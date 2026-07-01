КРЕФЕЛЬД
КРЕФЕЛЬД - город на западе Германии.
Земля Северный Рейн-Вестфалия. Население 235,9 тысяч человек (2009). Расположен на реке Рейн. Крупный транспортный узел. Через город проходят автобан Кёльн - Неймеген (к северу от Крефельда его пересекает автобан Венло - Дортмунд, к югу - Ахен - Кассель), железнодорожная магистраль Мёнхенгладбах - Дуйсбург - Эссен - Гельзенкирхен - Мюнстер и железнодорожная линия Клеве - Дюссельдорф. Речной порт Крефельд - Ирдинген (обслуживает судоходство по Рейну). Аэродром Крефельд - Эгельсберг (местного значения; расположен в административной черте Крефельда). Ближайший международный аэропорт - в 20 км от Крефельда, близ Дюссельдорфа.
Впервые упоминается в 1105 году под названием Кринфельде (Krinvelde) как владение графов фон Мёрс. В 1373 году Карл IV Люксембург даровал Крефельду городское право. В 1560 году проведена Реформация. Полностью разрушен во время Кёльнской войны 1583-1588 годов, свыше 20 лет не восстанавливался и был покинут жителями. В 1594 годуподарен Оранско-Нассауской династии. В XVI-XVII веках стал значительным центром торговли и ремёсел, развитию которых способствовало переселение в Крефельд больших групп протестантов. Наибольшее значение приобрело текстильное производство, особенно выделка шёлковых тканей; за Крефельдом закрепился неформальный титул «города шёлка и бархата». После смерти Вильгельма III Оранского в 1702 году отошёл к Пруссии. В 1794 году аннексирован Францией, в 1814 году возвращён Пруссии, в 1822 году включён в состав её Рейнской провинции. На XVIII - начало XIX веков пришёлся период расцвета шёлкопрядильной и шёлкоткацкой промышленности: крефельдские фирмы «Floh», «von Beckerath» и «von der Leyen» стали ведущими производителями шёлковых тканей и бархата в Европе. Во 2-й половине XIX века в Крефельде возникли предприятия по выпуску хлопчатобумажных пряжи и тканей, шерстяных тканей, а также текстильных станков и железнодорожных вагонов, по обработке металлов. В 1919 году Крефельд оккупирован бельгийскими войсками, во время Рурского конфликта 1922-1923 годов один из центров рейнского сепаратистского движения. В 1929 году в состав Крефельда (центр которого находится в 7 км к западу от Рейна) включён город Ирдинген (на левом берегу реки); в 1929-1940 годах город назывался Крефельд-Ирдинген, с 1940 годв - Крефельд. В конце 2-й мировой войны занят американскими войсками (3.3.1945 года), после капитуляции Германии входил в британскую зону оккупации. С 1946 года в земле Северный Рейн-Вестфалия.
Сохранились: неоготическая католическая церковь Святого Матфея (1852-1854 годы; романская башня середины XII века); церковь меннонитов (1693), католическая церковь Святого Дионисия (1754); железнодорожный вокзал в стиле модерн (1907).
В Крефельде находятся Европейский центр радиохирургии «Гамма-нож» (European Gamma Knife Center), научно-исследовательский институт Немецкого общества имени А. Альцгеймера, Северо-западное подразделение Германского научно-исследовательского текстильного центра, другие научно-исследовательские институты. Ведущий вуз Крефельда - Нижнерейнская высшая школа (создана в 1971 году объединением 13 специализированных технических и инженерных школ; часть факультетов находится в городе Мёнхенгладбах). Художественный музей кайзера Вильгельма (построен в 1894-1897 годах, архитектор Г. Кох, открыт в 1899 году; собрание живописи, скульптуры, прикладного искусства). Музей «Дом Ланге» (здание 1928-1930 годов в стиле Баухауза, архитектор Л. Мис ван дер Роэ, построено как жилой дом для семьи Г. Ланге, директора крефельдской фирмы «Vereinigten Seidenwebereien», крупнейшей шёлкоткацкой компании Германии, в 1955 году передано городу для размещения экспозиции современного искусства); в соседнем здании «Дома Эстерс» (построено для семьи текстильных фабрикантов Эстерс в 1928-1930 годах, архитектор Мис ван дер Роэ, в духе творчества Баухауза) c 1981 года размещается выставочный зал временных экспозиций современного искусства. Музейный комплекс «Бург Линн» [объединяет средневековый замок Линн (XII век), Охотничий замок (XVIII век) и Нижнерейнский ландшафтный музей]. Германский текстильный музей (одно из крупнейших мировых собраний образцов текстильной и швейной продукции различных исторических периодов; свыше 25 тысяч экспонатов). Музей «Дом культуры шёлка» (с 2000 года размещается в здании бывшей текстильной фабрики Г. Готцеса). Городской театр (здание 1963 года, архитектор Г. Граубнер; является частью Содружества театров К. и Мёнхенгладбаха; драма, балет, опера, оперетта), экспериментальный музыкальный «Театр ам Мариенплатц», камерный театр PODIO и др. Ботанический сад, зоопарк (1938).
