КРЕЧМАР ГЕРМАН
КРЕЧМАР ГЕРМАН - немецкий музыковед и дирижёр.
Учился в университете и консерватории в Лейпциге. С 1877 года преподавал историю музыки в Ростокском, с 1887 года в Лейпцигском ун-иверситете (с 1904 года профессор и директор музыки), одновременно директор Института церковной музыки (с 1907 года) и Высшей школы музыки (1909-1920 годы) в Берлине. В 1890-1895 годах руководитель и дирижёр Академических симфонических концертов (организованных по его инициативе). Первый председатель Нового баховского общества (1900).
Примыкал к культурно-исторической школе в литературоведении и искусствознании. В своих исследованиях, посвящённых в осн. нем. музыке (в частности, жизни и творчеству И. Брамса, Г.Ф. Генделя, П. Корнелиуса, истории немецкой песни и фортепианной музыки), стремился выявить органические связи музыки с общей эволюцией культуры, раскрыть в музыкальном произведении «дух эпохи». В духе герменевтики Ф. Шлейермахера и В. Дильтея поэтически истолковывал произведения бестекстовой инструментальной музыки, наделяя их словесными программами. Наиболее известны его «Путеводитель по концертному залу» («Führer durch den Konzertsaal», Bd 1-3, выходил в 1887-1930 годах; энциклопедия европейских музыкальных жанров), «История оперы» («Geschichte der Oper», 1919, русский перевод 1925), работы об аффектов теории и исполнительской практике XVII-XVIII веков. Подготовил ряд изданий старинной музыки (в т. ч. И.С. Баха, И. Хольцбауэра), главный редактор собрания «Памятников немецкой музыки» («Denkmäler deutscher Tonkunst», 1912-1918 годы).
Сочинения:
Musikalische Zeitfragen. Lpz., 1903;
Geschichte des neuen deutschen Liedes. Lpz., 1911;
Gesammelte Aufsätze. Lpz., 1911-1912. Bd 1-2;
Einführung in die Musikgeschichte. Lpz., 1920;
Bach-Kolleg. Lpz., 1922.