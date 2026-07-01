КРАЙСКИЙ БРУНО

КРАЙСКИЙ БРУНО - австрийский государственный и политический деятель.

Из бо­га­той еврейской се­мьи. В 1926 году всту­пил в организацию «Со­циа­ли­стическая ра­бо­чая мо­ло­дёжь». В 1929-1938 годах учил­ся на медицинком и юри­дическом факультетах Вен­ско­го университета, по­лу­чил ди­плом юри­ста. За по­ли­тическую дея­тель­ность под­вер­гал­ся пре­сле­до­ва­ни­ям и тю­рем­но­му за­клю­че­нию в 1935-1936 и 1938 годах.

По­сле ан­шлю­са с 1938 года в эмиг­ра­ции в Шве­ции, со­труд­ни­чал в различных пе­рио­дических из­да­ни­ях. С 1946 года ра­бо­тал в австрийском по­соль­ст­ве в Сток­голь­ме. В 1949 году вер­нул­ся на ро­ди­ну. В 1951-1953 годах по­ли­тический со­вет­ник австрийского пре­зи­ден­та Т. Кёр­не­ра. С 1953 года вхо­дил в ру­ко­во­дство Со­циа­ли­сти­че­ской пар­тии Ав­ст­рии (СПА). В 1953-1959 годах статс-сек­ре­тарь Министерства инонстранных дел, при­ни­мал уча­стие в под­го­тов­ке Го­су­дар­ст­вен­но­го до­го­во­ра о вос­ста­нов­ле­нии не­за­ви­си­мой и де­мо­кра­ти­че­ской Ав­ст­рии 1955. В 1959-1966 годах мининстр иностранных дел. С 1967 года председатель СПА. С 1970 года фе­де­раль­ный канц­лер Ав­ст­рии.

Под руководством Крайского бы­ли про­ве­де­ны ре­фор­мы в со­ци­аль­ной и пра­во­вой сфе­рах (мо­дер­ни­зи­ро­ва­но се­мей­ное пра­во, со­кра­ще­на ра­бо­чая не­де­ля, ле­га­ли­зо­ва­ны абор­ты и т. д.), а так­же в сис­те­ме об­ра­зо­ва­ния. Крайский не­од­но­крат­но вы­сту­пал в ро­ли ме­ж­ду­народного по­сред­ни­ка при уре­гу­ли­ро­ва­нии кон­флик­тов, в т. ч. на Ближ­нем Вос­то­ке. По­сле по­ра­же­ния СПА на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 1983 года ос­та­вил пост канц­ле­ра и председателя СПА (до 1987 года почетный председатель СПА).

В 1976-1989 годах заместитель председателя Со­циа­ли­стического Ин­тер­на­цио­на­ла.

Сочинения:

Zwischen den Zeiten. Erinnerungen aus fünf Jahrzehnten. B., 1986;

Im Strom der Po­litik. W., 1988;

Der Mensch im Mittelpunkt. W., 1996.