КРЕМЕНКИ, МУЗЕЙ

Военно-исторический музей 1941-1945 годов «Кременки».

Музей-мемориал «Кременки» посвящен великому подвигу нашего народа, защитившего столицу Родины Москву в годы Великой Отечественной войны .

Кремёнки - Троицкое - Бор - Екатериновка - Малеево - это святыни солдатской Доблести. Именно с этого рубежа, началось победоносное шествие нашей 49-й Армии на Запад. Именно на этом рубеже погибло более 16 тысяч защитников нашей Родины. И в память о них 9 мая 1967 года на живописном кремёнковском холме была сооружена Стелла. На ней написаны слова: «Пройдут годы, столетия, но вечно останется в сердце народа память о тех, кто дал миру - мир, земле - покой, людям - счастье». За время существования музея в нем была собрана коллекция предметов, принадлежавших воинам 49-ой армии под командованием генерал-лейтенанта И.Г. Захаркина, и участников партизанских отрядов , действовавших на территории Жуковского района в годы Великой Отечественной войны: оружие , обмундирование, награды, фотографии, документы, фронтовые письма.

Иллюстрации:

Военно-исторический музей 1941-1945 годов «Кременки».