КРЕБИЙОН КЛОД ПРОСПЕР ЖОЛИО ДЕ
КРЕБИЙОН КЛОД ПРОСПЕР ЖОЛИО ДЕ (Кребийон-сын) - французский писатель.
Сын П.Ж. де Кребийона. Воспитывался в иезуитском коллеже Людовика Великого в Париже (1720-1725 или 1726 годы), однако уклонился от вступления в орден. Поддерживал дружеские отношения с Ж.Ф. Рамо, Ф. Буше, Л.С. Мерсье. В 1759 году, благодаря протекции Ж.А. Помпадур, назначен королевским цензором. Печатался с 1730 года [пародирующая волшебную сказку новелла «Сильф» («Le Sylphe», 1730, русский перевод 1974); сходный приём был использован им в повести «Ах! Что за сказка» («Ah quel conte», 1751)].
В произведениях Кребийона представлена своего рода феноменология человеческих чувств, трактованных в духе стиля рококо. Автор эпистолярных романов: «Письма маркизы М*** графу Р***» («Lettres de la Marquise de M*** au Comte de R***», 1732), «Письма герцогини *** герцогу ***» («Lettres de la Duchesse*** au Duc de ***», 1768). Выдержанный в духе моды на ориентализм и отчасти пародирующий писательскую манеру П. Мариво роман К. «Шумовка, или Танзаи и Неадарне» («L’écumoire, ou Tanzaї et Néadarné», 1734, русский перевод 2006) сочетал чувственные эпизоды со злободневными политическими аллюзиями, что привело к непродолжительному тюремному заключению К. После публикации романа «Софа» («Le Sopha», 1742, русский перевод 2006), оказавшего большое влияние на развитие эротической темы в европейской литературе, Кребийон был ненадолго выслан из Парижа.
Самое известное сочинение Кребийона - психологический роман «Заблуждения сердца и ума» («Les égarements du cœur et de l’esprit», 1736-1738 годы, русский перевод 1974), история «воспитания чувств» молодого человека, осваивающего галантную науку, - во многом предвосхищает роман П.А.Ф. Шодерло де Лакло «Опасные связи». Роман «Счастливые сироты» («Heureux orphelins», 1754) перекликается с прозой Г. Филдинга. Последнее сочинение Кребийона - «Афинские письма» («Lettres athéniennes», 1771) - в иронической форме предваряет характерный для французского классицизма рубежа XVIII-XIX веков культ классической Греции. Кребийон - автор повестей-диалогов «Ночь и Мгновение» («La Nuit et le Moment», 1755) и «Случай у камина» («Le hazard au coin du feu», 1763), отмеченных мастерством психологической нюансировки. Кребийону в разное время приписывалось множество других сочинений, в т. ч. высмеивающий Людовика XV и его приближённых роман «Любовные похождения Зеокинизюля, короля кофиранов» («Les amours de Zéokinizul, roi des kofirans», 1740).
Сочинения:
Œuvres complètes. P., 1999-2002. Vol. 1-4.