Большая часть работающих занята в сфере услуг. Особенно велико значение Крефельда как центра услуг в области здравоохранения, а также разнообразных НИОКР. В городе - несколько специализированных клиник (в т. ч. ведут научные исследования в различных областях медицины). В Крефельде размещаются Немецкий инчтитут моды (с 2004 года; с 1992 года ежегодно в сентябре проводится фестиваль моды под открытым небом, одно из крупнейших в мире мероприятий такого рода; победителям вручается т. н. Золотая шёлковая лента), торгово-промышленная палата Нижнерейнского региона, а также правления нижнерейнских банков, представительства ряда других германских банков. В Крефельде находятся штаб-квартиры ряда германских и иностранных корпораций; наряду с Дюссельдорфом Крефельд является одним из главных центров проникновения в ФРГ японского капитала (в городе - головные германские офисы концерна «Toshiba Corp.», фирмы «Canon Inc.», а также компании «Kawai Musical Instruments Manufacturing Co. Ltd.», одного из крупнейших в мире производителей музыкальных инструментов).
В структуре индустриального производства выделяются химическая промышленность, металлургия и машиностроение. В прирейнской части Крефельда (Ирдингене) расположен химический завод концерна «Bayer AG» (2-й в стране по масштабам производства после многопрофильного комбината в Леверкузене; выпускает синтетические полимеры, пластмассы, пигменты). Предприятия фирм «Evonik Stockhausen GmbH» (штаб-квартира в Крефельде), «Ashland Deutschland GmbH», «Henkel-Konzern AG» выпускают средства личной гигиены, косметическую, парфюмерную, а также фармацевтическую продукцию. Компания «Alberdingk Boley GmbH» (штаб-квартира и предприятия в Крефельде) - крупнейший в Европе производитель касторового и льняного масел. Крефельд - один из ведущих германских специализированных центров по выплавке качественных сталей (в т. ч. электростали); в городе находятся предприятия и правление компании «ThyssenKrupp Nirosta GmbH» (подразделение «ThyssenKrupp»), крупного мирового производителя нержавеющей стали и изделий из неё. Развито также производство ферросплавов и в небольших объёмах - цветных металлов (свинца, цинка, олова, кобальта). Из отраслей машиностроения представлены радиоэлектронная и электротехническая промышленность, станкостроение, тяжёлое, текстильное машиностроение. Предприятия фирмы «Siemens Duewag Schienenfahrzeuge GmbH» (дочерняя компания концерна «Siemens») в Крефельд-Ирдингене осуществляют выпуск и ремонт средств железнодорожного подвижного состава (в т. ч. скоростных поездов ICE), а также вагонов метрополитена и трамваев. Завод «WUMAG ELEVANT GmbH & Co KG» выпускает комплектующие (узлы и агрегаты) для дорожно-строительных машин и подъёмно-транспортного оборудования, компания WUMAG TEXROLL (в Крефельд-Линне) - технологическое оборудование для текстильной, бумажной индустрии и переработки пластмасс. Крефельд, несмотря на сокращение объёмов текстильного производства, сохраняет значение крупного центра текстильной промышленности. Фабрики города обеспечивают около 25% выпуска германских шёлковых тканей и до 70% производства бархата (1-е место в стране). Традиционно развиты производство галстуков (2/3 выпуска в Германии; этим бизнесом занято около 80 малых фирм Крефельда), крепких спиртных напитков (в т. ч. выдержанной водки «Dujardin Imperial», можжевеловой водки «Ürdinger» в Крефельд-Ирдингене). Франчайзинговая компания «Fressnapf Tiernahrung GmbH» (с правлением в Крефельде) контролирует одну из крупнейших в стране сетей предприятий по выпуску кормов для домашних животных.