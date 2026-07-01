КРЕМЕНЕЦ

КРЕМЕНЕЦ - город на западе Украины.

В Тер­но­поль­ской области. Население 21,3 тысяч человек (2009). Рас­по­ло­жен на жи­во­пис­ном скло­не Кре­ме­нец­ких гор. Железнодорожная стан­ция. Соглас­но дан­ным ар­хео­ло­гических рас­ко­пок 2008 года, поселение воз­никло не позд­нее X век (об­на­ру­же­ны ос­тат­ки по­строй­ки X века, ору­жие, об­лом­ки ору­дий тру­да). Вхо­дил в со­став Древнерусского государства, с середины XII века - в Га­лиц­кое кня­же­ст­во. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в Ипать­ев­ской ле­то­пи­си в свя­зи с по­хо­дом венгерского ко­ро­ля Эн­д­ре II на Га­лиц­кое и Вла­ди­ми­ро-Во­лын­ское кня­же­ст­ва зи­мой 1226/1227 годов, ко­гда венгерские вой­ска не смо­гли взять Кременец. В 1240 году в хо­де мон­го­ло-та­тар­ско­го на­ше­ст­вия монгольские пол­ко­вод­цы от­ка­за­лись от штур­ма Кременца, в 1255 году (по другим дан­ным, в 1257 году) го­род вы­дер­жал на­па­де­ние сил монгольского вое­на­чаль­ни­ка Ку­рем­сы. По­сле по­хо­да монгольского пол­ко­вод­ца Бу­рун­дая 1259-1260 годов на Га­лиц­ко-Во­лын­ское княжество вла­ди­ми­ро-во­лын­ский князь Ва­силь­ко Ро­ма­но­вич был вы­ну­ж­ден унич­то­жить ук­ре­п­ле­ния Кременца (вос­ста­нов­ле­ны в конце XIII века). С 1340 года в со­ста­ве Великого княжества Ли­тов­ско­го. В 1350-х годах - 1368 году Кременцом вла­дел Юрий На­ри­ман­то­вич из ди­на­стии Ге­ди­ми­но­ви­чей. В конце XIV века пе­ре­стро­ен за­мок Кременца. В 1438 году го­род по­лу­чил ма­где­бург­ское пра­во. В 1497 и 1500 годах ра­зо­рён крым­ски­ми та­та­ра­ми. В 1536-1556 годах Кременец при­над­ле­жал вто­рой же­не польского ко­ро­ля Си­гиз­мун­да I - Бо­не Сфор­ца, при ко­то­рой ук­ре­п­лён за­мок. С 1569 года в со­ста­ве Ре­чи По­спо­ли­той. В XVII-XVIII веках Кременец - круп­ней­ший центр про­изводства сук­на на Во­лы­ни. В 1648 году, в хо­де Ос­во­бо­ди­тель­ной вой­ны ук­ра­ин­ско­го и бе­ло­рус­ско­го на­ро­дов 1648-1654 годов, го­род за­хва­чен и ра­зо­рён вой­ска­ми М. Кри­во­но­са. По Анд­ру­сов­ско­му пе­ре­ми­рию 1667 года ос­тал­ся в со­ста­ве Ре­чи По­спо­ли­той. В XVIII веке важ­ный центр ие­зуи­тов: здесь дей­ст­во­ва­ли мис­сия (1702-1712 годы), ре­зи­ден­ция (1712-1750 годы), кол­ле­ги­ум (1750-1773 годы). В 1793 году по 2-му раз­де­лу Ре­чи Поспо­ли­той во­шёл в со­став Российской им­пе­рии. Уезд­ный го­род Изя­слав­ской губернии (1793-1795 годы), По­доль­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (1795-1796 годы), Во­лын­ской гу­бер­нии (1796-1921 годы). В 1896 году от­кры­то дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Ка­ме­ни­ца - Кре­ме­нец Юго-Западных же­лез­ных до­рог. В декабре 1917 года ус­та­нов­ле­на советская власть. С фев­ра­ля до конца 1918 года был ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми, в ян­ва­ре - ию­не 1919 года - польскими вой­ска­ми. В ию­не в го­ро­де вос­ста­нов­ле­на советская власть. Во вре­мя со­вет­ско-поль­ской вой­ны 1920 года сна­ча­ла за­нят польскими вой­ска­ми, а в ию­ле - си­ла­ми РККА. По Риж­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1921 года пе­ре­дан Поль­ше. С 1939 года в со­ста­ве СССР (смотри Со­вет­ско-гер­ман­ские до­го­во­ры 1939 года), пе­ре­дан УССР. С 1940 года рай­он­ный центр Тар­но­поль­ской (с 1944 года Тер­но­поль­ской) области УССР. Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны со 2.7.1941 года по 19.3.1944 года был ок­ку­пиро­ван германскими вой­ска­ми, ос­во­бо­ж­дён в хо­де Про­ску­ров­ско-Чер­но­виц­кой опе­ра­ции 1944 года.

