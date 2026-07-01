КРАЙОВА
КРАЙОВА - город на юго-западе Румынии.
Административный центр жудеца (уезда) Долж. Население 296,7 тысяч человек (2009). Расположен в долине реки Жиу (левый приток Дуная). Узел автомагистралей и железных дорог. Международный аэропорт.
Основан в начале II века как римский лагерь на месте древнего поселения гето-дакийских племён Пелендава (Pelendava). В период раннего Cредневековья пришёл в упадок; долгое время не упоминался в источниках. С XV века известен под современным названием, административный центр Олтении, резиденция бана. Город с конца XVI века. По Пожаревацким мирным договорам 1718 года уступлен Османской империей монархии Габсбургов. Возвращён Османской империи по сепаратному мирному договору, подписанному в Белграде 21.8(1.9).1739 года (смотри Белградский мир 1739 года). В 1799, 1800, 1801 годах подвергался нападениям отрядов восставшего против власти турецкого султана виддинского паши Пасван Оглу. Население Крайовы активно участвовало в Валашском восстании 1821 года. В 1829-1834 годах под управлением российской администрации. В 1855 году центр антитурецкого восстания. С 1861 году в составе единого государства Румыния. 7.9.1940 года в Крайове заключён Крайовский мирный договор, по которому Румыния уступала Болгарии Южную Добруджу. Пострадал в результате землетрясений 1790, 1977 годов.
Руины крепости Кастра-Нова (дакийское название - Пелендава) эпохи римского императора Траяна (225). Наиболее древнее из сохранившихся сооружений Крайова - церковь монанстыря Кошуна (Буковэцул-Веки) в валашском стиле с византийскими элементами, построена в 1483 году (по другим данным, в 1572 году) из материалов римских построек. Валашский архитектурный стиль нашёл своё отражение и в сооружениях середины XVII века: кафедральном соборе Святого Дмитрия (1652, перестроен в 1723 и 1774 годах) и главной церкви монастыря Житиану (1654-1658 годы, перестроена в XVIII-XX веках). В характерном для конца XVII - первых десятилетий XVIII веков «стиле Брынковяну» возведены церкви Всех Святых (архитектор Тутурор Сфинцилор; 1700), Святого Илии (1720), Святого Георгия (1730); Дом бана (1699, ныне отдел этнографии музея Олтении). В числе архитектурных памятников: монастырь Обедяну (1747); церкви Богоматери (1750-1756 годы), Влэдояну (1758), Мантуляса (1786), Святого Николая (1794), евангелическая (1870-1872 годы); дворец Жана Михаила (1899-1907 годы, архитектор П. Готтеро, эклектика); здания университета (1890, архитектор Й.Н. Соколеску; неоклассицизм), префектуры жудеца (1913, архитектор П. Антонеску), Торгового банка (1916, архитекторы И. Минку, К. Иотзу; ныне мэрия), Национального театра (1973, архитектор А. Иотзу). Бюветы источников Жианулуй (около 1800 года), Пуркарулуй (1818), Попова (Басарабештилор; 1651, 2-я половина XVIII века). Парки: имени Н. Романеску (1901-1903 годы, архитектор Э. Редон), Английский.
Университет Крайовы (1947), Медико-фармацевтический университет (1999). Уездная библиотека (1908). Музеи: Олтении (1915, экспозиции по истории, этнографии и природе региона), искусств (1954; здание - 1896), православных реликвий (1980) и др. Национальный театр. Зоопарк. Ботанический сад (1952). Ежегодный фестиваль цветов. Футбольный клуб «Университатя» - 4-кратный чемпион Румынии (в 1974-1991 годы); выступает на стадионе имени Йона Облеменко (свыше 25 тысяч мест).
Крайова - главный центр промышленного района. Автосборочный завод «Automobile Craiova» (1976, с 2007 года - в составе американского концерна «Ford Motor») - производство комплектующих для автомобилей. В городе-спутнике Гергешти - единственный в стране завод военного самолётостроения «Avioane Craiova» (с 2008 года под контролем чешской компании «Aero Vodochody»; истребители-бомбардировщики, лёгкие многоцелевые штурмовики, авиационные запасные части, изделия из стальных и алюминиевых сплавов). Завод «Electroputere» (1949; с 2007 года принадлежит саудовской компании «Al-Arrab»; электровозы, силовые трансформаторы, роторы, высоковольтная аппаратура и др.). Производство сельскохозяйственных и промышленных тракторов, различной сельскохозяйственной техники (завод «MAT Craiova»), металлообрабатывающих станков и оборудования. Осн.овным сырьём для химического комбината «Doljchim Chemicals» служит природный газ (производство азотной кислоты, аммиака, азотных удобрений, в т. ч. нитрата аммония, метанола). Предприятия кожевенно-обувной, текстильной, пищевой, винодельческой, пивоваренной, табачно-ферментационной пром-сти. В районе Крайовы добыча лигнитов (бассейн Олтения) и природного газа. ТЭС «Ișalnița» (1035 МВт) и «Craiova II» (300 МВт).