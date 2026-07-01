КРЕМЕНЕЦ
КРЕМЕНЕЦ - город на западе Украины.
В Тернопольской области. Население 21,3 тысяч человек (2009). Расположен на живописном склоне Кременецких гор. Железнодорожная станция. Согласно данным археологических раскопок 2008 года, поселение возникло не позднее X век (обнаружены остатки постройки X века, оружие, обломки орудий труда). Входил в состав Древнерусского государства, с середины XII века - в Галицкое княжество. Впервые упоминается в Ипатьевской летописи в связи с походом венгерского короля Эндре II на Галицкое и Владимиро-Волынское княжества зимой 1226/1227 годов, когда венгерские войска не смогли взять Кременец. В 1240 году в ходе монголо-татарского нашествия монгольские полководцы отказались от штурма Кременца, в 1255 году (по другим данным, в 1257 году) город выдержал нападение сил монгольского военачальника Куремсы. После похода монгольского полководца Бурундая 1259-1260 годов на Галицко-Волынское княжество владимиро-волынский князь Василько Романович был вынужден уничтожить укрепления Кременца (восстановлены в конце XIII века). С 1340 года в составе Великого княжества Литовского. В 1350-х годах - 1368 году Кременцом владел Юрий Наримантович из династии Гедиминовичей. В конце XIV века перестроен замок Кременца. В 1438 году город получил магдебургское право. В 1497 и 1500 годах разорён крымскими татарами. В 1536-1556 годах Кременец принадлежал второй жене польского короля Сигизмунда I - Боне Сфорца, при которой укреплён замок. С 1569 года в составе Речи Посполитой. В XVII-XVIII веках Кременец - крупнейший центр производства сукна на Волыни. В 1648 году, в ходе Освободительной войны украинского и белорусского народов 1648-1654 годов, город захвачен и разорён войсками М. Кривоноса. По Андрусовскому перемирию 1667 года остался в составе Речи Посполитой. В XVIII веке важный центр иезуитов: здесь действовали миссия (1702-1712 годы), резиденция (1712-1750 годы), коллегиум (1750-1773 годы). В 1793 году по 2-му разделу Речи Посполитой вошёл в состав Российской империи. Уездный город Изяславской губернии (1793-1795 годы), Подольского наместничества (1795-1796 годы), Волынской губернии (1796-1921 годы). В 1896 году открыто движение по железнодорожной линии Каменица - Кременец Юго-Западных железных дорог. В декабре 1917 года установлена советская власть. С февраля до конца 1918 года был оккупирован германскими войсками, в январе - июне 1919 года - польскими войсками. В июне в городе восстановлена советская власть. Во время советско-польской войны 1920 года сначала занят польскими войсками, а в июле - силами РККА. По Рижскому мирному договору 1921 года передан Польше. С 1939 года в составе СССР (смотри Советско-германские договоры 1939 года), передан УССР. С 1940 года районный центр Тарнопольской (с 1944 года Тернопольской) области УССР. Во время Великой Отечественной войны со 2.7.1941 года по 19.3.1944 года был оккупирован германскими войсками, освобождён в ходе Проскуровско-Черновицкой операции 1944 года.
Город сохранил средневековую нерегулярную планировку. На Замковой горе - руины замка (конец XIII - 1-я половина XIV веков, перестроен в последней трети XIV-XVI веках, разрушен в 1648 году; сохранились стены с 2 башнями). У подножия горы - францисканский монастырь (основан в 1606 году): костёл (1636, расширен в середине XVIII века; превращён в православный Николаевский собор в 1832 году), корпуса келий (XVII-XVIII века), барочная колокольня (конец XVII-XVIII века). Среди других построек XVII-XIX веков: П-образный в плане ансамбль иезуитского коллегиума (1731-1743 годы, архитектор П. Гижицкий; с 1819 года лицей) с барочным костёлом, парком и ботаническим садом (создан Д. Миклером в 1809 году), деревянная церковь Воздвижения Креста (XVIII век); Свято-Богоявленский православный женский монастырь (1636, упразднён в 1959 году, возрождён в 1990 году; Богоявленская церковь, 1760-е годы; колокольня, начало XX века); жилые дома на площади Старый Рынок (XVII век), жилые дома «Близнецы» (XVIII век), дом (XVIII век), в котором останавливался писатель М.М. Коцюбинский; постоялый двор (конец XVIII - начало XIX веков). Постройки центральной части Кременца входят в Кременецко-Почаевский историко-архитектурный заповедник. Краеведческий музей (основан в 1937 году). Дом-музей Ю. Словацкого (здание конца XVIII века; перед домом - памятник поэту, 1969).
Заводы: порошковой металлургии, сахарный, маслосыродельный, произ-во стройматериалов и др.
В районе Кременца - памятник природы Кременецкие горы (с 1990 года филиал заповедника «Медоборы») с 7 горами-останцами, реликтовыми и эндемичными растениями. Близ Кременца - ансамбль Почаевской лавры, Покровская церковь (1643; деревянная) и барочная церковь Всех Святых (1773-1775 годы) в Почаеве; часовня в селе Подлесцы (XVI век); дворец Вишневецких в поселке Вишневец (XVIII век).