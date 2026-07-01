КРЕМЕНЧУГ
КРЕМЕНЧУГ - город в центральной части Украины.
В Полтавской области. Население 229,9 тысяч человек (2009). Расположен на реке Днепр (порт). Узел железных дорог.
Кременчугский перевоз являлся одной из важных переправ на Днепре. Вероятно, в начаде XV века в правление великого князя литовского Витовта здесь была сооружена крепость, остатки которой ещё сохранялись в конце XVI века. В конце XVI - начале XVII веков здесь существовал небольшой населённый пункт. В 1635 году заложена крепость по проекту французского инженера Г. де Боплана (построена к 1638 году). В 1648-1661 и 1666 - начале 1670-х годов сотенный город Чигиринского полка, в 1661-1666 годах центр Кременчугского полка, с начала 1670-х годов сотенный город Миргородского полка. В 1659 году получил магдебургское право. В 1660-1670-х годах находился в центре противостояния гетманов Левобережной и Правобережной Украины. В 1663 году сожжён И.М. Брюховецким; в 1666 году безуспешно осаждался П.Д. Дорошенко, в 1668-1670 и 1672-1674 годах находился под его контролем; в 1670-1672 годах занят гетманом Д.И. Многогрешным. С 1674 года вновь под контролем гетманов Левобережной Украины. К середине XVIII века стал одним из крупнейших центров региона. В 1754 году учреждена таможня. С 1764 года в составе Новороссийской губернии, её административный центр (1765-1783 годы). Уездный город Екатеринославского наместничества (1783-1796 годы), до 1789 года фактически выполнял функции его административного центра. Уездный город Малороссийской губернии (1796-1802 годы), Полтавской губернии (1802-1921, 1922-1923 годы). В 1796 году указом императора Павла I в состав Кременчуга включён посад Крюков (фактически объединился с Кременчугом в 1817 году; впервые упоминается в 1676 году). В 1870 году введена в строй железнодорожная линия Кременчуг - Полтава, в 1872 году - линия Кременчуг - Крюков (через реку Днепр) Харьково-Кременчугской железной дороги. В 1916 году в Кременчуге состоялось восстание солдат запасного полка, отказавшихся идти на фронт. 9(22).1.1918 года установлена советская власть. 25 марта город занят австро-германскими войсками; 30 ноября власть перешла в руки Украинской директории. 1.2.1919 года Кременчуг занят войсками РККА, 10.8.1919 года - Вооруженными силами Юга России, 20 декабря - вновь войсками РККА и местными партизанами. Центр Кременчугской губернии УССР (1921-1922 годы). Окружной центр Полтавской губернии УССР (1923-1925 годы), УССР (1925-1930 годы). Районный центр УССР (1930-1932 годы), Харьковской области (1932-1937 годы), Полтавской области (с 1937 года) УССР. В ходе Великой Отечественной войны оккупирован германскими войсками 8.9.1941 года. В городе было создано несколько концлагерей, проводились массовые расстрелы (97 тысяч человек, из них 50 тысяч военнопленных и 47 тысяч мирных жителей). Десять тысяч жителей Кременчуга были угнаны на принудительные работы в Германию. Освобождён 29.9.1943 года в ходе Битвы за Днепр 1943 года.
Среди архитектурных достопримечательностей: здание бывшей богадельни в формах классицизма (XIX век, архитектор А. Карташевский), дом купца Г.Е. Чуркина (1902), костёл (1910, ныне церковь Святителя Николая), Клуб имени Котлова и школа (1925-1926 годы, архитектор Ф.М. Мазуленко), Городской дворец культуры (1966-1972 годы). Свято-Успенский собор (кафедральный собор Кременчугской и Лубенской епархии, образованной в 2007 году). В Кременчуге - Крюковский мост через Днепр (длина 962 м), единственный в пределах городской черты (1870-1872 годы; архитектор А.Е. Струве; сильно пострадал в Великую Отечественную войну, восстановлен в 1949 году). Памятники: революционным матросам Днепровской флотилии (1940, реконструирован в 1988 году), В.И. Ленину (1971, скульптор Э.М. Кунцевич), Т.Г. Шевченко (2004, скульптор А.П. Скобликов).
Государственный политехнический университет имени Михаила Остроградского (1960), Университет экономики, информационных технологий и управления (1992, негосударственный вуз); филиал Днепропетровского университета экономики и права, представительство Открытого международного университета развития человека «Украина» (Киев). Музеи: историко-краеведческий (основан в 1937 году; восстановлен в 1967 году; здание 1971, архитектор А.Д. Вышинский), мемориально-педагогический А.С. Макаренко (1951), военной техники (2008). Городская художественная галерея, Картинная галерея художницы Н. Юзефович.
Кременчуг - крупный промышленный центр Украины. Нефтеперерабатывающий завод (принадлежит компании «Укртатнафта»). Предприятия машиностроения - заводы: автомобильный (тяжёлые грузовые автомобили «КрАЗ»), автосборочный (сборка автомобилей корейской компании «Ssang Yong», китайской фирмы «Geely» и др.), дорожных машин, колёсный (стальные диски для автомобилей, сельскохозяйственных машин и др.), Крюковский вагоностроительный; предприятие «АВМ Ампер» (электротехническое оборудование). Действуют также заводы технического углерода, сталелитейный. Мебельный, домостроительный комбинаты. Предприятия пищевой (мясокомбинат, хлебокомбинат, ликёро-водочный завод, молокозавод, кондитерская фабрика и др.) и лёгкой (кожевенно-шорный комбинат, фабрики: трикотажная, обувная, швейная, художественных изделий) промышленности.
Близ Кременчуга, в городе Комсомольск, - Полтавский горно-обогатительный комбинат (на базе месторождений Кременчугской магнитной аномалии); выше по течению Днепра - Кременчугское водохранилище, образованное плотиной Кременчугской ГЭС (1954-1960 годы; мощность 625 МВт).