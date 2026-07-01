КРАЖА
КРАЖА - преступление против собственности, тайное хищение чужого имущества.
С древнейших времён в законодательстве практически всех стран была предусмотрена уголовная ответственность за Кражу. Так, Русская правда, устанавливая наказание за Кражу (татьбу), выделяла Кражу из закрытых помещений, конокрадство и Кражу домашнего скота, Кражу пчёл и мёда из бортных деревьев, Кражу бобров, сена, дров и т. д. В более поздних памятниках русского права (Псковская судная грамота 1467 года, Судебники 1497 и 1550 годов, Соборное уложение 1649 года и др.) ответственность за имущественные преступления, в т. ч. за Кражу, была регламентирована ещё более детально. Советские уголовные кодексы (УК РСФСР 1922, 1926 и 1960 годов) различали Кражу частного имущества и Кражу государственного или общественного имущества (в этом случае за Кражу устанавливалось значительно более строгое наказание).
В действующем праве Кражей признаётся тайное ненасильственное изъятие чужого движимого имущества и обращение его в свою пользу или в пользу других лиц (родственников, близких и т. д.), совершённое из корыстных побуждений. Определяющим признаком Кражи, отличающим её от других форм хищения, служит тайный способ изъятия имущества, при котором имущество изымается незаметно для собственника, иного владельца или других лиц. Таким образом, признание хищения тайным (Кражей) определяется на основании субъективного критерия - оценки обстановки совершения преступления самим виновным. Кража является оконченным преступлением с того момента, когда виновный изъял чужое имущество и получил реальную возможность воспользоваться им или распорядиться по своему усмотрению.
Закон признаёт Кражу квалифицированной, если она совершена: группой лиц по предварительному сговору; с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище (кроме жилища); с причинением значительного ущерба гражданину; из одежды, из сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем. Особо квалифицированный вид Кражи характеризуется её совершением: с незаконным проникновением в жилище; из нефтепровода, нефтепродуктопровода или газопровода; в крупном размере. Кража признаётся наиболее опасной, если она совершена организованной группой или в особо крупном размере.
Во всех зарубежных странах Кража признаётся преступлением, но регламентация ответственности за неё значительно различается. В одних уголовных кодексах Кража выделяется как самостоятельный вид хищения имущества (бывшие республики СССР, страны Восточной Европы и Балтии, Швеция, Таиланд, Япония), в других - понятия Кражи и грабежа трудно различимы (например, Китай, ФРГ), в третьих - термин «Кража» используется как синоним понятия «хищение» (например, Испания, Франция, Республика Корея), в четвёртых - вместо понятия «хищение» используется понятие «незаконное использование предмета, принадлежащего какому-либо другому лицу» (например, Дания).