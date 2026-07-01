КРАЙНЕВ ВЛАДИМИР ВСЕВОЛОДОВИЧ

КРАЙНЕВ ВЛАДИМИР ВСЕВОЛОДОВИЧ - российский пианист , общественный деятель.

Народный артист СССР (1990). Муж Т.А. Тарасовой. Окон­чил Московскую консерваторию (1967) и ас­пи­ран­ту­ру при ней (1969), где учил­ся у Г.Г. и С.Г. Ней­гау­зов. 1-е пре­мии ме­жду­народных кон­кур­сов имени Виа­на да Мо­ты в Лис­са­бо­не (1964) и имени П.И. Чай­ков­ско­го в Мо­ск­ве (1970), 2-я премия Ме­ж­ду­народного кон­кур­са пиа­ни­стов в Лид­се (Ве­ли­ко­бри­та­ния, 1963). С 1966 года со­лист Московской фи­лар­мо­нии.

В ос­но­ве ре­пер­туа­ра - ев­ропейская и русская му­зы­ка (главным образом В.А. Мо­цар­та, Ф. Шо­пе­на, С.С. Про­кофь­е­ва), со­чи­не­ния современных ком­по­зи­то­ров (Крайнев - пер­вый ис­пол­ни­тель по­свя­щён­но­го ему Кон­цер­та для фортепиано и струн­но­го ор­ке­ст­ра А.Г. Шнит­ке, 1979). Га­ст­ро­ли­ру­ет в стра­нах Ев­ро­пы, в США, вы­сту­пал с ди­ри­жё­ра­ми Г.Н. Ро­ж­де­ст­вен­ским, К.М. Джу­ли­ни, К. Ма­зу­ром, Ю.Х. Те­мир­ка­но­вым, В.Т. Спи­ва­ко­вым, Д.Г. Ки­та­ен­ко, С. Сон­дец­ки­сом. Пре­по­да­вал в Московской конверватории (с 1987 года, профессор с 1992 года). Ор­га­ни­зо­вал Кон­курс мо­ло­дых пиа­ни­стов в Харь­ко­ве (1992, ны­не имени В. Край­не­ва).

С 1994 года жи­вёт в Гер­ма­нии, профессор Выс­шей шко­лы му­зы­ки и те­ат­ра в Ган­но­ве­ре. Пре­зи­дент Ме­ж­ду­народного бла­го­тво­рительного фон­да по­мо­щи юным пиа­ни­стам (1994).

Государственная СССР (1986). Государственная премия РФ (2003).