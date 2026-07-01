КРЕФЕЛЬД

КРЕФЕЛЬД - город на западе Германии.

Зем­ля Северный Рейн-Вест­фа­лия. Население 235,9 тысяч человек (2009). Рас­по­ло­жен на реке Рейн. Круп­ный транс­порт­ный узел. Че­рез го­род про­хо­дят ав­то­бан Кёльн - Ней­ме­ген (к се­ве­ру от Крефельда его пе­ре­се­ка­ет ав­то­бан Вен­ло - Дор­тмунд, к югу - Ахен - Кас­сель), железнодорожная ма­ги­ст­раль Мён­хенг­лад­бах - Дуйс­бург - Эс­сен - Гель­зен­кир­хен - Мюн­стер и железнодорожная ли­ния Кле­ве - Дюс­сель­дорф. Реч­ной порт Кре­фельд - Ир­дин­ген (об­слу­жи­ва­ет су­доход­ст­во по Рей­ну). Аэ­ро­дром Кре­фельд - Эгельс­берг (ме­ст­но­го зна­че­ния; рас­по­ло­жен в административной чер­те Крефельда). Бли­жай­ший ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт - в 20 км от Крефельда, близ Дюс­сель­дор­фа.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1105 году под названием Крин­фель­де (Krinvelde) как вла­де­ние гра­фов фон Мёрс. В 1373 году Карл IV Люк­сем­бург да­ро­вал Крефельду городское пра­во. В 1560 году про­ве­де­на Ре­фор­ма­ция. Пол­но­стью раз­ру­шен во вре­мя Кёльн­ской вой­ны 1583-1588 годов, свыше 20 лет не вос­ста­нав­ли­вал­ся и был по­ки­нут жи­те­ля­ми. В 1594 годупо­дарен Оран­ско-Нас­сау­ской ди­на­стии. В XVI-XVII веках стал зна­чительным цен­тром тор­гов­ли и ре­мё­сел, раз­ви­тию ко­то­рых спо­соб­ст­во­ва­ло пе­ре­се­ле­ние в Крефельд боль­ших групп про­тес­тан­тов. Наи­боль­шее зна­че­ние при­об­ре­ло тек­стиль­ное про­изводство, осо­бен­но вы­дел­ка шёл­ко­вых тка­ней; за Крефельдом за­кре­пил­ся не­фор­маль­ный ти­тул «го­ро­да шёл­ка и бар­ха­та». По­сле смер­ти Виль­гель­ма III Оран­ско­го в 1702 году ото­шёл к Прус­сии. В 1794 году ан­нек­си­ро­ван Фран­ци­ей, в 1814 году воз­вра­щён Прус­сии, в 1822 году вклю­чён в со­став её Рейн­ской про­вин­ции. На XVIII - начало XIX веков при­шёл­ся пе­ри­од рас­цве­та шёл­ко­пря­диль­ной и шёл­ко­ткац­кой промышленности: кре­фельд­ские фир­мы «Floh», «von Beckerath» и «von der Leyen» ста­ли ве­ду­щи­ми про­из­во­ди­те­ля­ми шёл­ко­вых тка­ней и бар­ха­та в Ев­ро­пе. Во 2-й половине XIX века в Крефельде воз­ник­ли пред­при­ятия по вы­пус­ку хлоп­ча­то­бу­маж­ных пря­жи и тка­ней, шер­стя­ных тка­ней, а так­же тек­стиль­ных стан­ков и железнодорожных ва­го­нов, по об­ра­бот­ке ме­тал­лов. В 1919 году Крефельд ок­ку­пи­ро­ван бельгийскими вой­ска­ми, во вре­мя Рур­ско­го кон­флик­та 1922-1923 годов один из цен­тров рейн­ско­го се­па­ра­ти­ст­ско­го дви­же­ния. В 1929 году в со­став Крефельда (центр ко­то­ро­го на­хо­дит­ся в 7 км к за­па­ду от Рей­на) вклю­чён город Ир­дин­ген (на ле­вом бе­ре­гу ре­ки); в 1929-1940 годах го­род на­зы­вался Кре­фельд-Ир­дин­ген, с 1940 годв - Крефельд. В конце 2-й ми­ро­вой вой­ны за­нят американскими вой­ска­ми (3.3.1945 года), по­сле ка­пи­ту­ля­ции Гер­ма­нии вхо­дил в британскую зо­ну ок­ку­па­ции. С 1946 года в зем­ле Северный Рейн-Вест­фа­лия.

Со­хра­ни­лись: нео­го­тическая ка­то­лическая церковь Святого Мат­фея (1852-1854 годы; ро­ман­ская баш­ня середины XII века); церковь мен­но­ни­тов (1693), ка­то­лическая церковь Святого Дио­ни­сия (1754); железнодорожный вок­зал в сти­ле мо­дерн (1907).

