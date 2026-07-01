КРЕАСЬОНИЗМ

КРЕАСЬОНИЗМ - направление в испанской поэзии 1910-1920-х годов.

Как и близ­кий ему по ус­та­нов­кам ульт­ра­изм, при­над­ле­жит к литературному аван­гар­диз­му. Ос­но­во­по­лож­ник Креасьонизма - чи­лий­ский по­эт В. Уй­доб­ро, ко­торый в ма­ни­фе­сте «Не слу­жу» («Non serviam», 1914) и стать­ях про­воз­гла­сил от­каз от клас­сического ари­сто­те­лев­ско­го по­ни­ма­ния литературы как под­ра­жа­ния ре­аль­но­сти, вы­дви­нув идею соз­да­ния в тек­сте аль­тер­на­тив­ной дей­ст­ви­тель­но­сти, не по­хо­жей на су­ще­ст­вую­щую. Ху­дожественное твор­че­ст­во, фик­си­рую­щее про­цесс со­зи­да­ния но­во­го ми­ра, мыс­лит­ся в Креасьонизме как пред­при­ня­тый по­этом-твор­цом экс­пе­ри­мент с по­этической фор­мой и со­дер­жа­ни­ем. Креасьонизм, на­шед­ший своё прак­тическое вы­ра­же­ние в по­эзии Х. Дие­го, Х. Лар­реа и др., при­вёл к об­нов­ле­нию испанского по­этического язы­ка.

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