КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ - в праве обстоятельство, исключающее или смягчающее ответственность за причинение вреда.
Крайняя необходимость предполагает причинение вреда стороне, невиновной в создании опасной ситуации, т. е. нарушение чужого защищаемого законом права с целью защиты другого, также защищаемого законом права.
Уже римское право (Дигесты) рассматривало Крайнюю необходимость как обстоятельство, исключающее возмещение ущерба, если иной возможности избежать вреда, кроме как причинить вред ближнему, у лица не имеется (D.49.9.3.7). В средние века в каноническом праве была сформулирована максима necessitas legem non habet (необходимость не знает закона). Состояние Крайней необходимости рассматривалось преимущественно в контексте кражи, когда перед человеком стоит дилемма: или совершить преступление, или погибнуть. Английское право (У. Блэкстон, М. Хейл), в отличие от континентальной правовой мысли (Г. Гроций, С. Пуфендорф, А. Фейербах), никогда не извиняло подобные действия, ссылаясь на священность права собственности. Спорным философско-правовым вопросом в трактовке Крайняя необходимость была и остаётся проблема отобрания чужой человеческой жизни лицом, действующим в состоянии необходимости. По мнению Ф. Бэкона, потерпевший кораблекрушение, который спасается на доске и сталкивает в море другого, пытающегося забраться на эту доску, не подлежит осуждению как действующий в состоянии оправданной Крайней необходимости. В 1884 году, напротив, английский суд осудил за убийство двух потерпевших кораблекрушение, которые, мучимые голодом, съели своего товарища.
В уголовном законодательстве РФ Крайняя необходимость рассматривается как обстоятельство, исключающее преступность деяния. Деяние, которое в иной ситуации было бы преступлением, не будет считаться таковым, если: оно было направлено на устранение опасности, непосредственно угрожающей личности, обществу или государству; опасность не могла быть устранена иными средствами; вред причинённый меньше вреда предотвращённого; причинитель вреда невиновен в создании опасности. Причинение в состоянии Крайней необходимости вреда равного или большего по сравнению с предотвращённым не исключает уголовной ответственности.
Росийское гражданское законодательство раскрывает состояние Крайней необходимости схожим образом и трактует её как обстоятельство, которое хотя и не освобождает лицо от возмещения причинённого вреда, однако может быть учтено при определении размера возмещения (вплоть до полного освобождения от возмещения вреда) либо служить основанием для возложения обязанности возмещения вреда на лицо, в интересах которого действовал причинивший вред.