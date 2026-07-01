КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА НАРОДОВ ЛИТЕРАТУРЫ

КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА НАРОДОВ ЛИТЕРАТУРЫ - литературы коренных малочисленных народов тундровых и таёжных зон азиатской и европейской территории РФ.

Литература дол­ган, итель­ме­нов, ко­ря­ков, ман­си, на­най­цев, нен­цев, нив­хов, саа­мов, удэ­гей­цев, уль­чей, хан­тов, чук­чей, эвен­ков, эве­нов, эс­ки­мо­сов, юка­ги­ров и др. На про­тя­же­нии дли­тель­но­го вре­ме­ни един­ст­вен­ной фор­мой бы­то­ва­ния сло­вес­ной куль­ту­ры се­вер­ных и даль­не­во­сточ­ных на­ро­дов бы­ло уст­ное твор­че­ст­во ( ми­фы , ис­то­рические пре­да­ния, ле­ген­ды, ска­за­ния, по­уче­ния, сказ­ки, пес­ни, по­сло­ви­цы, за­гад­ки и др.). Во 2-й половине XIX века бы­ли ор­га­ни­зо­ва­ны эт­но­гра­фические экс­пе­ди­ции на Даль­ний Вос­ток, сде­ла­ны пер­вые за­пи­си фольк­лор­ных тек­стов [В.Г. Бо­го­раз, И.Е. Ве­ниа­ми­нов (смотри Иннокентий), В.И. Ио­хель­сон и др.], со­став­ле­ны пер­вые бу­к­ва­ри и аз­бу­ки для на­ро­дов Се­ве­ра. В 1926 году 1-й Крае­вой съезд Со­ветов Даль­не­го Вос­то­ка при­нял ре­ше­ние о соз­да­нии пись­мен­но­сти на язы­ках на­ро­дов Се­ве­ра. Раз­ра­бот­кой дан­но­го во­про­са на­чал за­ни­мать­ся Ле­нинградский институт на­ро­дов Се­ве­ра (ос­но­ван в 1929). На 1-й Все­рос. кон­фе­рен­ции по раз­ви­тию язы­ков и пись­мен­но­сти на­ро­дов Се­ве­ра (1932) был ут­вер­ждён про­ект соз­да­ния 14 национальных литературных язы­ков, по­ло­жив­ший на­ча­ло раз­ви­тию учеб­ной и ху­дожественной литературы.

Боль­шую роль в ста­нов­ле­нии литературы се­вер­но­го и даль­не­во­сточ­но­го ре­гио­нов сыг­ра­ла про­све­тительская дея­тель­ность пе­ре­во­дчи­ков, пе­да­го­гов , фольк­ло­ри­стов , эт­но­гра­фов, язы­ко­ве­дов, ис­то­ри­ков, со­ста­ви­те­лей пер­вых сло­ва­рей и учеб­ни­ков (Г.М. Ва­си­ле­вич, Л. Ва­силь­е­ва, Н. Гру­ди­ни­на, Я. Коз­лов­ский, Я.П. Кошкин, Е.А. Крейнович, Г.А. Ме­нов­щи­ков, Г.Н. Про­кофь­ев, П.Я. Ско­рик, В.И. Цин­ци­ус, М. Яс­нов). В 1920-1930-е годы многие пи­са­те­ли про­шли шко­лу литературных круж­ков и объ­е­ди­не­ний, дей­ст­во­вав­ших при учеб­ных за­ве­де­ни­ях, мо­ло­дёж­ных ор­га­ни­за­ци­ях и прочих уч­ре­ж­де­ни­ях в Ле­нин­гра­де и в мес­тах про­жи­ва­ния ко­рен­ных ма­ло­численных на­ро­дов (Са­ле­хард, Нарь­ян-Мар, Па­ла­на, Уэлен и др.). В начале 1930-х годов был взят курс на раз­ви­тие национальных язы­ков, но уже с 1938 года его сме­ни­ла по­ли­ти­ка ру­си­фи­ка­ции. Её уси­ле­ние в 1-й половине 1960-х годов при­ве­ло к на­ру­ше­нию сло­жив­ше­го­ся дву­язы­чия; не­ко­то­рые язы­ки ока­за­лись на гра­ни ис­чез­но­ве­ния. С конца XX века пред­при­ни­ма­ют­ся уси­лия по воз­ро­ж­де­нию национальных язы­ков.

Твор­че­ст­во се­вер­ных и даль­не­во­сточ­ных пи­са­те­лей пред­став­ле­но ши­ро­ким спек­тром жан­ров, как про­заи­че­ских (пуб­ли­ци­стический и ху­дожественный очерк, об­ра­бот­ки народных ска­зок и пре­да­ний, ро­ман, по­весть, рас­сказ), так и по­эти­че­ских (при­ро­до­опи­са­тель­ная и ме­ди­та­тив­ная ли­ри­ка, по­эма); оно про­ни­за­но ма­гической сим­во­ли­кой, от­ра­жаю­щей уко­ре­нён­ность литературы этих ре­гио­нов в национальном фольк­ло­ре.

