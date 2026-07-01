КРЁЛЛЕР-МЮЛЛЕР МУЗЕЙ
КРЁЛЛЕР-МЮЛЛЕР МУЗЕЙ - государственный, близ Оттерло, одно из крупнейших музейных собраний в Нидерландах.
Открыт в 1938 году, располагается в здании, построенном в интернациональном стиле по проекту Х. ван де Велде на территории обширного парка «Де-Хоге-Велюве» (около 6 тысяч га). В основе музея - коллекция Хелен Крёллер-Мюллер (1869-1939 годы), которую она начала собирать с 1907 года, пользуясь советами историка искусства Х.П. Бреммера.
Крёллер-Мюллер музей - второе в мире по величине собрание работ В. Ван Гога (после Музея Ван Гога в Амстердаме) - свыше 270 картин всех периодов творчества, также графика. Представлены также работы других мастеров XIX-XX веков (К. Моне, Ж. Сёрá, О. Редона, П. Пикассо, Ж. Брака, Ф. Леже, Т. ван Дусбурга, П. Мондриана и др.). В 1935 году Х. Крёллер-Мюллер передала своё собрание в дар государству; в 1938-1939 годах первый директор музея. Здание было расширено в 1953 году (зал скульптуры, архитектор ван де Велде) и в 1977 году (архитектор В. Квист); в 1965 году построен павильон для мелкой скульптуры (по проекту Г. Ритфелда). С 1961 года в экспозицию музея входит многочисленная парковая скульптура, располагающаяся в естественном ландшафте (работы О. Родена, Б. Хепуорт, Г. Мура, Р. Серрá, Ж. Липшица, Ж. Дюбюффе, Л. Фонтана, Ф. Вотрубы и др.).