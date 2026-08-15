КРЕКШИН Петр Никифорович

Историк.

Служил смотрителем работ по строительству Кронштадта. Был обвинен в растрате, сослан, но затем оправдан. С 1726 г. ушел в отставку и посвятил себя изучению русской истории. В центре его внимания как историка находилась жизнь и деятельность Петра I. Одни из первых отечественных специалистов по генеалогии.

Сочинения:

Сказание о рождении, о воспитании и наречении на всероссийский царский престол Петра I. М., 1787;

Краткое описание блаженных дел Петра Великого, самодержца Всероссийского. СПб., 1788.