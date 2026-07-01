КРЕАЦИОНИЗМ

КРЕАЦИОНИЗМ - религиозное и философское учение о творении мира и человека Богом.

Пред­по­сыл­ки для фор­ми­ро­ва­ния Креационизма воз­ник­ли в про­цес­се раз­ви­тия кос­мо­го­нических ми­фов бла­го­да­ря тер­ми­но­ло­гической фик­са­ции от­ли­чия ак­та тво­ре­ния от других дей­ст­вий бо­же­ст­ва (био­ло­гического по­ро­ж­де­ния, ре­мес­лен­но­го из­го­тов­ле­ния, борь­бы и т. п.), вы­сту­паю­щих в ка­че­ст­ве фак­то­ров кос­мо­го­нического про­цес­са. В ла­тент­ной фор­ме креа­цио­ни­ст­ские эле­мен­ты при­сут­ст­ву­ют уже в ар­ха­ических ми­фо­ло­ги­ях Древ­не­го Вос­то­ка (древнеегипетской, шу­мер­ской, ас­си­ро-ва­ви­лон­ской), од­на­ко наи­бо­лее яв­но тен­ден­ция к Креационизму про­яви­лась в Свя­щен­ном Пи­са­нии ев­ре­ев . Как свое­об­раз­ный тип он­то­ло­гии, Креационизм вы­ра­бо­тал­ся главным образом в рам­ках вет­хо­за­вет­ной и но­во­за­вет­ной тра­ди­ций, пер­во­на­чаль­но - в хо­де позд­не­ан­тич­ной ре­цеп­ции биб­лей­ско­го по­ве­ст­вова­ния (в осо­бен­но­сти в книге Бы­тие и в Еван­ге­лии от Ио­ан­на) о Со­тво­ре­нии ми­ра. Пред­став­ле­ния о тво­ре­нии бы­ли так­же свое­об­раз­но пе­ре­ра­бо­та­ны в ара­бо-му­сульманские тра­ди­ции, сфор­му­ли­ро­вав­шей свою вер­сию креа­цио­низ­ма.

Хри­сти­ан­ский Креационизм по­лу­чил раз­вёр­ну­тую фор­му­ли­ров­ку в пе­ри­од пат­ри­сти­ки - сна­ча­ла в рам­ках биб­лей­ской эк­зеге­зы, а за­тем в хо­де раз­ра­бот­ки основных прин­ци­пов хри­сти­ан­ско­го сис­те­ма­тического бо­го­сло­вия. По­ня­тий­ные сред­ст­ва для та­кой фор­му­ли­ров­ки бы­ли вы­ра­бо­та­ны на греческом языке в со­чи­не­ни­ях Фи­ло­на Алек­сан­д­рий­ско­го, Кли­мен­та Алек­сан­д­рий­ско­го, Ори­ге­на и кап­па­до­кий­ских от­цов, на ла­ты­ни - пре­ж­де все­го в тво­ре­ни­ях блаженного Ав­гу­сти­на, ус­та­но­вив­ше­го в ка­че­ст­ве пер­вич­но­го он­то­ло­гические раз­ли­че­ния веч­но­го и не­из­ме­няе­мо­го Твор­ца и вре­мен­ной и из­мен­чи­вой тва­ри, а так­же в со­чи­не­ни­ях Ио­ан­на Ско­та Эриу­ге­ны, раз­ли­чав­ше­го та­кие ви­ды сущ­но­стей, как «тво­ря­щее и не­со­тво­рён­ное», «тво­ря­щее и со­тво­рён­ное», «не­тво­ря­щее и со­тво­рён­ное». По­ня­тие Креационизма на­шло от­ра­же­ние в Сим­во­лах ве­ры, со­дер­жа­щих оп­ре­де­ле­ние еди­но­го Бо­га как Твор­ца.

В пе­ри­од ста­нов­ле­ния в ка­че­ст­ве уче­ния Креационизм про­ти­во­сто­ял как различным вер­си­ям не­оп­ла­то­нической тео­рии эма­на­ции, так и на­ту­ра­ли­стическим пред­став­ле­ни­ям о фор­мо­об­ра­зо­ва­нии и упо­ря­до­че­нии веч­но су­щей ма­те­рии (смотри Фор­ма и ма­те­рия). В хо­де дис­кус­сий во­круг по­ня­тия тво­ре­ния вы­яви­лось ло­гическое за­труд­не­ние - с од­ной сто­ро­ны, тво­ре­ние долж­но мыс­лить­ся как акт, с другой сто­ро­ны, его нель­зя оп­ре­де­лить как со­бы­тие во вре­ме­ни, - ко­то­рое по-раз­но­му ре­ша­лось различными фи­ло­со­фа­ми и бо­го­сло­ва­ми. Тер­ми­но­ло­гическое оформ­ле­ние Креационизм по­лу­чил в средневековой схо­ла­сти­ке. В «Сен­тен­ци­ях» Пет­ра Лом­бард­ско­го впер­вые бы­ло за­кре­п­ле­но стро­гое раз­ли­чие ме­ж­ду «creare» («из ни­че­го де­лать не­что») и «facere» («соз­да­вать из имею­ще­го­ся ма­те­риа­ла»). Опи­ра­ясь на не­го, Фо­ма Ак­вин­ский обос­но­вал от­ли­чие тво­ре­ния (creatio) от воз­ник­но­ве­ния (generatio) с по­мо­щью ари­сто­те­лев­ских по­ня­тий воз­мож­но­сти и дей­ст­ви­тель­но­сти. По мыс­ли Фо­мы, generatio - это осу­ще­ст­в­ле­ние на­лич­ной воз­мож­но­сти, creatio пред­став­ля­ет со­бой чис­тый акт, ко­то­ро­му ни­ка­кая воз­мож­ность не пред­ше­ст­ву­ет; по­это­му пер­вое мо­жет про­ис­хо­дить по­сте­пен­но, а вто­рое мыс­ли­мо толь­ко как не­де­ли­мое и аб­со­лют­но про­стое.

