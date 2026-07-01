КРАЙНА
КРАЙНА - историческая область в западной части Балканского полуострова.
(В современной Словении с центром в городе Любляна). Крайна условно делится на 3 части: Верхнюю (Gorenjska), Нижнюю (Dolenjska) и Внутреннюю (Notranjska) Крайны. В древности территорию Крайны населяли кельты и иллирийцы. В I веке н. э. в составе римской провинции Паннония. В 493 году территория Крайны попала под власть Остготского королевства, в дальнейшем подвергалась частым вторжениям вестготов, гуннов и лангобардов. После 568 года, с уходом лангобардов в Италию, Крайнау подчинили авары; в этот период началось её заселение славянами. В 788 году часть Крайны вошла в состав Франкского государства в качестве марки Карния.
В IX-XI веках Верхняя Крайна и часть Внутренней Крайны входили в Великую Карантанию (смотри Карантания), Нижняя Крайна - в Словенскую марку Восточно-Франкского королевства. В конце XI века Крайна вошла во владения патриархов Аквилеи, которые в XII - 2-й половине XIII веков неоднократно передавали её в лен различным германским феодальным родам, в т. ч. графам фон Андекс-Меранам и фон Спанхеймам (1248-1269 годы). В 1269 году Крайна была унаследована чешским королём Пржемыслом II Отокаром, после его смерти - графами Горицы и Тироля (1279), а в 1335 году включена во владения Габсбургов (в 1364 году получила статус герцогства).
По Шёнбруннскому миру 1809 года над Крайной был установлен суверенитет Франции, она вошла в состав Иллирийских провинций. В 1813 году возвращена Габсбургам, что было закреплено решениями Венского конгресса 1814-1815 годов, с 1816 года входила в подвластное им королевство Иллирия, с 1849 года имела статус коронной земли. После распада Австро-Венгрии бо́льшая часть Крайны по условиям Рапалльского договора 1920 года отошла к Королевству сербов, хорватов и словенцев, а часть Внутренняя Крайна - к Италии. После 2-й мировой войны по Парижским мирным договорам 1947 года Крайна полностью была передана Социалистической Республике Словения в составе Югославии.
С 1991 года в независимом государстве Республика Словения.