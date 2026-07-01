КРЕМЕР АЛЬФРЕД БАРОН ФОН АУЭНРОДЕ
КРЕМЕР АЛЬФРЕД БАРОН ФОН АУЭНРОДЕ - австрийский государственный деятель, дипломат, востоковед.
Изучал в Венском университете философию, право, новогреческий, арабский, персидский и еврейский языки. В 1849-1851 годах направлен Австрийской АН в Сирию и Египет. По возвращении преподавал арабский язык в Политехнической школе в Вене. С 1852 года на австрийской дипломатической службе. С 1859 года консул в Каире, с 1862 года - в Галаце, с 1870 года - в Бейруте. С 1876 года член Комиссии государственного долга в Каире. В 1878 году избран действительным членом Австрийской АН. В 1880-1881 годах министр торговли Австрии.
Кремер первым из востоковедов обратился к изучению социальной организации мусульманских обществ, ввёл в научный оборот значительное число арабских первоисточников. Рассматривая историю ислама как синтез социально-экономических, политических и интеллектуальных факторов, проследил эволюцию идей Бога, Пророка и государства на мусульманском Востоке.
Сочинения:
Mittelsyrien und Damaskus... W., 1853;
gypten. Forschungen über Land und Volk... Lpz., 1863;
Geschichte der herrschenden Ideen des Islams. Lpz., 1868;
Kulturgeschichte des Orients unter den Chalifen. W., 1875-1877. Bd 1-2.