КРЕДИТНЫЕ БИЛЕТЫ

КРЕДИТНЫЕ БИЛЕТЫ - государственные, в России разновидность бумажных денежных знаков; тождественны понятию банковских билетов.

Вы­пи­сы­ва­ют­ся в круг­лых сум­мах, вы­пус­ка­ют­ся эмис­си­он­ным бан­ком. Кредитные билеты вве­де­ны в об­ра­ще­ние в хо­де де­неж­ной ре­фор­мы Е.Ф. Кан­кри­на (смотри так­же в статье Де­неж­ные ре­фор­мы), за­ме­ни­ли ас­сиг­на­ции, де­по­зит­ные би­ле­ты (вы­пус­ка­лись в 1840-1843 годах) и кре­дит­ные би­ле­ты Со­хран­ных ка­зён и Государственного за­ём­но­го бан­ка (1841-1843 годы). Об­раз­цы из­го­тав­ли­ва­лись в соз­дан­ной в 1843 году Экс­пе­ди­ции государственных кре­дит­ных би­ле­тов при Министерстве фи­нан­сов, пе­ча­та­лись Кредитные билеты (впер­вые в 1843-1844 годах) на Санкт-Пе­тербургской фаб­ри­ке Экс­пе­ди­ции за­го­тов­ле­ния государственных бу­маг (ны­не ФГУП «Го­знак»). Цве­то­вая рас­крас­ка Кредитных билетов со­хра­ня­лась за ни­ми с не­боль­ши­ми из­ме­не­ния­ми в то­нах свыше 100 лет: 1 рубль (жёл­тый), 3 рубля (зе­лё­ные), 5 рублей (си­ние), 10 рублей (крас­ные), 25 рублей (фио­ле­то­вые), 50 рублей (се­рые), 100 рублей (ко­рич­не­вые). В 1843-1854 годах Кредитные билеты сво­бод­но об­ме­ни­ва­лись на зо­ло­то, в 1843-1858 годах - и на се­реб­ро, за­тем слу­жи­ли не­раз­мен­ны­ми бу­маж­ны­ми день­га­ми (за ис­клю­че­ни­ем пе­рио­да 1862-1863 годов, ког­да вновь раз­ме­ни­ва­лись на звон­кую мо­не­ту), в 1897-1914 годах, в пе­ри­од дей­ст­вия де­неж­ной ре­фор­мы С.Ю. Вит­те, раз­ме­ни­вались на зо­ло­тую мо­не­ту по но­ми­на­лу ( зо­ло­тое со­дер­жа­ние 1 рубля со­став­ля­ло 17,424 до­лей, или 0,77423 г чис­то­го зо­ло­та). В пе­риод де­неж­но­го кри­зи­са 1915-1922 годов Кредитные билеты, в т. ч. вы­пу­щен­ные Вре­мен­ным («дум­ские», «ке­рен­ки»), со­вет­ским («сов­зна­ки»), ан­ти­боль­ше­ви­ст­ски­ми пра­ви­тель­ст­ва­ми и отдельными рес­пуб­ли­ка­ми и ор­га­на­ми вла­сти (все­го свыше 20 тысяч раз­но­вид­но­стей), яв­ля­лись не­раз­мен­ны­ми бу­маж­ны­ми день­га­ми. По­сле 1917 года еди­ная де­неж­ная сис­те­ма стра­ны пе­ре­ста­ла су­щест­во­вать. В РСФСР Кредитные билеты пе­ча­та­лись в Пет­ро­гра­де на на­цио­на­ли­зи­ро­ван­ной фаб­ри­ке Экс­пе­ди­ции за­го­тов­ле­ния государственных бу­маг, за­тем на фаб­ри­ках, от­кры­тых в Мо­ск­ве («Го­знак»), Пен­зе, Ка­за­ни.

С 1922 года вы­пус­ка­лись бан­ков­ские би­ле­ты (чер­вон­цы) Государственного бан­ка РСФСР в ку­пю­рах 1, 3, 5, 10, 25 и 50 чер­вон­цев с зо­ло­тым обес­пе­че­ни­ем (1 чер­во­нец со­от­вет­ст­во­вал 10-руб­лёвой зо­ло­той мо­не­те 1897-1914 годов, или 7,74234 г зо­ло­та), од­на­ко они не раз­ме­ни­ва­лись Гос­бан­ком на зо­ло­то и иностранную ва­лю­ту (ус­лов­ная «кон­вер­ти­руе­мость руб­ля»). В 1920-1930-х годах в свя­зи с обес­це­ни­ва­ни­ем чер­во­нец ут­ра­тил зна­че­ние ста­биль­ной ва­лю­ты. В 1930-х годах вы­пу­ще­ны но­вые Кредитные билеты - чер­вон­цы но­ми­на­лом 1, 3, 5 и 10 рублей с порт­ре­том В.И. Ле­ни­на, а так­же государственные ка­зна­чей­ские би­ле­ты дос­то­ин­ст­вом 1, 3 и 5 рублей (1 чер­во­нец рав­нял­ся 10 рублям ка­зна­чей­ски­ми би­ле­та­ми). В свя­зи с де­неж­ной ре­фор­мой 1947 года пре­кра­ще­на эмис­сия чер­вон­цев, вы­пу­ще­ны но­вые банк­но­ты (би­ле­ты Гос­бан­ка СССР дос­то­ин­ст­вом 10, 25, 50 и 100 рублей с порт­ре­том Ле­ни­на и во­дя­ны­ми зна­ка­ми) и ка­зна­чей­ские би­ле­ты (1, 3 и 5 рублей). С 1961 года в об­ра­ще­ние вы­пу­ще­ны Кредитные билеты (би­ле­ты Гос­бан­ка СССР и ка­зна­чей­ские би­ле­ты) но­во­го об­раз­ца но­ми­на­лом 1, 3, 5, 10, 25, 50 и 100 рублей, с 1991 до­бав­ле­ны банк­но­ты в 200, 500 и 1000 руб.

