КРЕБИЙОН ПРОСПЕР ЖОЛИО ДЕ
КРЕБИЙОН ПРОСПЕР ЖОЛИО ДЕ (Кребийон-старший) - французский драматург.
Член Французской академии (1731). Отец К.П.Ж. Кребийона; к творчеству сына относился крайне отрицательно. Родился в семье нотариуса; учился в иезуитском коллеже, а затем - в коллеже Мазарини в Париже. С 1735 года занимал должность литературного цензора; наложил запрет на трагедию Вольтера «Фанатизм, или Пророк Магомет» (1742). Пользовался покровительством Ж.А. Помпадур.
Первые трагедии Кребийона: «Смерть детей Брута» («La mort des enfants de Brutus», 1705; не была принята к постановке) и «Идоменей» («Idomenée», 1705). Большей популярностью пользовались трагедии: «Атрей и Фиест» («Atrée et Thieste», 1707), «Электра» («Electre», 1708), а также «Радамист и Зенобия» («Rhadamiste et Z ́enobie», 1711, русский перевод 1810) - самое значительное сочинение Кребийона. В своём творчестве Кребийона стремился объединить поэтику барокко (усложнённость фабулы, обилие сценических эффектов, «кровавые» эпизоды и патологич. характеры) с принципами классицизма (соблюдение жёстких правил, относительная строгость общей композиции, приглаженность стиля). Среди других произведений: трагедии «Ксеркс» («Xercès», 1714), «Семирамида» («Sémiramis», 1717), «Пирр» («Pyrrhus», 1726), а также «Катилина» («Catilina», 1748, русский перевод 1783), «Триумвират» («Le triumvirat», 1754), представляющие собой неудачные попытки превзойти успех Вольтера-драматурга.
Сочинения:
Théâtre complet. Chartres; P., 1923.