КРЕБИЙОН КЛОД ПРОСПЕР ЖОЛИО ДЕ

КРЕБИЙОН КЛОД ПРОСПЕР ЖОЛИО ДЕ (Кре­бий­он-сын) - французский писатель .

Сын П.Ж. де Кре­бий­о­на. Вос­пи­ты­вал­ся в ие­зу­ит­ском кол­ле­же Лю­до­ви­ка Ве­ли­ко­го в Па­ри­же (1720-1725 или 1726 годы), од­на­ко ук­ло­нил­ся от всту­п­ле­ния в ор­ден. Под­дер­жи­вал дру­же­ские от­но­ше­ния с Ж.Ф. Ра­мо, Ф. Бу­ше, Л.С. Мер­сье. В 1759 году, бла­го­да­ря про­тек­ции Ж.А. Пом­па­дур, на­зна­чен ко­ро­лев­ским цен­зо­ром. Пе­ча­тал­ся с 1730 года [па­ро­ди­рую­щая вол­шеб­ную сказ­ку но­вел­ла «Сильф» («Le Sylp­he», 1730, русский перевод 1974); сход­ный при­ём был ис­поль­зо­ван им в по­вес­ти «Ах! Что за сказ­ка» («Ah quel conte», 1751)].

В про­из­ве­де­ни­ях Кребийона пред­став­ле­на сво­его ро­да фе­но­ме­но­ло­гия че­ло­ве­че­ских чувств, трак­то­ван­ных в ду­хе сти­ля ро­ко­ко. Ав­тор эпи­сто­ляр­ных ро­ма­нов: «Пись­ма мар­ки­зы М*** гра­фу Р***» («Lettres de la Mar­quise de M*** au Comte de R***», 1732), «Пись­ма гер­цо­ги­ни *** гер­цо­гу ***» («Lettres de la Duchesse*** au Duc de ***», 1768). Вы­дер­жан­ный в ду­хе мо­ды на ори­ен­та­лизм и от­час­ти па­ро­ди­рую­щий пи­са­тель­скую ма­не­ру П. Ма­ри­во ро­ман К. «Шу­мов­ка, или Тан­заи и Не­адар­не» («L’écumoire, ou Tanzaї et Néadarné», 1734, русский перевод 2006) со­че­тал чув­ст­вен­ные эпи­зо­ды со зло­бо­днев­ны­ми по­ли­тическими ал­лю­зия­ми, что при­ве­ло к не­про­дол­жительному тю­рем­но­му за­клю­че­нию К. По­сле пуб­ли­ка­ции ро­ма­на «Со­фа» («Le Sopha», 1742, русский перевод 2006), ока­зав­ше­го боль­шое влия­ние на раз­ви­тие эро­тической те­мы в ев­ропейской литературе, Кребийон был не­на­дол­го вы­слан из Па­ри­жа.

Са­мое из­вест­ное со­чи­не­ние Кребийона - пси­хо­ло­гический ро­ман «За­блу­ж­де­ния серд­ца и ума» («Les égarements du cœur et de l’esprit», 1736-1738 годы, русский перевод 1974), ис­то­рия «вос­пи­та­ния чувств» мо­ло­до­го че­ло­ве­ка, ос­ваи­ваю­ще­го га­лант­ную нау­ку, - во мно­гом пред­вос­хи­ща­ет ро­ман П.А.Ф. Шо­дер­ло де Лак­ло «Опас­ные свя­зи». Ро­ман «Сча­ст­ли­вые си­ро­ты» («Heureux orphelins», 1754) пе­ре­кли­ка­ет­ся с про­зой Г. Фил­дин­га. По­след­нее со­чи­не­ние Кребийона - «Афин­ские пись­ма» («Lettres athéniennes», 1771) - в иро­нической фор­ме пред­ва­ря­ет ха­рак­тер­ный для французского клас­си­циз­ма ру­бе­жа XVIII-XIX веков культ клас­сической Гре­ции. Кребийон - ав­тор по­вес­тей-диа­ло­гов «Ночь и Мгно­ве­ние» («La Nuit et le Moment», 1755) и «Слу­чай у ка­ми­на» («Le hazard au coin du feu», 1763), от­ме­чен­ных мас­тер­ст­вом пси­хо­ло­гической ню­ан­си­ров­ки. Кребийону в раз­ное вре­мя при­пи­сы­ва­лось мно­же­ст­во других со­чи­не­ний, в т. ч. вы­смеи­ваю­щий Лю­до­ви­ка XV и его при­бли­жён­ных ро­ман «Лю­бов­ные по­хо­ж­де­ния Зе­о­ки­ни­зю­ля, ко­ро­ля ко­фи­ра­нов» («Les amours de Zéokinizul, roi des kofirans», 1740).

Сочинения:

Œuvres complètes. P., 1999-2002. Vol. 1-4.