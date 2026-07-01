КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР
КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР - в гражданском праве договор, по которому банк или иная кредитная организация обязуются предоставить денежные средства заёмщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заёмщик обязуется возвратить полученную денежную сумму.
И уплатить проценты на неё.
Кредитный договор - разновидность договора займа, поэтому к отношениям по Кредитному договору применяются правила о договоре займа (касающиеся процентов по договору, обязанностей заёмщика по возврату суммы долга, последствий нарушения договора займа, целевого характера займа и т. п.), если иное не предусмотрено законом и не вытекает из существа Кредитного договора. Предметом Кредитного договора могут быть только деньги, но не вещи. Выдача большинства кредитов осуществляется в безналичной форме («денежные средства»), и предметом кредитных отношений становятся права требования. Кредитный договор всегда является возмездным. Вознаграждение кредитору определяется в виде процентов, начисленных на сумму кредита за всё время его фактического использования. Размер процентов определяется договором; порядок их уплаты зависит от срока договора и фиксируется в кредитном договоре.
Договор должен быть заключён в письменной форме. Несоблюдение формы влечёт недействительность Кредитного договора - такой договор считается ничтожным. Обычно кредитные организации используют типовые формы договоров, тогда Кредитный договор становится для заёмщика договором присоединения. При открытии кредитной линии, обязывающей банк предоставлять средства в рамках оговорённого лимита неоднократно, возможно заключение генерального соглашения, определяющего общие условия и порядок кредитования.