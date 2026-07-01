КРАЖА

КРАЖА - преступление против собственности , тайное хищение чужого имущества.

С древ­ней­ших вре­мён в за­ко­но­да­тель­ст­ве прак­ти­че­ски всех стран бы­ла пре­ду­смот­ре­на уго­лов­ная от­вет­ст­вен­ность за Кражу. Так, Рус­ская прав­да, ус­та­нав­ли­вая на­ка­за­ние за Кражу (тать­бу), вы­де­ля­ла Кражу из за­кры­тых по­ме­ще­ний, ко­но­крад­ст­во и Кражу до­маш­не­го ско­та, Кражу пчёл и мё­да из борт­ных де­ревь­ев, Кражу боб­ров, се­на, дров и т. д. В бо­лее позд­них па­мят­ни­ках русского пра­ва (Псков­ская суд­ная гра­мо­та 1467 года, Су­деб­ни­ки 1497 и 1550 годов, Со­бор­ное уло­же­ние 1649 года и др.) от­вет­ст­вен­ность за иму­ще­ст­вен­ные пре­сту­п­ле­ния, в т. ч. за Кражу, бы­ла рег­ла­менти­ро­ва­на ещё бо­лее де­таль­но. Советские уго­лов­ные ко­дек­сы (УК РСФСР 1922, 1926 и 1960 годов) раз­ли­ча­ли Кражу ча­ст­но­го иму­ще­ства и Кражу государственного или об­щественного иму­ще­ст­ва (в этом слу­чае за Кражу ус­та­нав­ли­ва­лось зна­чи­тель­но бо­лее стро­гое на­ка­за­ние).

В дей­ст­вую­щем пра­ве Кражей при­зна­ёт­ся тай­ное не­на­силь­ст­вен­ное изъ­я­тие чу­жо­го дви­жи­мо­го иму­ще­ст­ва и об­ра­ще­ние его в свою поль­зу или в поль­зу других лиц (род­ст­вен­ни­ков, близ­ких и т. д.), со­вер­шён­ное из ко­ры­ст­ных по­бу­ж­де­ний. Оп­ре­де­ляю­щим при­зна­ком Кражи, от­ли­чаю­щим её от других форм хи­ще­ния, слу­жит тай­ный спо­соб изъ­я­тия иму­ще­ст­ва, при ко­то­ром иму­ще­ст­во изы­ма­ет­ся не­за­мет­но для соб­ст­вен­ни­ка, ино­го вла­дель­ца или других лиц. Таким образом, при­зна­ние хи­ще­ния тай­ным (Кражей) оп­ре­де­ля­ет­ся на ос­но­ва­нии субъ­ек­тив­но­го кри­те­рия - оцен­ки об­ста­нов­ки со­вер­ше­ния пре­сту­п­ле­ния са­мим ви­нов­ным. Кража яв­ля­ет­ся окон­чен­ным пре­сту­п­ле­ни­ем с то­го мо­мен­та, ко­гда ви­нов­ный изъ­ял чу­жое иму­ще­ст­во и по­лу­чил ре­аль­ную воз­мож­ность вос­поль­зо­вать­ся им или рас­по­ря­дить­ся по сво­ему ус­мот­ре­нию.

За­кон при­зна­ёт Кражу ква­ли­фи­ци­ро­ван­ной, ес­ли она со­вер­ше­на: груп­пой лиц по пред­ва­рительному сго­во­ру; с не­за­кон­ным про­ник­но­ве­ни­ем в по­ме­ще­ние или иное хра­ни­ли­ще (кро­ме жи­ли­ща); с при­чи­не­ни­ем зна­чительного ущер­ба гра­ж­да­ни­ну; из оде­ж­ды , из сум­ки или другой руч­ной кла­ди, на­хо­див­ших­ся при по­тер­пев­шем. Осо­бо ква­ли­фи­ци­ро­ван­ный вид Кражи ха­рак­те­ризу­ет­ся её со­вер­ше­ни­ем: с не­за­кон­ным про­ник­но­ве­ни­ем в жи­ли­ще; из неф­те­про­во­да, неф­те­про­дук­то­про­во­да или га­зо­про­во­да; в круп­ном раз­ме­ре. Кража при­зна­ёт­ся наи­бо­лее опас­ной, ес­ли она со­вер­ше­на ор­га­ни­зо­ван­ной груп­пой или в осо­бо круп­ном раз­ме­ре.

Во всех за­ру­беж­ных стра­нах Кража при­зна­ёт­ся пре­сту­п­ле­ни­ем, но рег­ла­мен­та­ция от­вет­ст­вен­но­сти за неё зна­чительно различается. В од­них уго­лов­ных ко­дек­сах Кража вы­де­ля­ет­ся как са­мо­сто­ятельный вид хи­ще­ния иму­ще­ст­ва (бывшие рес­пуб­ли­ки СССР, стра­ны Восточной Ев­ро­пы и Бал­тии, Шве­ция, Таи­ланд, Япо­ния), в дру­гих - по­ня­тия Кражи и гра­бе­жа труд­но раз­ли­чи­мы (например, Ки­тай, ФРГ), в треть­их - тер­мин «Кража» ис­поль­зу­ет­ся как си­но­ним по­ня­тия «хи­ще­ние» (например, Ис­па­ния, Фран­ция, Рес­пуб­ли­ка Ко­рея), в чет­вёр­тых - вме­сто по­ня­тия «хи­ще­ние» ис­поль­зу­ет­ся по­ня­тие «не­за­кон­ное ис­поль­зо­ва­ние пред­ме­та, при­над­ле­жа­ще­го ка­ко­му-ли­бо дру­го­му ли­цу» (например, Да­ния).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)