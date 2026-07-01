КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР - в гражданском праве договор, по которому банк или иная кредитная организация обязуются предоставить денежные средства заёмщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заёмщик обязуется возвратить полученную денежную сумму.

И уп­ла­тить про­цен­ты на неё.

Кредитный договор - раз­но­вид­ность до­го­во­ра зай­ма, по­это­му к от­но­ше­ни­ям по Кредитному договору при­ме­ня­ют­ся пра­ви­ла о до­го­во­ре зай­ма (ка­саю­щие­ся про­цен­тов по до­го­во­ру, обя­зан­но­стей за­ём­щи­ка по воз­вра­ту сум­мы дол­га, по­след­ст­вий на­ру­ше­ния до­го­во­ра зай­ма, це­ле­во­го ха­рак­те­ра зай­ма и т. п.), ес­ли иное не пре­ду­смот­ре­но за­ко­ном и не вы­те­ка­ет из су­ще­ст­ва Кредитного договора. Пред­ме­том Кредитного договора мо­гут быть толь­ко день­ги, но не ве­щи. Вы­да­ча боль­шин­ст­ва кре­ди­тов осу­ще­ст­в­ля­ет­ся в без­на­лич­ной фор­ме («де­неж­ные сред­ст­ва»), и пред­ме­том кре­дит­ных от­но­ше­ний ста­но­вят­ся пра­ва тре­бо­ва­ния. Кредитный договор все­гда яв­ля­ет­ся воз­мезд­ным. Воз­на­гра­ж­де­ние кре­ди­то­ру оп­ре­де­ля­ет­ся в ви­де про­цен­тов, на­чис­лен­ных на сум­му кре­ди­та за всё вре­мя его фак­тического ис­поль­зо­ва­ния. Раз­мер про­цен­тов оп­ре­де­ля­ет­ся до­го­во­ром; по­ря­док их уп­ла­ты за­ви­сит от сро­ка до­го­во­ра и фик­си­ру­ет­ся в кре­дит­ном до­го­во­ре.

До­го­вор дол­жен быть за­клю­чён в письменной фор­ме. Не­со­блю­де­ние фор­мы вле­чёт не­дей­ст­ви­тель­ность Кредитного договора - та­кой до­го­вор счи­та­ет­ся ни­чтож­ным. Обыч­но кре­дит­ные ор­га­ни­за­ции ис­поль­зу­ют ти­по­вые фор­мы до­го­во­ров, то­гда Кредитный договор ста­но­вит­ся для за­ём­щи­ка до­го­во­ром при­сое­ди­не­ния. При от­кры­тии кре­дит­ной ли­нии, обя­зываю­щей банк пре­дос­тав­лять сред­ст­ва в рам­ках ого­во­рён­но­го ли­ми­та не­од­но­крат­но, воз­мож­но за­клю­че­ние ге­не­раль­но­го со­гла­ше­ния, оп­ре­де­ляю­ще­го об­щие ус­ло­вия и по­ря­док кре­ди­то­ва­ния.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)