006.