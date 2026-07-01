КРЕЛЕНКО Денис Михайлович

Родился в 1974 году. Окончил Саратовский государственный университет в 1996 г.

Кандидатская диссертация : Франсиско Франко. Путь к власти (Саратов, 1999).

Доцент кафедры всеобщей истории Института истории и международных отношений Саратовского государственного университета.

Область интересов : История Испании, военная история в XIX- XX вв.

Сочинения: Франсиско Франко: путь к власти. Саратов, 2002;

Особенности политического режима в Испании в период франкизма (1939-1975) // Новая и новейшая история: Межвуз. сбор. Вып.18. Саратов, 1999;

Франкистская Испания во Второй мировой войне, или что Франко не сделал для Гитлера // Военно-исторические исследования в Поволжье. Вып.4. Саратов, 2000;

Испано-американская война 1989 г. // Военно-исторические исследования в Поволжье. Вып. 5. Саратов, 2003.

Учебное пособие по курсу «Военная история XX века». Саратов: ИЦ «Наука», 2009.

История России с IX до начала XXI века. Учеб. Пос. для студентов заочных отделений неисторических факультетов. – Саратов: Изд-во «Наука», 2010 (в соавторстве)

История: учебник для 11 класса. Базовый уровень / Под ред. А.В. Чудинова, А.В. Гладышева. М.: Академия, 2009 (в соавторстве).

Отдельные аспекты реализации испанского нейтралитета в Первой мировой войне // Известия Саратовского ун-та. История. Международные отношения. Вып. 1, 2013, Т. 13.

Элементы морской мощи Британской империи как фактор урегулирования международных конфликтов (На примере Испано-американской войны 1898 года) // Новая и новейшая история. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 24. Саратов, 2014, С. 65-76.