В Крефельде на­хо­дят­ся Ев­ропейский центр ра­дио­хи­рур­гии «Гам­ма-нож» (European Gam­ma Knife Center), научно-исследовательский институт Не­мец­ко­го общества имени А. Альц­гей­ме­ра, Северо-западное под­раз­де­ле­ние Германского научно-исследовательского тек­стиль­но­го цен­тра, другие научно-исследовательские институты. Ве­ду­щий вуз Крефельда - Ниж­не­рейн­ская выс­шая шко­ла (со­з­да­на в 1971 году объ­е­ди­не­ни­ем 13 спе­циа­ли­зированных тех­нических и ин­же­нер­ных школ; часть фа­куль­те­тов на­хо­дит­ся в городе Мён­хенг­лад­бах). Ху­дожественный му­зей кай­зе­ра Виль­гель­ма (по­стро­ен в 1894-1897 годах, архитектор Г. Кох, от­крыт в 1899 году; со­б­ра­ние жи­во­пи­си, скульп­ту­ры, при­клад­но­го искусства). Му­зей «Дом Лан­ге» (зда­ние 1928-1930 годов в сти­ле Бау­хау­за, архитектор Л. Мис ван дер Роэ, по­строе­но как жи­лой дом для се­мьи Г. Лан­ге, ди­рек­то­ра кре­фельд­ской фир­мы «Ve­re­i­n­ig­ten Seidenwebereien», круп­ней­шей шёл­ко­ткац­кой ком­па­нии Гер­ма­нии, в 1955 году пе­ре­да­но го­ро­ду для раз­ме­ще­ния экс­пози­ции современного искусства); в со­сед­нем зда­нии «До­ма Эс­терс» (по­строе­но для се­мьи тек­стиль­ных фаб­ри­кан­тов Эс­терс в 1928-1930 годах, архитектор Мис ван дер Роэ, в ду­хе твор­че­ст­ва Бау­хау­за) c 1981 года раз­ме­ща­ется вы­ста­воч­ный зал временных экс­по­зи­ций современного искусства. Му­зей­ный ком­плекс «Бург Линн» [объ­е­ди­ня­ет средневековый за­мок Линн (XII век), Охот­ни­чий за­мок (XVIII век) и Ниж­не­рейн­ский ланд­шафт­ный му­зей]. Германский тек­стиль­ный му­зей (од­но из круп­ней­ших ми­ро­вых со­б­ра­ний об­раз­цов тек­стиль­ной и швей­ной про­дук­ции различных ис­то­рических пе­рио­дов; свыше 25 тысяч экс­по­на­тов). Му­зей «Дом куль­ту­ры шёл­ка» (с 2000 года раз­ме­ща­ет­ся в зда­нии бывшей тек­стиль­ной фаб­ри­ки Г. Гот­це­са). Городской те­атр (зда­ние 1963 года, архитектор Г. Гра­уб­нер; яв­ля­ет­ся ча­стью Со­дру­же­ст­ва те­ат­ров К. и Мён­хенг­лад­ба­ха; дра­ма, ба­лет, опе­ра, опе­рет­та), экс­пе­риментальный музыкальный «Те­атр ам Ма­ри­ен­платц», ка­мер­ный те­атр PODIO и др. Бо­та­нический сад, зоо­парк (1938).

Большая часть ра­бо­таю­щих за­ня­та в сфе­ре ус­луг. Осо­бен­но ве­ли­ко зна­че­ние Крефельда как цен­тра ус­луг в об­лас­ти здра­во­охра­не­ния, а так­же раз­но­об­раз­ных НИОКР. В го­ро­де - несколько спе­циа­ли­зированных кли­ник (в т. ч. ве­дут на­учные ис­сле­до­ва­ния в различных об­лас­тях ме­ди­ци­ны). В Крефельде раз­ме­ща­ют­ся Немецкий инчтитут мо­ды (с 2004 года; с 1992 года еже­год­но в сен­тябре про­во­дит­ся фес­ти­валь мо­ды под от­кры­тым не­бом, од­но из круп­ней­ших в ми­ре ме­ро­прия­тий та­ко­го ро­да; по­бе­ди­те­лям вру­ча­ет­ся т. н. Зо­ло­тая шёл­ко­вая лен­та), тор­го­во-промышленная па­ла­та Ниж­не­рейн­ско­го ре­гио­на, а так­же прав­ле­ния ниж­не­рейн­ских бан­ков, пред­ста­ви­тель­ст­ва ря­да других германских бан­ков. В Крефельде на­хо­дят­ся штаб-квар­ти­ры ря­да германских и иностранных кор­по­ра­ций ; на­ря­ду с Дюс­сель­дор­фом Крефельд яв­ля­ет­ся од­ним из глав­ных цен­тров про­ник­но­ве­ния в ФРГ японского ка­пи­та­ла (в го­ро­де - го­лов­ные германские офи­сы кон­цер­на «Toshiba Corp.», фир­мы «Canon Inc.», а так­же ком­па­нии «Kawai Musical Instruments Manufacturing Co. Ltd.», од­но­го из круп­ней­ших в ми­ре про­из­во­ди­те­лей музыкальных ин­ст­ру­мен­тов).

