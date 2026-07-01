КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА НАРОДОВ ЛИТЕРАТУРЫ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА НАРОДОВ ЛИТЕРАТУРЫ - литературы коренных малочисленных народов тундровых и таёжных зон азиатской и европейской территории РФ.
Литература долган, ительменов, коряков, манси, нанайцев, ненцев, нивхов, саамов, удэгейцев, ульчей, хантов, чукчей, эвенков, эвенов, эскимосов, юкагиров и др. На протяжении длительного времени единственной формой бытования словесной культуры северных и дальневосточных народов было устное творчество (мифы, исторические предания, легенды, сказания, поучения, сказки, песни, пословицы, загадки и др.). Во 2-й половине XIX века были организованы этнографические экспедиции на Дальний Восток, сделаны первые записи фольклорных текстов [В.Г. Богораз, И.Е. Вениаминов (смотри Иннокентий), В.И. Иохельсон и др.], составлены первые буквари и азбуки для народов Севера. В 1926 году 1-й Краевой съезд Советов Дальнего Востока принял решение о создании письменности на языках народов Севера. Разработкой данного вопроса начал заниматься Ленинградский институт народов Севера (основан в 1929). На 1-й Всерос. конференции по развитию языков и письменности народов Севера (1932) был утверждён проект создания 14 национальных литературных языков, положивший начало развитию учебной и художественной литературы.
Большую роль в становлении литературы северного и дальневосточного регионов сыграла просветительская деятельность переводчиков, педагогов, фольклористов, этнографов, языковедов, историков, составителей первых словарей и учебников (Г.М. Василевич, Л. Васильева, Н. Грудинина, Я. Козловский, Я.П. Кошкин, Е.А. Крейнович, Г.А. Меновщиков, Г.Н. Прокофьев, П.Я. Скорик, В.И. Цинциус, М. Яснов). В 1920-1930-е годы многие писатели прошли школу литературных кружков и объединений, действовавших при учебных заведениях, молодёжных организациях и прочих учреждениях в Ленинграде и в местах проживания коренных малочисленных народов (Салехард, Нарьян-Мар, Палана, Уэлен и др.). В начале 1930-х годов был взят курс на развитие национальных языков, но уже с 1938 года его сменила политика русификации. Её усиление в 1-й половине 1960-х годов привело к нарушению сложившегося двуязычия; некоторые языки оказались на грани исчезновения. С конца XX века предпринимаются усилия по возрождению национальных языков.
Творчество северных и дальневосточных писателей представлено широким спектром жанров, как прозаических (публицистический и художественный очерк, обработки народных сказок и преданий, роман, повесть, рассказ), так и поэтических (природоописательная и медитативная лирика, поэма); оно пронизано магической символикой, отражающей укоренённость литературы этих регионов в национальном фольклоре.
В советское время литература северных и дальневосточных народов развивалась в русле социалистического реализма; своеобразие ей придаёт характерный мотив духовного подвига людей, осваивающих край вечной мерзлоты и дикой тайги. В 1-й половине XX века возникли корякская (К. Кеккетын, Х. Нутэвийн), хантыйская (Г.Д. Лазарев), мансийская (П.К. Чейметов), нанайская (поэт и просветитель А.Д. Самар), ненецкая (Т. Вылка), чукотская (поэт и фольклорист Ф. Тынэтэгын), эвенская (Н.С. Тарабукин), эвенкийская (поэты Г. Марков и А.М. Салаткин), эскимосская (прозаик Айвангу, поэт Ю.М. Анко), юкагирская (Т. Одулок), удэгейская (Дж.Б. Кимонко) литературы.
Во 2-й половине XX века возникли ительменская (Г.Г. Поротов), нивхская (В.М. Санги), ульчская (А.Л. Вальдю), долганская (О. Аксёнова) и саамская (Н. Большакова) литературы. В это время появляются произведения нанайского прозаика Г.Г. Ходжера, чукотских писателей Ю.С. Рытхэу и В.В. Ятыргина (повесть «Мальчик из стойбища», 1962), юкагирского прозаика С.Н. Курилова, коряка В. Коянто (повесть «Месяц молочных важенок», 1974; книга рассказов и повестей «Верхние люди подождут», 1976), манси Ю. Шесталова, ненцев В.Н. Ледкова и А. Неркаги (повести «Анико из рода Ного», 1977; «Илир», 1978), эвена А.В. Кривошапкина, эвенкийской писательницы Г. Кэптукэ. Важным событием стало издание в 1961 году антологий прозы («От Москвы до тайги одна ночёвка») и поэзии («Север поёт») северных народов. Поэзия этого периода представлена творчеством чукотской поэтессы А.А. Кымытваль и эскимосской поэтессы З. Ненлюмкиной (сборник «Птицы Наукана», 1979), эвенка А. Немтушкина, ненецких поэтов Л. Лапцуя (поэма «Эдейка», 1973) и П. Явтысыя (сб. «В белой панице земля», 1973), юкагира У. Адо (сб. «Рассказы Юко», 1973), хантов М.И. Шульгина (сб. «Благодарность», 1975) и Р.П. Ругина (сб. «Метель на ладони», 1982), нанайского поэта А.А. Пассара (сборник «Мудрость тайги», 1974), саамских поэтов А.А. Бажанова (сборник «Солнце над тундрой», 1983) и О. Вороновой (сборники «Снежница», 1986, «Вольная птица», 1987, «Жизнь», 1991, «Поле жизни», 1995) и др.
Литература последних десятилетий обнажает драматизм существования этносов, вынужденных встраиваться в чуждую их традиционному укладу цивилизацию, расколотость национального сознания, утрату глубинной связи с природой. Для неё характерно сочетание интереса к индивидуальной психологии современника с вниманием к духовному наследию предков, к фольклорно-мифологическим истокам нацональнойи культуры: роман-сказание «И лун медлительных поток…» манси А.М. Коньковой и Г.К. Сазонова (1990), рассказы «Бой с волком» (1990), «Первая добыча» (1992) ненца В. Неркагы, произведения хантов А.М. Сенгепова («Рассказы старого ханты», 1994) и Е.Д. Айпина, нанайской поэтессы А.П. Ходжер (сборник «Дученку поёт», 1990) и др.