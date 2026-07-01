КРАЙНА

КРАЙНА - историческая область в западной части Балканского полуострова.

(В современной Сло­ве­нии с цен­тром в городе Люб­ля­на). Крайна ус­лов­но де­лит­ся на 3 час­ти: Верх­нюю (Go­renjska), Ниж­нюю (Dolenjska) и Внут­рен­нюю (Notranjska) Крайны. В древ­но­сти тер­ри­то­рию Крайны на­се­ля­ли кель­ты и ил­ли­рий­цы. В I веке н. э. в со­ста­ве римской провинции Пан­но­ния. В 493 году тер­ри­то­рия Крайны по­па­ла под власть Ост­гот­ско­го ко­ро­лев­ст­ва, в даль­ней­шем под­вер­га­лась час­тым втор­же­ни­ям вест­го­тов, гун­нов и лан­го­бар­дов. По­сле 568 года, с ухо­дом лан­го­бар­дов в Ита­лию, Крайнау под­чи­ни­ли ава­ры; в этот пе­ри­од на­ча­лось её за­се­ле­ние сла­вя­на­ми. В 788 году часть Крайны во­шла в со­став Франк­ско­го го­су­дар­ст­ва в ка­че­ст­ве мар­ки Кар­ния.

В IX-XI веках Верх­няя Крайна и часть Внутренней Крайны вхо­ди­ли в Великую Ка­ран­та­нию (смотри Ка­ран­та­ния), Ниж­няя Крайна - в Сло­вен­скую мар­ку Вос­точ­но-Франк­ско­го ко­ро­лев­ст­ва. В конце XI века Крайна вошла во вла­де­ния пат­ри­ар­хов Ак­ви­леи, ко­то­рые в XII - 2-й половине XIII веков не­од­но­крат­но пе­ре­да­ва­ли её в лен различным германским феодальным ро­дам, в т. ч. гра­фам фон Ан­декс-Ме­ра­нам и фон Спан­хей­мам (1248-1269 годы). В 1269 году Крайна бы­ла унас­ле­до­ва­на чешским ко­ро­лём Прже­мыс­лом II Ото­ка­ром, по­сле его смер­ти - гра­фа­ми Го­ри­цы и Ти­ро­ля (1279), а в 1335 году вклю­че­на во вла­де­ния Габс­бур­гов (в 1364 году по­лу­чи­ла ста­тус гер­цог­ст­ва).

По Шён­брунн­ско­му ми­ру 1809 года над Крайной был ус­та­нов­лен су­ве­ре­ни­тет Фран­ции, она во­шла в со­став Ил­ли­рий­ских про­вин­ций. В 1813 году воз­вра­ще­на Габс­бур­гам, что бы­ло за­кре­п­ле­но ре­ше­ния­ми Вен­ско­го кон­грес­са 1814-1815 годов, с 1816 года вхо­ди­ла в под­вла­ст­ное им ко­ро­лев­ст­во Ил­ли­рия, с 1849 года име­ла ста­тус ко­рон­ной зем­ли. По­сле рас­па­да Ав­ст­ро-Венг­рии бо́ль­шая часть Крайны по ус­ло­ви­ям Ра­палль­ско­го до­го­во­ра 1920 года ото­шла к Ко­ро­лев­ст­ву сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев, а часть Внутренняя Крайна - к Ита­лии. По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны по Па­риж­ским мир­ным до­го­во­рам 1947 года Крайна пол­но­стью бы­ла пе­ре­да­на Со­циа­ли­стической Рес­пуб­ли­ке Сло­ве­ния в со­ста­ве Юго­сла­вии.

С 1991 года в не­за­ви­си­мом государстве Рес­пуб­ли­ка Сло­ве­ния.

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