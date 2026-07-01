КРАВЦОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
КРАВЦОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ - российский литературовед, славист, фольклорист.
Окончил историко-этнологический факультет 1-го МГУ (1929). В 1939-1960 годах возглавлял кафедру русского языка и литературы Тамбовского государственного педагогического института (ныне Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина). Профессор МГУ (с 1962 года). Печатался с 1929 года.
Основные труды связаны с исследованием сербского, болгарского, русского фольклора, а также с изучением взаимосвязей славянских литератур: «Сербский эпос и история» (1948), «Идейное содержание сербского эпоса» (1951), «Песни жнецов в болгарском народном творчестве XIX века» (1951), «Русское народное поэтическое творчество» (1971), «Проблемы славянского фольклора» (1972), «Проблемы сравнительного изучения славянских литератур» (1973) и др.
Сочинения:
Русское устное народное творчество. 2-е издание. М., 1983;
Сербскохорватский эпос. М., 1985.