Раз­ли­че­ние тво­ре­ния и воз­ник­но­ве­ния сыг­ра­ло клю­че­вую роль в тео­ло­гических и фи­лософских дис­кус­си­ях о про­ис­хо­ж­де­нии ду­ши: в про­ти­во­по­лож­ность тра­ду­цио­низ­му, со­глас­но ко­то­ро­му ду­ша вме­сте с те­лом пе­ре­да­ёт­ся че­ло­ве­ку от ро­ди­те­лей, Креационизм ут­вер­жда­ет, что она со­тво­ря­ет­ся Бо­гом и со­еди­ня­ет­ся с те­лом мла­ден­ца.

В ра­цио­на­ли­стической фи­ло­со­фии Но­во­го вре­ме­ни Креационизм стал по­сте­пен­но при­ни­мать всё бо­лее ог­ра­ни­чен­ные фор­мы, от кон­цеп­ции Р. Де­кар­та о веч­ном тво­ре­нии до различных вер­сий де­из­ма.

Креационизм в био­ло­гии. Кон­цеп­ция по­сто­ян­ст­ва ви­дов, рас­смат­ри­ваю­щая мно­го­об­ра­зие ор­га­нического ми­ра как ре­зуль­тат Бо­же­ст­вен­но­го тво­ре­ния. Сфор­ми­ро­ва­лась в конце XVIII - начале XIX веков в свя­зи с пе­ре­хо­дом к сис­те­ма­тическому изу­че­нию мор­фо­ло­гии, фи­зио­ло­гии, ин­ди­ви­ду­аль­но­го раз­ви­тия и раз­мно­же­ния ор­га­низ­мов, по­сте­пен­но вы­тес­нив­ше­му пред­став­ле­ния транс­фор­миз­ма о вне­зап­ных пре­вра­ще­ни­ях ви­дов и воз­ник­но­ве­нии ор­га­низ­мов в ре­зуль­та­те слу­чай­но­го со­че­та­ния отдельных ор­га­нов (Эм­пе­докл, Лук­ре­ций, Аль­берт Ве­ли­кий и др.). Сто­рон­ни­ки идеи по­сто­ян­ст­ва ви­дов (П.С. Пал­лас) до­ка­зы­ва­ли, что ви­ды ре­аль­но су­ще­ст­ву­ют, что они дис­крет­ны и ус­той­чи­вы, а диа­па­зон их из­мен­чи­во­сти име­ет стро­гие пре­де­лы. К. Лин­ней ут­вер­ждал, что ви­дов столь­ко, сколь­ко их бы­ло соз­да­но во вре­мя тво­ре­ния ми­ра. Сме­ну флор и фа­ун в па­лео­нто­ло­гич. ле­то­пи­си Ж. Кю­вье объ­яс­нял тео­ри­ей ка­та­ст­роф, ко­то­рая в тру­дах его по­сле­до­ва­те­лей (Ж.Л.Р. Агас­си­са, А. Д’Орбиньи и др.) при­ве­ла к по­сту­ли­ро­ва­нию де­сят­ков пе­рио­дов пол­но­го об­нов­ле­ния ор­га­нического ми­ра Зем­ли. Мно­го­крат­ные ак­ты тво­ре­ния отдельных ви­дов при­зна­вал Ч. Лай­ель. Бла­го­да­ря ши­ро­ко­му и бы­ст­ро­му при­зна­нию идеи эво­лю­ции под влия­ни­ем дар­ви­низ­ма, чис­ло при­вер­жен­цев Креационизма в био­ло­гии уже в середине 1860-х годов силь­но со­кра­ти­лось, од­на­ко идеи Креационизма ак­тив­но об­су­ж­да­лись в фи­лософских и ре­лигиозных док­три­нах. Не­од­но­крат­но пред­при­ни­ма­лись по­пыт­ки со­еди­нить идею эво­лю­ции с пред­став­ле­ни­ем о Бо­ге как её из­на­чаль­ной при­чи­не и ко­неч­ной це­ли (Н.Я. Да­ни­лев­ский, П. Тей­яр де Шар­ден и др.). На­чи­ная с 1960-х годов в США, а за­тем в Западной Ев­ро­пе сфор­ми­ро­ва­лось дви­же­ние «на­учного креа­цио­низ­ма», воз­ник­ли мно­го­численные об­ще­ст­ва и ака­де­мии, от­стаи­вав­шие те­зис, что ес­те­ст­во­зна­ние пол­но­стью под­твер­жда­ет дос­то­вер­ность биб­лей­ско­го по­ве­ст­во­ва­ния о со­тво­ре­нии Все­лен­ной и че­ло­ве­ка, а тео­рия эво­лю­ции - лишь од­но из воз­мож­ных объ­яс­не­ний раз­ви­тия ор­га­нического ми­ра. Боль­шин­ст­во био­ло­гов, ис­хо­дя из ре­аль­но­сти эво­лю­ции в це­лом и ес­те­ст­вен­но­го от­бо­ра в ча­ст­но­сти, от­вер­га­ют «тео­рию ра­зум­но­го тво­ре­ния» и счи­та­ют, что до­ка­за­тель­ст­ва «на­учного креа­цио­низ­ма» стро­ят­ся на не­пра­виль­ном по­ни­ма­нии современной тео­рии эво­лю­ции.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)