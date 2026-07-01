КРЕМЕНЧУГ

КРЕМЕНЧУГ - город в центральной части Украины.

В Пол­тав­ской области. Население 229,9 тысяч человек (2009). Рас­по­ло­жен на реке Дне­пр (порт). Узел же­лез­ных до­рог .

Кре­мен­чуг­ский пе­ре­воз яв­лял­ся од­ной из важ­ных пе­ре­прав на Днеп­ре. Ве­ро­ят­но, в начаде XV века в прав­ле­ние великого князя ли­тов­ско­го Ви­тов­та здесь бы­ла со­ору­же­на кре­пость, ос­тат­ки ко­то­рой ещё со­хра­ня­лись в конце XVI века. В конце XVI - начале XVII веков здесь су­ще­ст­во­вал не­боль­шой на­се­лён­ный пункт. В 1635 году за­ло­же­на кре­пость по про­ек­ту французского инженера Г. де Бо­пла­на (по­строе­на к 1638 году). В 1648-1661 и 1666 - начале 1670-х годов со­тен­ный го­род Чи­ги­рин­ско­го пол­ка, в 1661-1666 годах центр Кре­мен­чуг­ско­го пол­ка, с начала 1670-х годов со­тен­ный го­род Мир­го­род­ско­го пол­ка. В 1659 году по­лу­чил ма­где­бург­ское пра­во. В 1660-1670-х годах на­хо­дил­ся в цен­тре про­ти­во­стоя­ния гет­ма­нов Ле­во­бе­реж­ной и Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны. В 1663 году со­жжён И.М. Брю­хо­вец­ким; в 1666 году без­ус­пеш­но оса­ж­дал­ся П.Д. До­ро­шен­ко, в 1668-1670 и 1672-1674 годах на­хо­дил­ся под его кон­тро­лем; в 1670-1672 годах за­нят гет­ма­ном Д.И. Мно­го­греш­ным. С 1674 года вновь под кон­тро­лем гет­ма­нов Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны. К середине XVIII века стал од­ним из круп­ней­ших цен­тров ре­гио­на. В 1754 году уч­ре­ж­де­на та­мож­ня. С 1764 года в со­ста­ве Но­во­рос­сий­ской губернии, её административный центр (1765-1783 годы). Уезд­ный го­род Ека­те­ри­но­слав­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (1783-1796 годы), до 1789 года фак­ти­че­ски вы­пол­нял функ­ции его административного цен­тра. Уезд­ный го­род Ма­ло­рос­сий­ской губернии (1796-1802 годы), Пол­тав­ской губернии (1802-1921, 1922-1923 годы). В 1796 году ука­зом императора Пав­ла I в со­став Кременчуга вклю­чён по­сад Крю­ков (фак­ти­че­ски объ­е­ди­нил­ся с Кременчугом в 1817 году; впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1676 году). В 1870 году вве­де­на в строй железнодорожная ли­ния Кре­мен­чуг - Пол­та­ва, в 1872 году - ли­ния Кре­мен­чуг - Крю­ков (че­рез реку Днепр) Харь­ко­во-Кре­мен­чуг­ской же­лез­ной до­ро­ги. В 1916 году в Кременчуге со­стоя­лось вос­ста­ние сол­дат за­пас­но­го пол­ка, от­ка­зав­ших­ся ид­ти на фронт. 9(22).1.1918 года ус­та­нов­ле­на советская власть. 25 мар­та го­род за­нят ав­ст­ро-германскими вой­ска­ми; 30 но­ября власть пе­ре­шла в ру­ки Ук­ра­ин­ской ди­рек­то­рии. 1.2.1919 года Кременчуг за­нят вой­ска­ми РККА, 10.8.1919 года - Во­оруженными си­ла­ми Юга Рос­сии, 20 декабря - вновь вой­ска­ми РККА и ме­ст­ны­ми пар­ти­за­на­ми. Центр Кре­мен­чуг­ской губернии УССР (1921-1922 годы). Ок­руж­ной центр Пол­тав­ской губернии УССР (1923-1925 годы), УССР (1925-1930 годы). Рай­он­ный центр УССР (1930-1932 годы), Харь­ков­ской области (1932-1937 годы), Пол­тав­ской области (с 1937 года) УССР. В хо­де Великой Отечественной вой­ны ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми 8.9.1941 года. В го­ро­де бы­ло соз­да­но несколько конц­ла­ге­рей, про­во­ди­лись мас­со­вые рас­стре­лы (97 тысяч человек, из них 50 тысяч во­ен­но­плен­ных и 47 тысяч мир­ных жи­те­лей). Де­сять тысяч жителей Кременчуга бы­ли уг­на­ны на при­ну­дительные ра­бо­ты в Гер­ма­нию. Ос­во­бо­ж­дён 29.9.1943 года в хо­де Бит­вы за Днепр 1943 года.

