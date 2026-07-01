КРЕБИЙОН ПРОСПЕР ЖОЛИО ДЕ

КРЕБИЙОН ПРОСПЕР ЖОЛИО ДЕ (Кре­бий­он-стар­ший) - французский драматург .

Член Французской ака­де­мии (1731). Отец К.П.Ж. Кре­бий­о­на; к твор­че­ст­ву сы­на от­но­сил­ся край­не от­ри­ца­тель­но. Ро­дил­ся в се­мье но­та­риу­са; учил­ся в ие­зу­ит­ском кол­ле­же, а за­тем - в кол­ле­же Ма­за­ри­ни в Па­ри­же. С 1735 года за­ни­мал долж­ность литературного цен­зо­ра; на­ло­жил за­прет на тра­ге­дию Воль­те­ра «Фа­на­тизм, или Про­рок Ма­го­мет» (1742). Поль­зо­вал­ся по­кро­ви­тель­ст­вом Ж.А. Пом­па­дур.

Пер­вые тра­ге­дии Кребийона: «Смерть де­тей Бру­та» («La mort des enfants de Brutus», 1705; не бы­ла при­ня­та к по­ста­нов­ке) и «Идо­ме­ней» («Ido­menée», 1705). Боль­шей по­пу­ляр­но­стью поль­зова­лись тра­ге­дии: «Ат­рей и Фиест» («Atrée et Thieste», 1707), «Элек­тра» («Electre», 1708), а так­же «Ра­дамист и Зе­но­бия» («Rhadamiste et Z ́eno­bie», 1711, русский перевод 1810) - са­мое зна­чительное со­чи­не­ние Кребийона. В сво­ём твор­че­стве Кребийона стре­мил­ся объ­е­ди­нить по­эти­ку ба­рок­ко (ус­лож­нён­ность фа­бу­лы, оби­лие сце­нических эф­фек­тов, «кро­ва­вые» эпи­зо­ды и па­то­ло­гич. ха­рак­те­ры) с прин­ципа­ми клас­си­циз­ма (со­блю­де­ние жё­ст­ких пра­вил, от­но­си­тель­ная стро­гость об­щей ком­по­зи­ции, при­гла­жен­ность сти­ля). Сре­ди других про­из­ве­де­ний: тра­ге­дии «Ксеркс» («Xer­cès», 1714), «Се­ми­ра­ми­да» («Sémi­ra­mis», 1717), «Пирр» («Pyr­rhus», 1726), а так­же «Ка­ти­ли­на» («Ca­ti­lina», 1748, русский перевод 1783), «Три­ум­ви­рат» («Le tri­u­mvi­rat», 1754), пред­став­ляю­щие со­бой не­удач­ные по­пыт­ки пре­взой­ти ус­пех Воль­те­ра-дра­ма­тур­га.

Сочинения:

Théâtre complet. Chartres; P., 1923.