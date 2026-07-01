КРЁЛЛЕР-МЮЛЛЕР МУЗЕЙ

КРЁЛЛЕР-МЮЛЛЕР МУЗЕЙ - государственный, близ Оттерло, одно из крупнейших музейных собраний в Нидерландах.

От­крыт в 1938 году, рас­по­ла­га­ет­ся в зда­нии, по­стро­ен­ном в ин­тер­на­цио­наль­ном сти­ле по про­ек­ту Х. ван де Вел­де на тер­рито­рии об­шир­но­го пар­ка «Де-Хо­ге-Ве­лю­ве» (около 6 тысяч га). В ос­но­ве му­зея - кол­лек­ция Хе­лен Крёл­лер-Мюл­лер (1869-1939 годы), ко­то­рую она на­ча­ла со­би­рать с 1907 года, поль­зу­ясь со­ве­та­ми ис­то­ри­ка искусства Х.П. Брем­ме­ра.

Крёллер-Мюллер музей - вто­рое в ми­ре по ве­ли­чи­не со­б­ра­ние ра­бот В. Ван Го­га (по­сле Му­зея Ван Го­га в Ам­стер­да­ме) - свыше 270 кар­тин всех пе­рио­дов твор­че­ст­ва, так­же гра­фи­ка. Пред­став­лены так­же ра­бо­ты других мас­те­ров XIX-XX веков ( К. Мо­не , Ж. Сёрá, О. Ре­до­на, П. Пи­кас­со , Ж. Бра­ка, Ф. Ле­же, Т. ван Дус­бур­га, П. Мон­д­риа­на и др.). В 1935 году Х. Крёл­лер-Мюл­лер пе­ре­да­ла своё со­б­ра­ние в дар го­су­дар­ст­ву; в 1938-1939 годах пер­вый ди­рек­тор му­зея. Зда­ние бы­ло рас­ши­ре­но в 1953 году (зал скульп­ту­ры, архитектор ван де Вел­де) и в 1977 году (архитектор В. Квист); в 1965 году по­ст­ро­ен па­виль­он для мел­кой скульп­ту­ры (по про­ек­ту Г. Рит­фел­да). С 1961 года в экс­по­зи­цию му­зея вхо­дит мно­го­численная пар­ко­вая скульп­ту­ра, рас­по­ла­гаю­щая­ся в ес­тественном ланд­шаф­те (ра­бо­ты О. Ро­де­на, Б. Хе­пу­орт, Г. Му­ра, Р. Серрá, Ж. Лип­ши­ца, Ж. Дю­бюф­фе, Л. Фон­та­на, Ф. Во­тру­бы и др.).

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