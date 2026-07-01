КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ - в праве обстоятельство, исключающее или смягчающее ответственность за причинение вреда.

Крайняя необходимость пред­по­ла­га­ет при­чи­не­ние вре­да сто­ро­не, неви­нов­ной в соз­да­нии опас­ной си­туа­ции, т. е. на­ру­ше­ние чу­жо­го за­щи­щае­мо­го за­ко­ном пра­ва с це­лью за­щи­ты дру­го­го, так­же за­щи­щае­мо­го за­ко­ном пра­ва.

Уже рим­ское пра­во (Дигесты) рас­смат­ри­ва­ло Крайнюю необходимость как об­стоя­тель­ст­во, ис­клю­чаю­щее воз­ме­ще­ние ущер­ба, ес­ли иной воз­мож­но­сти из­бе­жать вре­да, кро­ме как при­чи­нить вред ближ­не­му, у ли­ца не име­ет­ся (D.49.9.3.7). В сред­ние ве­ка в ка­но­ническом пра­ве бы­ла сфор­му­ли­ро­ва­на мак­си­ма ne­cessitas legem non habet (не­об­хо­ди­мость не зна­ет за­ко­на). Со­стоя­ние Крайней необходимости рас­смат­ри­ва­лось пре­имущественно в кон­тек­сте кра­жи, ко­гда пе­ред че­ло­ве­ком сто­ит ди­лем­ма: или со­вер­шить пре­сту­п­ле­ние, или по­гиб­нуть. Английское пра­во (У. Блэк­стон, М. Хейл), в от­ли­чие от кон­ти­нен­таль­ной пра­во­вой мыс­ли (Г. Гро­ций, С. Пу­фен­дорф, А. Фей­ер­бах), ни­ко­гда не из­ви­ня­ло по­доб­ные дей­ст­вия, ссы­ла­ясь на свя­щен­ность пра­ва соб­ст­вен­но­сти. Спор­ным фи­ло­соф­ско-пра­во­вым во­про­сом в трак­тов­ке Крайняя необходимость бы­ла и ос­та­ёт­ся про­бле­ма ото­бра­ния чу­жой че­ло­ве­че­ской жиз­ни ли­цом, дей­ст­вую­щим в со­стоя­нии не­об­хо­ди­мо­сти. По мне­нию Ф. Бэ­ко­на, по­тер­пев­ший ко­раб­ле­кру­ше­ние, ко­то­рый спа­са­ет­ся на дос­ке и стал­ки­ва­ет в мо­ре дру­го­го, пы­таю­ще­го­ся за­брать­ся на эту дос­ку, не под­ле­жит осу­ж­де­нию как дей­ст­вую­щий в со­стоя­нии оп­рав­дан­ной Крайней необходимости. В 1884 году, на­про­тив, английский суд осу­дил за убий­ст­во двух по­тер­пев­ших ко­раб­ле­кру­ше­ние, ко­то­рые, му­чи­мые го­ло­дом, съе­ли сво­его то­ва­ри­ща.

В уго­лов­ном за­ко­но­да­тель­ст­ве РФ Крайняя необходимость рас­смат­ри­ва­ет­ся как об­стоя­тель­ст­во, ис­клю­чаю­щее пре­ступ­ность дея­ния. Дея­ние, ко­то­рое в иной си­туа­ции бы­ло бы пре­сту­п­ле­ни­ем, не бу­дет счи­тать­ся та­ко­вым, ес­ли: оно бы­ло на­прав­ле­но на уст­ра­не­ние опас­но­сти, не­по­сред­ст­вен­но уг­ро­жаю­щей лич­но­сти, об­ще­ст­ву или го­су­дар­ст­ву; опас­ность не мог­ла быть уст­ра­не­на ины­ми сред­ст­ва­ми; вред при­чи­нён­ный мень­ше вре­да пре­дот­вра­щён­но­го; при­чи­ни­тель вре­да не­ви­но­вен в соз­да­нии опас­но­сти. При­чи­не­ние в со­стоя­нии Крайней необходимости вре­да рав­но­го или боль­ше­го по срав­не­нию с пре­дот­вра­щён­ным не ис­клю­ча­ет уго­лов­ной от­вет­ст­вен­но­сти .

Росийское гражданское за­ко­но­да­тель­ст­во рас­кры­ва­ет со­стоя­ние Крайней необходимости схо­жим об­ра­зом и трак­ту­ет её как об­стоя­тель­ст­во, ко­торое хо­тя и не ос­во­бо­ж­да­ет ли­цо от воз­ме­ще­ния при­чи­нён­но­го вре­да, од­на­ко мо­жет быть уч­те­но при оп­ре­де­ле­нии раз­ме­ра воз­ме­ще­ния (вплоть до пол­но­го ос­во­бо­ж­де­ния от воз­ме­ще­ния вре­да) ли­бо слу­жить ос­но­ва­ни­ем для воз­ло­же­ния обя­зан­но­сти воз­ме­ще­ния вре­да на ли­цо, в ин­те­ре­сах ко­то­ро­го дей­ст­во­вал при­чи­нив­ший вред.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)