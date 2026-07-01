КРЕЧЕТОВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ

Кречетов, Фёдор Васильевич (1743, с. Борщево, Севский уезд, Орловская губ. — после мая 1807, Пермь) — радикальный русский мыслитель эпохи Просвещения .

Из семьи священника.

В 1761 служил в Карачевской воеводской канцелярии, в Юстиц-коллегии. Аудитор (1771) в Тобольском пехотном полку, затем при генерал-аншефе Я. А. Брюсе (где познакомился с А. Н. Радищевым ). С 1775 в отставке.

В 1785 основал «Всенародно вольно к благодействованию составленное общество». Подготовил план преобразования России: отмена крепостного права, уничтожение самодержавия, установление конституционного правления, реформы суда, свобода слова и др. В 1786 предпринял попытку создания журнала «Не все и не ничего» (запрещен цензурой), в котором популяризировал свои идеи.

В 1793 был арестован, приговорен к бессрочному заключению в Петропавловской крепости . По амнистии 1801 заключение было заменено ссылкой в Пермь, где находился «на инвалидном содержании».

Лит.: Аверина Н. Ф. «О том оставляю каждому судить...» Пермь, 2017; Орлов Ю. Ревностный сын отечества // Социалистическая законность. 1991. № 9; Сивков К. В., Папаригопуло С. В.О взглядах Федора Кречетова // Вопросы истории. 1956. № 3.