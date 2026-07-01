КРЕАСЬОНИЗМ
КРЕАСЬОНИЗМ - направление в испанской поэзии 1910-1920-х годов.
Как и близкий ему по установкам ультраизм, принадлежит к литературному авангардизму. Основоположник Креасьонизма - чилийский поэт В. Уйдобро, который в манифесте «Не служу» («Non serviam», 1914) и статьях провозгласил отказ от классического аристотелевского понимания литературы как подражания реальности, выдвинув идею создания в тексте альтернативной действительности, не похожей на существующую. Художественное творчество, фиксирующее процесс созидания нового мира, мыслится в Креасьонизме как предпринятый поэтом-творцом эксперимент с поэтической формой и содержанием. Креасьонизм, нашедший своё практическое выражение в поэзии Х. Диего, Х. Ларреа и др., привёл к обновлению испанского поэтического языка.