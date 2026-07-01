КРЕДИТНЫЕ БИЛЕТЫ
КРЕДИТНЫЕ БИЛЕТЫ - государственные, в России разновидность бумажных денежных знаков; тождественны понятию банковских билетов.
Выписываются в круглых суммах, выпускаются эмиссионным банком. Кредитные билеты введены в обращение в ходе денежной реформы Е.Ф. Канкрина (смотри также в статье Денежные реформы), заменили ассигнации, депозитные билеты (выпускались в 1840-1843 годах) и кредитные билеты Сохранных казён и Государственного заёмного банка (1841-1843 годы). Образцы изготавливались в созданной в 1843 году Экспедиции государственных кредитных билетов при Министерстве финансов, печатались Кредитные билеты (впервые в 1843-1844 годах) на Санкт-Петербургской фабрике Экспедиции заготовления государственных бумаг (ныне ФГУП «Гознак»). Цветовая раскраска Кредитных билетов сохранялась за ними с небольшими изменениями в тонах свыше 100 лет: 1 рубль (жёлтый), 3 рубля (зелёные), 5 рублей (синие), 10 рублей (красные), 25 рублей (фиолетовые), 50 рублей (серые), 100 рублей (коричневые). В 1843-1854 годах Кредитные билеты свободно обменивались на золото, в 1843-1858 годах - и на серебро, затем служили неразменными бумажными деньгами (за исключением периода 1862-1863 годов, когда вновь разменивались на звонкую монету), в 1897-1914 годах, в период действия денежной реформы С.Ю. Витте, разменивались на золотую монету по номиналу (золотое содержание 1 рубля составляло 17,424 долей, или 0,77423 г чистого золота). В период денежного кризиса 1915-1922 годов Кредитные билеты, в т. ч. выпущенные Временным («думские», «керенки»), советским («совзнаки»), антибольшевистскими правительствами и отдельными республиками и органами власти (всего свыше 20 тысяч разновидностей), являлись неразменными бумажными деньгами. После 1917 года единая денежная система страны перестала существовать. В РСФСР Кредитные билеты печатались в Петрограде на национализированной фабрике Экспедиции заготовления государственных бумаг, затем на фабриках, открытых в Москве («Гознак»), Пензе, Казани.
С 1922 года выпускались банковские билеты (червонцы) Государственного банка РСФСР в купюрах 1, 3, 5, 10, 25 и 50 червонцев с золотым обеспечением (1 червонец соответствовал 10-рублёвой золотой монете 1897-1914 годов, или 7,74234 г золота), однако они не разменивались Госбанком на золото и иностранную валюту (условная «конвертируемость рубля»). В 1920-1930-х годах в связи с обесцениванием червонец утратил значение стабильной валюты. В 1930-х годах выпущены новые Кредитные билеты - червонцы номиналом 1, 3, 5 и 10 рублей с портретом В.И. Ленина, а также государственные казначейские билеты достоинством 1, 3 и 5 рублей (1 червонец равнялся 10 рублям казначейскими билетами). В связи с денежной реформой 1947 года прекращена эмиссия червонцев, выпущены новые банкноты (билеты Госбанка СССР достоинством 10, 25, 50 и 100 рублей с портретом Ленина и водяными знаками) и казначейские билеты (1, 3 и 5 рублей). С 1961 года в обращение выпущены Кредитные билеты (билеты Госбанка СССР и казначейские билеты) нового образца номиналом 1, 3, 5, 10, 25, 50 и 100 рублей, с 1991 добавлены банкноты в 200, 500 и 1000 руб.
В 1992 году в обращение введены новые билеты Банка России достоинством 50, 100, 200, 500 и 1000 рублей с советской атрибутикой (портрет Ленина), одновременно выпущены первые банкноты с символикой Российской Федерации номиналом 5000 и 10000 рублей, в 1993 году появились новые банкноты номиналом 100, 200, 500, 1000, 5000, 10000 и 50000 рублей. В 1993 году билеты Госбанка СССР и Банка России образца 1992 года выведены из обращения. В 1995 году в обращение выпущены новые Кредитные билеты номиналом 1000, 5000, 10000, 50000 и 100000 рублей («городская серия»; в марте 1997 года появилась банкнота достоинством 500000 руб.). После проведённой в 1997 году деноминации в РФ с 1.1.1998 года в обращении находятся банкноты (билеты Банка России) образца 1997 года номиналом: 5 рублей (официально из обращения не выводилась, но новый выпуск её прекращён; преобладающий цвет - зелёный, на лицевой стороне - изображение памятника «1000-летие России» и Софийского собора в Великом Новгороде; на оборотной стороне - гравюра с видом крепостной стены Новгородского кремля); 10 рублей (тёмно-зелёный и тёмно-коричневый; на лицевой стороне - мост в городе Красноярск через реку Енисей и часовня на многоцветном фоне, на оборотной - плотина Красноярской ГЭС); 50 рублей (сине-голубой; на лицевой стороне - скульптура у основания Ростральной колонны в городе Санкт-Петербург на набережной реки Нева и вид на Петропавловскую крепость, на оборотной - здание бывшей биржи и Ростральная колонна); 100 рублей (коричнево-зелёный; на лицевой стороне - квадрига на портике здания Большого театра в городе Москва, на оборотной - здание Большого театра); 500 рублей (фиолетово-синий; на лицевой стороне - памятник Петру I в городе Архангельск на фоне парусного корабля и морского вокзала, на оборотной - изображение Соловецкого монастыря). К ним добавились банкнота номиналом 1000 рублей (с 1.1.2001 года; преобладающий цвет - сине-зелёный, на лицевой стороне - памятник Ярославу Мудрому в городе Ярославль на фоне памятного сооружения в виде часовни и Ярославского кремля, на оборотной - церковь Иоанна Предтечи в Ярославле) и банкнота номиналом 5000 рублей (с 31.7.2006 года; красно-коричневый; на лицевой стороне - памятник Н.Н. Муравьёву-Амурскому и вид на набережную реки Амур в городе Хабаровск, на оборотной - вид на автомобильный мост через реку Амур). Изготавливаются Кредитные билеты РФ на Московской и Пермской печатных фабриках ФГУП «Гознак».
Иллюстрации:
Государственный кредитный билет Российской империи образца 1898 года. Архив БРЭ.