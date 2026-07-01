КРЕАЦИОНИЗМ
КРЕАЦИОНИЗМ - религиозное и философское учение о творении мира и человека Богом.
Предпосылки для формирования Креационизма возникли в процессе развития космогонических мифов благодаря терминологической фиксации отличия акта творения от других действий божества (биологического порождения, ремесленного изготовления, борьбы и т. п.), выступающих в качестве факторов космогонического процесса. В латентной форме креационистские элементы присутствуют уже в архаических мифологиях Древнего Востока (древнеегипетской, шумерской, ассиро-вавилонской), однако наиболее явно тенденция к Креационизму проявилась в Священном Писании евреев. Как своеобразный тип онтологии, Креационизм выработался главным образом в рамках ветхозаветной и новозаветной традиций, первоначально - в ходе позднеантичной рецепции библейского повествования (в особенности в книге Бытие и в Евангелии от Иоанна) о Сотворении мира. Представления о творении были также своеобразно переработаны в арабо-мусульманские традиции, сформулировавшей свою версию креационизма.
Христианский Креационизм получил развёрнутую формулировку в период патристики - сначала в рамках библейской экзегезы, а затем в ходе разработки основных принципов христианского систематического богословия. Понятийные средства для такой формулировки были выработаны на греческом языке в сочинениях Филона Александрийского, Климента Александрийского, Оригена и каппадокийских отцов, на латыни - прежде всего в творениях блаженного Августина, установившего в качестве первичного онтологические различения вечного и неизменяемого Творца и временной и изменчивой твари, а также в сочинениях Иоанна Скота Эриугены, различавшего такие виды сущностей, как «творящее и несотворённое», «творящее и сотворённое», «нетворящее и сотворённое». Понятие Креационизма нашло отражение в Символах веры, содержащих определение единого Бога как Творца.
В период становления в качестве учения Креационизм противостоял как различным версиям неоплатонической теории эманации, так и натуралистическим представлениям о формообразовании и упорядочении вечно сущей материи (смотри Форма и материя). В ходе дискуссий вокруг понятия творения выявилось логическое затруднение - с одной стороны, творение должно мыслиться как акт, с другой стороны, его нельзя определить как событие во времени, - которое по-разному решалось различными философами и богословами. Терминологическое оформление Креационизм получил в средневековой схоластике. В «Сентенциях» Петра Ломбардского впервые было закреплено строгое различие между «creare» («из ничего делать нечто») и «facere» («создавать из имеющегося материала»). Опираясь на него, Фома Аквинский обосновал отличие творения (creatio) от возникновения (generatio) с помощью аристотелевских понятий возможности и действительности. По мысли Фомы, generatio - это осуществление наличной возможности, creatio представляет собой чистый акт, которому никакая возможность не предшествует; поэтому первое может происходить постепенно, а второе мыслимо только как неделимое и абсолютно простое.
Различение творения и возникновения сыграло ключевую роль в теологических и философских дискуссиях о происхождении души: в противоположность традуционизму, согласно которому душа вместе с телом передаётся человеку от родителей, Креационизм утверждает, что она сотворяется Богом и соединяется с телом младенца.
В рационалистической философии Нового времени Креационизм стал постепенно принимать всё более ограниченные формы, от концепции Р. Декарта о вечном творении до различных версий деизма.
Креационизм в биологии. Концепция постоянства видов, рассматривающая многообразие органического мира как результат Божественного творения. Сформировалась в конце XVIII - начале XIX веков в связи с переходом к систематическому изучению морфологии, физиологии, индивидуального развития и размножения организмов, постепенно вытеснившему представления трансформизма о внезапных превращениях видов и возникновении организмов в результате случайного сочетания отдельных органов (Эмпедокл, Лукреций, Альберт Великий и др.). Сторонники идеи постоянства видов (П.С. Паллас) доказывали, что виды реально существуют, что они дискретны и устойчивы, а диапазон их изменчивости имеет строгие пределы. К. Линней утверждал, что видов столько, сколько их было создано во время творения мира. Смену флор и фаун в палеонтологич. летописи Ж. Кювье объяснял теорией катастроф, которая в трудах его последователей (Ж.Л.Р. Агассиса, А. Д’Орбиньи и др.) привела к постулированию десятков периодов полного обновления органического мира Земли. Многократные акты творения отдельных видов признавал Ч. Лайель. Благодаря широкому и быстрому признанию идеи эволюции под влиянием дарвинизма, число приверженцев Креационизма в биологии уже в середине 1860-х годов сильно сократилось, однако идеи Креационизма активно обсуждались в философских и религиозных доктринах. Неоднократно предпринимались попытки соединить идею эволюции с представлением о Боге как её изначальной причине и конечной цели (Н.Я. Данилевский, П. Тейяр де Шарден и др.). Начиная с 1960-х годов в США, а затем в Западной Европе сформировалось движение «научного креационизма», возникли многочисленные общества и академии, отстаивавшие тезис, что естествознание полностью подтверждает достоверность библейского повествования о сотворении Вселенной и человека, а теория эволюции - лишь одно из возможных объяснений развития органического мира. Большинство биологов, исходя из реальности эволюции в целом и естественного отбора в частности, отвергают «теорию разумного творения» и считают, что доказательства «научного креационизма» строятся на неправильном понимании современной теории эволюции.