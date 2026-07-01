КРАЙСКИЙ БРУНО
КРАЙСКИЙ БРУНО - австрийский государственный и политический деятель.
Из богатой еврейской семьи. В 1926 году вступил в организацию «Социалистическая рабочая молодёжь». В 1929-1938 годах учился на медицинком и юридическом факультетах Венского университета, получил диплом юриста. За политическую деятельность подвергался преследованиям и тюремному заключению в 1935-1936 и 1938 годах.
После аншлюса с 1938 года в эмиграции в Швеции, сотрудничал в различных периодических изданиях. С 1946 года работал в австрийском посольстве в Стокгольме. В 1949 году вернулся на родину. В 1951-1953 годах политический советник австрийского президента Т. Кёрнера. С 1953 года входил в руководство Социалистической партии Австрии (СПА). В 1953-1959 годах статс-секретарь Министерства инонстранных дел, принимал участие в подготовке Государственного договора о восстановлении независимой и демократической Австрии 1955. В 1959-1966 годах мининстр иностранных дел. С 1967 года председатель СПА. С 1970 года федеральный канцлер Австрии.
Под руководством Крайского были проведены реформы в социальной и правовой сферах (модернизировано семейное право, сокращена рабочая неделя, легализованы аборты и т. д.), а также в системе образования. Крайский неоднократно выступал в роли международного посредника при урегулировании конфликтов, в т. ч. на Ближнем Востоке. После поражения СПА на парламентских выборах 1983 года оставил пост канцлера и председателя СПА (до 1987 года почетный председатель СПА).
В 1976-1989 годах заместитель председателя Социалистического Интернационала.
Сочинения:
Zwischen den Zeiten. Erinnerungen aus fünf Jahrzehnten. B., 1986;
Im Strom der Politik. W., 1988;
Der Mensch im Mittelpunkt. W., 1996.