Сре­ди ар­хитектурных дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей: зда­ние бывшей бо­га­дель­ни в фор­мах клас­си­циз­ма (XIX век, архитектор А. Кар­та­шев­ский), дом куп­ца Г.Е. Чур­ки­на (1902), ко­стёл (1910, ны­не церковь Святителя Ни­ко­лая), Клуб имени Кот­ло­ва и шко­ла (1925-1926 годы, архитектор Ф.М. Ма­зу­лен­ко), Городской дво­рец куль­ту­ры (1966-1972 годы). Свя­то-Ус­пен­ский со­бор (ка­фед­раль­ный со­бор Кре­мен­чуг­ской и Лу­бен­ской епар­хии, об­ра­зо­ван­ной в 2007 году). В Кременчуге - Крю­ков­ский мост че­рез Днепр (дли­на 962 м), един­ст­вен­ный в пре­де­лах городской чер­ты (1870-1872 годы; архитектор А.Е. Стру­ве; силь­но по­ст­ра­дал в Великую Отечественную вой­ну, вос­ста­нов­лен в 1949 году). Па­мят­ни­ки: ре­во­лю­ци­он­ным мат­ро­сам Днеп­ров­ской фло­ти­лии (1940, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1988 году), В.И. Ле­ни­ну (1971, скульп­тор Э.М. Кун­це­вич), Т.Г. Шев­чен­ко (2004, скульп­тор А.П. Скоб­ли­ков).

Государственный по­ли­тех­ни­че­ский университет имени Ми­хаи­ла Ост­ро­град­ско­го (1960), Университет эко­но­ми­ки, ин­фор­мационных тех­но­ло­гий и управ­ле­ния (1992, не­го­су­дарственный вуз); фи­ли­ал Днеп­ро­пет­ров­ско­го университета эко­но­ми­ки и пра­ва, пред­ста­ви­тель­ст­во От­кры­то­го ме­ж­ду­народного университета раз­ви­тия че­ло­ве­ка «Ук­раи­на» (Ки­ев). Му­зеи: ис­то­ри­ко-крае­вед­че­ский (ос­но­ван в 1937 году; вос­ста­нов­лен в 1967 году; зда­ние 1971, архитектор А.Д. Вы­шинский), ме­мо­ри­аль­но-пе­да­го­ги­че­ский А.С. Ма­ка­рен­ко (1951), во­енной тех­ни­ки (2008). Городская ху­дожественная га­ле­рея, Кар­тин­ная га­ле­рея ху­дож­ни­цы Н. Юзе­фо­вич.

Кременчуг - круп­ный промышленный центр Ук­раи­ны. Неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий за­вод (при­над­ле­жит ком­па­нии «Ук­ртат­наф­та»). Пред­при­ятия ма­ши­но­строе­ния - за­во­ды: ав­то­мо­биль­ный (тя­жё­лые гру­зо­вые ав­то­мо­би­ли «КрАЗ»), ав­то­сбо­роч­ный (сбор­ка ав­то­мо­би­лей корейской ком­па­нии «Ssang Yong», китайской фир­мы «Geely» и др.), до­рож­ных ма­шин, ко­лёс­ный (сталь­ные дис­ки для ав­то­мо­би­лей, сельскохозяйственных ма­шин и др.), Крю­ков­ский ва­го­но­строи­тель­ный; пред­при­ятие «АВМ Ам­пер» (элек­тро­тех­ническое обо­ру­до­ва­ние). Дей­ст­ву­ют так­же за­во­ды тех­нического уг­ле­ро­да, ста­ле­ли­тей­ный. Ме­бель­ный, до­мо­строи­тель­ный ком­би­на­ты. Пред­при­ятия пи­ще­вой (мя­со­ком­би­нат, хле­бо­ком­би­нат, ли­кё­ро-во­доч­ный за­вод, мо­ло­ко­за­вод, кон­ди­тер­ская фаб­ри­ка и др.) и лёг­кой (ко­же­вен­но-шор­ный ком­би­нат, фаб­ри­ки: три­ко­таж­ная, обув­ная, швей­ная, ху­дожественных из­де­лий) про­мыш­лен­но­сти.

Близ Кременчуга, в городе Ком­со­мольск, - Пол­тав­ский гор­но-обо­га­тительный ком­би­нат (на ба­зе ме­сто­ро­ж­де­ний Кре­мен­чуг­ской маг­нит­ной ано­ма­лии); вы­ше по те­че­нию Днеп­ра - Кре­мен­чуг­ское во­до­хра­ни­ли­ще, об­ра­зо­ван­ное пло­ти­ной Кре­мен­чуг­ской ГЭС (1954-1960 годы; мощ­ность 625 МВт).

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