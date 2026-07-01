КРАЙОВА

КРАЙОВА - город на юго-западе Румынии.

Административный центр жу­де­ца (уез­да) Долж. Население 296,7 тысяч человек (2009). Рас­по­ло­жен в до­ли­не реки Жиу (ле­вый при­ток Ду­ная). Узел ав­то­ма­ги­ст­ра­лей и же­лез­ных до­рог . Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Ос­но­ван в начале II века как римский ла­герь на мес­те древ­не­го по­се­ле­ния ге­то-да­кий­ских пле­мён Пе­лен­да­ва (Pelendava). В пе­ри­од ран­не­го Cредневековья при­шёл в упа­док; дол­гое вре­мя не упо­ми­нал­ся в ис­точ­ни­ках. С XV века из­вес­тен под современным названием, административный центр Ол­те­нии, ре­зи­ден­ция ба­на. Го­род с конца XVI века. По По­жа­ре­вац­ким мир­ным до­го­во­рам 1718 года ус­ту­п­лен Ос­ман­ской им­пе­ри­ей мо­нар­хии Габс­бур­гов . Воз­вра­щён Ос­ман­ской им­пе­рии по се­па­рат­но­му мир­но­му до­го­во­ру, под­пи­сан­но­му в Бел­гра­де 21.8(1.9).1739 года (смотри Бел­град­ский мир 1739 года). В 1799, 1800, 1801 годах под­вер­гал­ся на­па­де­ни­ям от­ря­дов вос­став­ше­го про­тив вла­сти турецкого сул­та­на вид­дин­ско­го па­ши Пас­ван Ог­лу. На­се­ле­ние Крайовы ак­тив­но уча­ст­во­ва­ло в Ва­лаш­ском вос­ста­нии 1821 года. В 1829-1834 годах под управ­ле­ни­ем российской ад­ми­ни­ст­ра­ции. В 1855 году центр ан­ти­ту­рец­ко­го вос­ста­ния. С 1861 году в со­ста­ве еди­но­го государства Ру­мы­ния. 7.9.1940 года в Крайове за­клю­чён Край­ов­ский мир­ный до­го­вор, по ко­то­ро­му Ру­мы­ния ус­ту­па­ла Бол­га­рии Южную До­б­руд­жу. По­стра­дал в ре­зуль­та­те зем­ле­тря­се­ний 1790, 1977 годов.

Руи­ны кре­по­сти Ка­ст­ра-Но­ва (да­кий­ское название - Пе­лен­да­ва) эпо­хи римского императора Трая­на (225). Наи­бо­лее древ­нее из со­хра­нив­ших­ся со­ору­же­ний Крайова - цер­ковь мо­нанстыря Ко­шу­на (Бу­ко­вэ­цул-Ве­ки) в ва­лаш­ском сти­ле с ви­зантийскими эле­мен­та­ми, по­строе­на в 1483 году (по другим дан­ным, в 1572 году) из ма­те­риа­лов римских по­стро­ек. Ва­лаш­ский архитектурный стиль на­шёл своё от­ра­же­ние и в со­ору­же­ни­ях середины XVII века: ка­фед­раль­ном со­бо­ре Святого Дмит­рия (1652, пе­ре­стро­ен в 1723 и 1774 годах) и главной церк­ви монастыря Жи­ти­а­ну (1654-1658 годы, пе­ре­строе­на в XVIII-XX веках). В ха­рак­тер­ном для конца XVII - пер­вых де­ся­ти­ле­тий XVIII веков «сти­ле Брын­ко­вя­ну» воз­ве­де­ны церк­ви Всех Свя­тых (архитектор Ту­ту­рор Сфин­ци­лор; 1700), Святого Илии (1720), Святого Ге­ор­гия (1730); Дом бана (1699, ны­не от­дел эт­но­гра­фии му­зея Ол­те­нии). В чис­ле ар­хитектурных па­мят­ни­ков : монастырь Обе­дя­ну (1747); церк­ви Бо­го­ма­те­ри (1750-1756 годы), Влэ­доя­ну (1758), Ман­ту­ля­са (1786), Святого Ни­ко­лая (1794), еван­ге­ли­че­ская (1870-1872 годы); дво­рец Жа­на Ми­хаи­ла (1899-1907 годы, архитектор П. Гот­те­ро, эк­лек­ти­ка); зда­ния уни­вер­си­те­та (1890, архитектор Й.Н. Со­ко­ле­ску; не­оклас­си­цизм), пре­фек­ту­ры жу­де­ца (1913, архитектор П. Ан­то­не­с­ку), Тор­го­во­го бан­ка (1916, архи­тек­то­ры И. Мин­ку, К. Иот­зу; ны­не мэ­рия), Национального те­ат­ра (1973, архитектор А. Иот­зу). Бю­ве­ты ис­точ­ни­ков Жиа­нулуй (около 1800 года), Пур­ка­ру­луй (1818), По­по­ва (Ба­са­ра­бе­шти­лор; 1651, 2-я половина XVIII века). Пар­ки: имени Н. Ро­ма­не­ску (1901-1903 годы, архитектор Э. Ре­дон), Анг­лий­ский.