В 1992 году в об­ра­ще­ние вве­де­ны но­вые би­ле­ты Бан­ка Рос­сии дос­то­ин­ст­вом 50, 100, 200, 500 и 1000 рублей с советской ат­ри­бу­ти­кой (порт­рет Ле­ни­на), од­но­вре­мен­но вы­пу­ще­ны пер­вые банк­но­ты с сим­во­ликой Российской Фе­де­ра­ции но­ми­на­лом 5000 и 10000 рублей, в 1993 году поя­ви­лись но­вые банк­но­ты но­ми­на­лом 100, 200, 500, 1000, 5000, 10000 и 50000 рублей. В 1993 году би­ле­ты Гос­бан­ка СССР и Бан­ка Рос­сии об­раз­ца 1992 года вы­ве­де­ны из об­ра­ще­ния. В 1995 году в об­ра­ще­ние вы­пу­ще­ны но­вые Кредитные билеты но­ми­на­лом 1000, 5000, 10000, 50000 и 100000 рублей («го­род­ская се­рия»; в мар­те 1997 года поя­ви­лась банк­но­та до­сто­ин­ст­вом 500000 руб.). По­сле про­ве­дён­ной в 1997 году де­но­ми­на­ции в РФ с 1.1.1998 года в об­ра­ще­нии на­хо­дят­ся банк­но­ты (би­ле­ты Бан­ка Рос­сии) об­раз­ца 1997 года но­ми­на­лом: 5 рублей (офи­ци­аль­но из об­ра­ще­ния не вы­во­ди­лась, но но­вый вы­пуск её пре­кра­щён; пре­об­ла­даю­щий цвет - зе­лё­ный, на ли­це­вой сто­ро­не - изо­бра­же­ние па­мят­ни­ка «1000-ле­тие Рос­сии» и Со­фий­ско­го со­бо­ра в Ве­ли­ком Нов­го­ро­де; на обо­рот­ной сто­ро­не - гра­вю­ра с ви­дом кре­по­ст­ной сте­ны Нов­город­ско­го крем­ля); 10 рублей (тём­но-зе­лё­ный и тём­но-ко­рич­не­вый; на ли­це­вой сто­ро­не - мост в городе Крас­но­ярск че­рез реку Ени­сей и ча­сов­ня на мно­го­цвет­ном фо­не, на обо­рот­ной - пло­ти­на Крас­но­яр­ской ГЭС); 50 рублей (си­не-го­лу­бой; на ли­це­вой сто­ро­не - скульп­ту­ра у ос­но­ва­ния Ро­ст­раль­ной ко­лон­ны в городе Санкт-Пе­тер­бург на на­бе­реж­ной реки Не­ва и вид на Пе­тро­пав­лов­скую кре­пость, на обо­рот­ной - зда­ние быв­шей бир­жи и Ро­ст­раль­ная ко­лон­на); 100 рублей (ко­рич­не­во-зе­лё­ный; на ли­це­вой сто­ро­не - квад­ри­га на пор­ти­ке зда­ния Боль­шо­го те­ат­ра в городе Мо­ск­ва, на обо­рот­ной - зда­ние Боль­шо­го те­ат­ра); 500 рублей (фио­ле­то­во-си­ний; на ли­це­вой сто­ро­не - па­мят­ник Пет­ру I в городе Ар­хан­гельск на фо­не па­рус­но­го ко­раб­ля и мор­ско­го во­кза­ла, на обо­рот­ной - изо­бра­же­ние Со­ло­вец­ко­го монастыря). К ним до­ба­ви­лись банк­но­та но­ми­на­лом 1000 рублей (с 1.1.2001 года; пре­об­ла­даю­щий цвет - си­не-зе­лё­ный, на ли­це­вой сто­ро­не - па­мят­ник Яро­сла­ву Му­дро­му в городе Яро­славль на фо­не па­мят­но­го со­ору­же­ния в ви­де ча­сов­ни и Яро­слав­ско­го крем­ля, на обо­рот­ной - церковь Ио­ан­на Пред­те­чи в Яро­слав­ле) и банк­но­та но­ми­на­лом 5000 рублей (с 31.7.2006 года; крас­но-ко­рич­невый; на ли­це­вой сто­ро­не - па­мят­ник Н.Н. Му­равь­ё­ву-Амур­ско­му и вид на на­бе­реж­ную реки Амур в городе Ха­ба­ровск, на обо­рот­ной - вид на ав­то­мо­биль­ный мост че­рез реку Амур). Из­го­тав­ли­ва­ют­ся Кредитные билеты РФ на Мо­с­ков­ской и Перм­ской пе­чат­ных фаб­ри­ках ФГУП «Го­знак».

Иллюстрации:

Го­су­дарст­вен­ный кре­дит­ный би­лет Рос­сий­ской им­пе­рии об­раз­ца 1898 года. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)