Го­род со­хра­нил средневековую не­ре­гу­ляр­ную пла­ни­ров­ку. На Зам­ко­вой го­ре - руи­ны замка (конец XIII - 1-я половина XIV веков, пе­ре­строен в по­след­ней тре­ти XIV-XVI веках, раз­ру­шен в 1648 году; со­хра­ни­лись сте­ны с 2 баш­ня­ми). У под­но­жия го­ры - фран­ци­скан­ский мо­на­стырь (ос­но­ван в 1606 году): кос­тёл (1636, рас­ши­рен в середине XVIII века; пре­вра­щён в пра­во­слав­ный Ни­ко­ла­ев­ский со­бор в 1832 году), кор­пу­са ке­лий (XVII-XVIII века), ба­роч­ная ко­ло­коль­ня (конец XVII-XVIII века). Сре­ди других по­стро­ек XVII-XIX веков: П-об­раз­ный в пла­не ан­самбль иезуитского коллегиума (1731-1743 годы, архитектор П. Ги­жиц­кий; с 1819 года ли­цей) с ба­роч­ным кос­тё­лом, пар­ком и бо­та­ническим са­дом (соз­дан Д. Мик­ле­ром в 1809 году), де­ревянная церковь Воз­дви­же­ния Кре­ста (XVIII век); Свя­то-Бо­го­яв­лен­ский пра­во­слав­ный жен­ский монастырь (1636, уп­ра­зд­нён в 1959 году, воз­рож­дён в 1990 году; Бо­го­яв­лен­ская церковь, 1760-е годы; ко­ло­коль­ня, начало XX века); жи­лые до­ма на площади Ста­рый Ры­нок (XVII век), жи­лые до­ма «Близ­не­цы» (XVIII век), дом (XVIII век), в ко­то­ром ос­та­нав­ли­вал­ся пи­сатель М.М. Ко­цю­бин­ский; по­стоя­лый двор (конец XVIII - начало XIX веков). По­строй­ки центральной части Кременца вхо­дят в Кре­ме­нец­ко-По­ча­ев­ский ис­то­ри­ко-ар­хитектурный за­по­вед­ник. Крае­ведческий му­зей (ос­но­ван в 1937 году). Дом-му­зей Ю. Сло­вац­ко­го (зда­ние конца XVIII века; пе­ред до­мом - па­мят­ник по­эту, 1969).

За­во­ды: по­рош­ко­вой ме­тал­лур­гии, са­хар­ный, мас­ло­сы­ро­дель­ный, про­из-во строй­ма­те­риа­лов и др.

В рай­оне Кременца - па­мят­ник при­ро­ды Кре­ме­нец­кие го­ры (с 1990 года фи­ли­ал за­по­вед­ни­ка «Ме­до­бо­ры») с 7 го­ра­ми-ос­тан­ца­ми, ре­лик­то­вы­ми и эн­де­мич­ны­ми рас­те­ния­ми. Близ Кременца - ан­самбль По­ча­ев­ской лав­ры, По­кров­ская церковь (1643; де­ре­вян­ная) и ба­роч­ная церковь Всех Свя­тых (1773-1775 годы) в По­чае­ве; ча­сов­ня в селе Под­лес­цы (XVI век); дво­рец Виш­не­вец­ких в поселке Виш­не­вец (XVIII век).

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