В струк­ту­ре ин­ду­ст­ри­аль­но­го про­изводства вы­де­ля­ют­ся хи­мическая промышленность, ме­тал­лур­гия и ма­ши­но­строе­ние. В при­рейн­ской час­ти Крефельда (Ир­дин­ге­не) рас­по­ло­жен хи­мический за­вод кон­цер­на «Bayer AG» (2-й в стра­не по мас­шта­бам про­изводства по­сле мно­го­про­филь­но­го ком­би­на­та в Ле­вер­ку­зе­не; вы­пус­ка­ет син­те­тические по­ли­ме­ры, пла­ст­мас­сы, пиг­мен­ты). Пред­при­ятия фирм «Evonik Stockhausen GmbH» (штаб-квар­ти­ра в Крефельде), «Ash­land Deutschland GmbH», «Henkel-Kon­zern AG» вы­пус­ка­ют сред­ст­ва лич­ной ги­гие­ны, кос­ме­тическую, пар­фю­мер­ную, а так­же фар­ма­цев­тическую про­дук­цию. Ком­па­ния «Alberdingk Bo­ley GmbH» (штаб-квар­ти­ра и пред­при­ятия в Крефельде) - круп­ней­ший в Ев­ро­пе про­из­во­ди­тель кас­то­ро­вого и льня­но­го ма­сел. Крефельд - один из ведущих германских спе­циа­ли­зированных цен­тров по вы­плав­ке ка­че­ст­вен­ных ста­лей (в т. ч. элек­тро­ста­ли); в го­ро­де на­хо­дят­ся пред­при­ятия и прав­ле­ние ком­па­нии «Thys­senKrupp Nirosta GmbH» (под­раз­де­ле­ние «ThyssenKrupp»), круп­но­го ми­ро­во­го про­из­во­ди­те­ля не­ржа­вею­щей ста­ли и из­де­лий из неё. Раз­ви­то так­же про­изводство фер­ро­спла­вов и в не­боль­ших объ­ё­мах - цвет­ных ме­тал­лов (свин­ца, цин­ка, оло­ва, ко­баль­та). Из от­рас­лей ма­ши­но­строе­ния пред­став­ле­ны ра­дио­элек­трон­ная и элек­тро­тех­ническая промышленность, стан­ко­строе­ние, тя­жё­лое, тек­стиль­ное ма­ши­но­строе­ние. Пред­при­ятия фир­мы «Sie­mens Duewag Schienenfahrzeuge GmbH» (до­чер­няя ком­па­ния кон­цер­на «Siemens») в Кре­фельд-Ир­дин­ге­не осу­ще­ст­в­ля­ют вы­пуск и ре­монт средств железнодорожного под­виж­но­го со­ста­ва (в т. ч. ско­ро­ст­ных по­ез­дов ICE), а так­же ва­го­нов мет­ро­по­ли­те­на и трам­ва­ев. За­вод «WUMAG ELEVANT GmbH & Co KG» вы­пус­ка­ет ком­плек­тую­щие (уз­лы и аг­ре­га­ты) для до­рож­но-стро­ительных ма­шин и подъ­ём­но-транс­порт­но­го обо­ру­до­ва­ния, ком­па­ния WUMAG TEXROLL (в Кре­фельд-Лин­не) - тех­но­ло­гическое обо­ру­до­ва­ние для тек­стиль­ной, бу­маж­ной ин­ду­ст­рии и пе­ре­ра­бот­ки пла­ст­масс. Крефельд, не­смот­ря на со­кра­ще­ние объ­ё­мов тек­стиль­но­го про­изводства, со­хра­ня­ет зна­че­ние круп­но­го цен­тра тек­стиль­ной промышленности. Фаб­ри­ки го­ро­да обес­пе­чи­ва­ют около 25% вы­пус­ка германских шёл­ко­вых тка­ней и до 70% про­изводства бар­ха­та (1-е ме­сто в стра­не). Тра­ди­ци­он­но раз­ви­ты про­изводство гал­сту­ков (2/3 вы­пус­ка в Гер­ма­нии; этим биз­не­сом за­ня­то около 80 ма­лых фирм Крефельда), креп­ких спирт­ных на­пит­ков (в т. ч. вы­дер­жан­ной вод­ки «Dujardin Im­peri­al», мож­же­ве­ло­вой вод­ки «Ür­din­ger» в Кре­фельд-Ир­дин­ге­не). Фран­чай­зин­го­вая ком­па­ния «Fressnapf Tier­nahrung GmbH» (с прав­ле­ни­ем в Крефельде) кон­тро­ли­ру­ет од­ну из круп­ней­ших в стра­не се­тей пред­при­ятий по вы­пус­ку кор­мов для до­маш­них жи­вот­ных.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)