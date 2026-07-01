КРЕМЕР АЛЬФРЕД БАРОН ФОН АУЭНРОДЕ

КРЕМЕР АЛЬФРЕД БАРОН ФОН АУЭНРОДЕ - австрийский государственный деятель, дипломат , востоковед .

Изу­чал в Вен­ском университете фи­ло­со­фию, пра­во, но­во­гре­че­ский, арабский, персидский и еврейский язы­ки. В 1849-1851 годах на­прав­лен Австрийской АН в Си­рию и Еги­пет. По воз­вра­ще­нии пре­по­да­вал араб­ский язык в По­ли­тех­нической шко­ле в Ве­не. С 1852 года на австрийской ди­пло­ма­тической служ­бе. С 1859 года кон­сул в Каи­ре, с 1862 года - в Га­ла­це, с 1870 года - в Бей­ру­те. С 1876 года член Ко­мис­сии государственного дол­га в Каи­ре. В 1878 году из­бран действительным членом Австрийской АН. В 1880-1881 годах министр тор­гов­ли Ав­ст­рии.

Кремер пер­вым из вос­то­ко­ве­дов об­ра­тил­ся к изу­че­нию со­ци­аль­ной ор­га­ни­за­ции му­сульманских об­ществ, ввёл в на­учный обо­рот зна­чительное чис­ло арабских пер­во­ис­точ­ни­ков. Рас­смат­ри­вая ис­то­рию ис­ла­ма как син­тез со­ци­аль­но-эко­но­мических, по­ли­тических и ин­тел­лек­ту­аль­ных фак­то­ров, про­сле­дил эво­лю­цию идей Бо­га, Про­ро­ка и го­су­дар­ст­ва на му­сульманском Вос­то­ке.

Сочинения:

Mittelsyrien und Damaskus... W., 1853;

gypten. Forschungen über Land und Volk... Lpz., 1863;

Geschichte der herrschenden Ideen des Islams. Lpz., 1868;

Kulturgeschichte des Orients unter den Chalifen. W., 1875-1877. Bd 1-2.