КРЕЛЕНКО Наталия Станиславовна

Родилась в 1951 г. Окончила Саратовский государственный университет в 1973 г.

Кандидатская диссертация : Английская буржуазная революция середины XVII века в трудах С.Р. Гардинера (Саратов, 1982).

Докторская диссертация : Осмысление опыта английской революции XVII века в общественной мысли Великобритании XVII-XIX веков (Саратов 1994).

профессор кафедры всеобщей истории Института истории и международных отношений Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.

Область интересов : История европейской общественной мысли XVII-XVIII вв., история западноевропейской культуры, проблемы межкультурного диалога.

Сочинения: «Пуританская» революция и английская общественная мысль XVII -XIX вв. Саратов, 1991;

У истоков вигской и торийской концепции английской буржуазной революции середины XVII в. // Новая и новейшая история. Вып. 11. Саратов, 1986;

Создание армии «нового образца» в Англии XVII века // Военно-исторические исследования в Поволжье. Вып. 4, Саратов,2000;

Судьба мистрис Афры Бен // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып.8: Персональная история и интеллектуальная биография. М., 2002;

Люси Хатчинсон о времени и о себе // Адам и Ева: Альманах гендерной истории. СПб., 2003;

Два взгляда на Старый Свет из-за океана // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. М., 2004.

Революция в судьбе пуританской дамы» (По «Мемуарам Л. Хатчинсон) // Электронный научно-образовательный журнал «История». М., 2014. Вып.6 (29) Электронный ресурс. Повседневные практики эпохи рококо в письмах Х. Уолпола Британские чтения. Материалы II Всероссийской с международным участием научной конференции (Саратов 19-20 сентября 2013) / Под ред. Л.Н. Черновой Саратов. Издательский центр «Наука», 2014, С. 95-101.

Новистика в Саратовском университете: эволюция тем и подходов // Новая и новейшая история. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 24 / Под. ред. Н. C. Креленко. Саратов, 2014, С. 65-76.

Северная Африка в творчестве Э.Фромантена, художника и писателя // История и историческая память. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 9 / Под ред. А.В. Гладышева. Саратовский университет. 2014, С.135-142.

История культуры: от Возрождения до модерна. Учебное пособие. М., Инфра-М, 2014, 320 с.

Мир пуританской дамы (по мемуарам Люси Хатчинсон) // Культура. Наука. Образование. Проблемы и перспективы. Материалы III Всесоюзной научно-практической конференции. Г. Нижневартовск. 7 февраля 2014, Ч. 1. Издат-во Нижневартовского государственного университета, 2014, С.54-57.

Британцы открывают кватроченто // Сборник материалов научной конференции, посвященной 100-летию Заслуженного профессора СГУ С.М. Стама, Саратов, 2014, С.164-171.

И.Д.Парфенов. Судьба историка// Известия Саратовского университета. Серия. История. Международные отношения. 2013.Т. 13. Вып. 4. С.118-120.

Романтические мотивы в «Воспоминаниях об Испании» Ф. Булгарина // Историческое прошлое и образы истории. Материалы международной научной конференции в честь 95-летия гуманитарного образования в СГУ. 20-21 сентября 2012, Саратов, 2013.

Образ английской революции в общественной памяти Великобритании XVII-XX веков. Саратов: Изд-во Сарат.ун-та, 2012, 180 с.

«Бал в Мулен де ла Галетт» П.О. Ренуара: городские увеселения в искусстве импрессионистов // Известия Саратовского университета. Серия История. Международные отношения. 2012. Т. 12. Вып. 4.

Театр и политическая жизнь Англии периода Реставрации («Круглоголовые или Доброе старое дело» А. Бен) // Известия Саратовского университета., Серия История. Международные отношения. 2012. Т. 12. Вып 2. С.45-49.

Два кинопортрета английской революции (Образ в искусстве как отражение духа времени)// Диалог со временем. М., 2012.Вып. 38, С. 241-256.

Пуританин в английской литературе XVII века: становление мифа // Британская ойкумена российской новистики. К 70-летию про. И.И. Шарифжанова. Издат-во Казанского ун-та, 2010. С. 129-135.

Новое и новейшее время стран Запада: проблемы историографии и судьбы историков. Учебное пособие для студентов исторических факультетов. Саратов. 2009, 204 с.