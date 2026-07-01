КРАЙНЕВ ВЛАДИМИР ВСЕВОЛОДОВИЧ
КРАЙНЕВ ВЛАДИМИР ВСЕВОЛОДОВИЧ - российский пианист, общественный деятель.
Народный артист СССР (1990). Муж Т.А. Тарасовой. Окончил Московскую консерваторию (1967) и аспирантуру при ней (1969), где учился у Г.Г. и С.Г. Нейгаузов. 1-е премии международных конкурсов имени Виана да Моты в Лиссабоне (1964) и имени П.И. Чайковского в Москве (1970), 2-я премия Международного конкурса пианистов в Лидсе (Великобритания, 1963). С 1966 года солист Московской филармонии.
В основе репертуара - европейская и русская музыка (главным образом В.А. Моцарта, Ф. Шопена, С.С. Прокофьева), сочинения современных композиторов (Крайнев - первый исполнитель посвящённого ему Концерта для фортепиано и струнного оркестра А.Г. Шнитке, 1979). Гастролирует в странах Европы, в США, выступал с дирижёрами Г.Н. Рождественским, К.М. Джулини, К. Мазуром, Ю.Х. Темиркановым, В.Т. Спиваковым, Д.Г. Китаенко, С. Сондецкисом. Преподавал в Московской конверватории (с 1987 года, профессор с 1992 года). Организовал Конкурс молодых пианистов в Харькове (1992, ныне имени В. Крайнева).
С 1994 года живёт в Германии, профессор Высшей школы музыки и театра в Ганновере. Президент Международного благотворительного фонда помощи юным пианистам (1994).
Государственная СССР (1986). Государственная премия РФ (2003).