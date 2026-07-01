КРЕЧМАР ГЕРМАН

КРЕЧМАР ГЕРМАН - немецкий музыковед и дирижёр.

Учил­ся в университете и кон­сер­вато­рии в Лейп­ци­ге. С 1877 года пре­по­да­вал ис­то­рию му­зы­ки в Рос­ток­ском, с 1887 года в Лейп­циг­ском ун-иверситете (с 1904 года профессор и ди­рек­тор му­зы­ки), од­но­вре­менно ди­рек­тор Института цер­ков­ной му­зы­ки (с 1907 года) и Выс­шей шко­лы му­зы­ки (1909-1920 годы) в Бер­ли­не. В 1890-1895 годах ру­ко­во­ди­тель и ди­ри­жёр Ака­де­мических сим­фо­нических кон­цер­тов (ор­га­ни­зо­ван­ных по его ини­циа­ти­ве). Пер­вый председатель Но­во­го ба­хов­ско­го общества (1900).

При­мы­кал к куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской шко­ле в ли­те­ра­ту­ро­ве­де­нии и ис­кус­ст­во­зна­нии. В сво­их ис­сле­до­ва­ни­ях, по­свя­щён­ных в осн. нем. му­зы­ке (в ча­ст­но­сти, жиз­ни и твор­че­ст­ву И. Брам­са, Г.Ф. Ген­де­ля, П. Кор­не­лиу­са, ис­то­рии немецкой пес­ни и фортепианной му­зы­ки), стре­мил­ся вы­явить ор­га­нические свя­зи му­зы­ки с об­щей эво­лю­ци­ей куль­ту­ры, рас­крыть в музыкальном про­из­ве­де­нии «дух эпо­хи». В ду­хе гер­ме­нев­ти­ки Ф. Шлей­ер­махе­ра и В. Диль­тея по­эти­че­ски ис­тол­ко­вы­вал про­из­ве­де­ния бес­тек­сто­вой ин­ст­ру­мен­таль­ной му­зы­ки, на­де­ляя их сло­вес­ны­ми про­грам­ма­ми. Наи­бо­лее из­вест­ны его «Пу­те­во­ди­тель по кон­церт­но­му за­лу» («Führer durch den Konzertsaal», Bd 1-3, вы­хо­дил в 1887-1930 годах; эн­цик­ло­пе­дия ев­ропейских музыкальных жан­ров), «Ис­то­рия опе­ры» («Ge­schichte der Oper», 1919, русский перевод 1925), ра­бо­ты об аф­фек­тов тео­рии и ис­пол­ни­тель­ской прак­ти­ке XVII-XVIII веков. Под­го­товил ряд из­да­ний ста­рин­ной му­зы­ки (в т. ч. И.С. Ба­ха , И. Хольц­бау­эра), главный ре­дак­тор со­б­ра­ния «Па­мят­ни­ков не­мец­кой му­зы­ки» («Denkmäler deutscher Tonkunst», 1912-1918 годы).

Сочинения:

Musikalische Zeitfragen. Lpz., 1903;

Geschichte des neuen deutschen Liedes. Lpz., 1911;

Gesammelte Aufsätze. Lpz., 1911-1912. Bd 1-2;

Einführung in die Musikgeschichte. Lpz., 1920;

Bach-Kolleg. Lpz., 1922.