Университет Край­о­вы (1947), Ме­ди­ко-фар­ма­цев­тический университет (1999). Уезд­ная библиотека (1908). Му­зеи: Ол­те­нии (1915, экс­по­зи­ции по ис­то­рии, эт­но­гра­фии и при­ро­де ре­гио­на), ис­кусств (1954; зда­ние - 1896), пра­во­слав­ных ре­ли­к­вий (1980) и др. Национальный те­атр. Зоо­парк. Бо­та­нический сад (1952). Еже­год­ный фес­ти­валь цве­тов. Фут­боль­ный клуб «Уни­вер­си­та­тя» - 4-крат­ный чем­пи­он Ру­мы­нии (в 1974-1991 годы); вы­сту­па­ет на ста­дио­не имени Йо­на Об­ле­мен­ко (свыше 25 тысяч мест).

Крайова - главный центр промышленного рай­она. Ав­то­сбороч­ный за­вод «Automobile Cra­i­ova» (1976, с 2007 года - в со­ста­ве американского кон­цер­на «Ford Motor») - про­изводство ком­плек­тую­щих для ав­то­мо­би­лей. В го­ро­де-спут­ни­ке Гер­геш­ти - един­ст­вен­ный в стра­не за­вод во­енного са­мо­лё­то­строе­ния «Avioane Craiova» (с 2008 года под кон­тро­лем чешской ком­па­нии «Aero Vodocho­dy»; ис­тре­би­те­ли-бом­бар­ди­ров­щи­ки, лёг­кие мно­го­це­ле­вые штур­мо­ви­ки, авиационные за­пас­ные час­ти, из­де­лия из сталь­ных и алю­ми­ние­вых спла­вов). За­вод «Electro­pu­tere» (1949; с 2007 года при­над­ле­жит сау­довской ком­па­нии «Al-Arrab»; элек­тро­во­зы, си­ло­вые транс­фор­ма­то­ры, ро­то­ры, вы­со­ко­вольт­ная ап­па­ра­ту­ра и др.). Про­изводство сельскохозяйственных и промышленных трак­то­ров, различной сельскохозяйственной тех­ни­ки (за­вод «MAT Craiova»), ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щих стан­ков и обо­ру­до­ва­ния. Осн.овным сырь­ём для химического ­ком­би­на­та «Doljchim Che­micals» слу­жит при­род­ный газ (про­изводство азот­ной ки­сло­ты, ам­миа­ка, азот­ных удоб­ре­ний, в т. ч. нит­ра­та ам­мо­ния, ме­та­но­ла). Пред­при­ятия ко­же­вен­но-обув­ной, тек­стиль­ной, пи­ще­вой, ви­но­дельческой, пи­во­ва­рен­ной, та­бач­но-фер­мен­та­ци­он­ной пром-сти. В рай­оне Крайовы до­бы­ча лиг­ни­тов (бас­сейн Ол­те­ния) и при­род­но­го га­за. ТЭС «Ișalnița» (1035 МВт) и «Craio­va II» (300 МВт).

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