В советское вре­мя литература се­вер­ных и даль­не­во­сточ­ных на­ро­дов раз­ви­ва­лась в рус­ле со­циа­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма; свое­обра­зие ей при­да­ёт ха­рак­тер­ный мо­тив ду­хов­но­го под­ви­га лю­дей, ос­ваи­ваю­щих край веч­ной мерз­ло­ты и ди­кой тай­ги. В 1-й половине XX века воз­ник­ли ко­ряк­ская (К. Кек­ке­тын, Х. Ну­тэ­вийн), хан­тый­ская (Г.Д. Ла­за­рев), ман­сий­ская (П.К. Чей­ме­тов), на­най­ская (по­эт и про­све­ти­тель А.Д. Са­мар), не­нец­кая (Т. Выл­ка), чу­кот­ская (по­эт и фольк­ло­рист Ф. Ты­нэ­тэ­гын), эвен­ская (Н.С. Та­ра­бу­кин), эвен­кий­ская (по­эты Г. Мар­ков и А.М. Са­лат­кин), эс­ки­мос­ская (про­за­ик Ай­ван­гу, по­эт Ю.М. Ан­ко), юка­гир­ская (Т. Оду­лок), удэ­гей­ская (Дж.Б. Ки­мон­ко) ли­те­ра­ту­ры.

Во 2-й половине XX века воз­ник­ли итель­мен­ская (Г.Г. По­ро­тов), нивх­ская (В.М. Сан­ги), ульч­ская (А.Л. Валь­дю), дол­ган­ская (О. Ак­сё­но­ва) и са­ам­ская (Н. Боль­ша­ко­ва) ли­те­ра­ту­ры. В это вре­мя по­яв­ля­ют­ся про­из­ве­де­ния на­най­ско­го про­заи­ка Г.Г. Ход­же­ра, чу­котских пи­са­те­лей Ю.С. Рыт­хэу и В.В. Ятыр­ги­на (по­весть «Маль­чик из стой­би­ща», 1962), юка­гир­ско­го про­заи­ка С.Н. Ку­ри­ло­ва, ко­ря­ка В. Ко­ян­то (по­весть «Ме­сяц мо­лоч­ных ва­же­нок», 1974; кни­га рас­ска­зов и по­вес­тей «Верх­ние лю­ди по­до­ж­дут», 1976), ман­си Ю. Шес­та­ло­ва, нен­цев В.Н. Лед­ко­ва и А. Нер­ка­ги (по­вес­ти «Ани­ко из ро­да Но­го», 1977; «Илир», 1978), эве­на А.В. Кри­во­шап­ки­на, эвенкийской пи­са­тель­ни­цы Г. Кэп­ту­кэ. Важ­ным со­бы­ти­ем ста­ло из­да­ние в 1961 году ан­то­ло­гий про­зы («От Мо­ск­вы до тай­ги од­на но­чёв­ка») и по­эзии («Се­вер по­ёт») северных на­ро­дов. По­эзия это­го пе­рио­да пред­став­ле­на твор­че­ст­вом чу­котской по­этес­сы А.А. Кы­мыт­валь и эс­ки­мос­ской по­этес­сы З. Нен­люм­ки­ной (сборник «Пти­цы Нау­ка­на», 1979), эвен­ка А. Нем­туш­ки­на, не­нец­ких по­этов Л. Лап­цуя (по­эма «Эдей­ка», 1973) и П. Яв­ты­сыя (сб. «В бе­лой па­ни­це зем­ля», 1973), юка­ги­ра У. Адо (сб. «Рас­ска­зы Юко», 1973), хан­тов М.И. Шуль­ги­на (сб. «Бла­го­дар­ность», 1975) и Р.П. Ру­ги­на (сб. «Ме­тель на ла­до­ни», 1982), на­най­ско­го по­эта А.А. Пас­са­ра (сборник «Муд­рость тай­ги», 1974), са­ам­ских по­этов А.А. Ба­жа­но­ва (сборник «Солн­це над тун­д­рой», 1983) и О. Во­ро­но­вой (сборники «Снеж­ни­ца», 1986, «Воль­ная пти­ца», 1987, «Жизнь», 1991, «По­ле жиз­ни», 1995) и др.

Литература по­след­них де­ся­ти­ле­тий об­на­жа­ет дра­ма­тизм су­ще­ст­во­ва­ния эт­но­сов, вы­ну­ж­ден­ных встраи­вать­ся в чу­ж­дую их тра­диционному ук­ла­ду ци­ви­ли­за­цию, рас­ко­ло­тость национального соз­на­ния, ут­ра­ту глу­бин­ной свя­зи с при­ро­дой. Для неё ха­рак­тер­но со­че­та­ние ин­те­ре­са к ин­ди­ви­ду­аль­ной пси­хо­ло­гии со­вре­мен­ни­ка с вни­ма­ни­ем к ду­хов­но­му на­сле­дию пред­ков, к фольк­лор­но-ми­фо­ло­гическим ис­то­кам нацональнойи куль­туры: ро­ман-ска­за­ние «И лун мед­ли­тель­ных по­ток…» ман­си А.М. Конь­ко­вой и Г.К. Са­зо­но­ва (1990), рас­ска­зы «Бой с вол­ком» (1990), «Пер­вая до­бы­ча» (1992) нен­ца В. Нер­ка­гы, про­из­ве­де­ния хан­тов А.М. Сен­ге­по­ва («Рас­ска­зы ста­ро­го хан­ты», 1994) и Е.Д. Ай­пи­на, нанай­ской по­этес­сы А.П. Ход­жер (сборник «Ду­чен­ку по­ёт», 1990) и др.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)