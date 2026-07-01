КРАВЦОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

КРАВЦОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ - российский литературовед, славист, фольклорист .

Окон­чил ис­то­ри­ко-эт­но­ло­гический факультет 1-го МГУ (1929). В 1939-1960 годах воз­глав­лял ка­фед­ру русского языка и литературы Там­бов­ско­го государственного пе­да­го­гического института (ны­не Там­бов­ский государственный университет име­ни Г.Р. Дер­жа­ви­на). Профессор МГУ (с 1962 года). Пе­ча­тал­ся с 1929 года.

Основные тру­ды свя­за­ны с ис­сле­до­ва­ни­ем сербского, болгарского, русского фольк­ло­ра, а так­же с изу­че­ни­ем взаи­мо­свя­зей славянских ли­те­ра­тур: «Серб­ский эпос и ис­то­рия» (1948), «Идей­ное со­дер­жа­ние серб­ско­го эпо­са» (1951), «Пес­ни жне­цов в бол­гар­ском на­род­ном твор­че­ст­ве XIX века» (1951), «Рус­ское на­род­ное по­эти­че­ское твор­че­ст­во» (1971), «Про­бле­мы сла­вян­ско­го фольк­ло­ра» (1972), «Про­бле­мы срав­ни­тель­но­го изу­че­ния сла­вян­ских ли­те­ра­тур» (1973) и др.

Сочинения:

Рус­ское уст­ное на­род­ное твор­че­ст­во. 2-е издание. М., 1983;

Серб­ско­хор­ват­ский эпос. М., 1985.