КРАВЧУК ЛЕОНИД МАКАРОВИЧ

КРАВЧУК ЛЕОНИД МАКАРОВИЧ - украинский государственный и политический деятель.

В 1958 году окон­чил эко­но­мический факультет Ки­ев­ско­го госудраственного университета имени Т. Шев­чен­ко, в 1970 году - ас­пи­ран­ту­ру Ака­де­мии об­щественных на­ук при ЦК КПСС, кандидат эко­но­мических на­ук. С 1970 года ра­бо­тал в ап­па­ра­те ЦК КП Ук­раи­ны (ЦК КПУ), в 1988-1990 годах заведующий идео­ло­гическим от­де­лом, сек­ре­тарь ЦК КПУ. В 1990 году на­зна­чен 2-м сек­ре­та­рём ЦК КПУ, в 1990-1991 годах член По­лит­бю­ро ЦК КПУ и член ЦК КПСС . В мар­те 1990 года из­бран депутатом ВС УССР, в 1990-1991 годах его пред­се­да­тель, в августе 1991 года зая­вил о сво­ём вы­хо­де из КПСС.

1.12.1991 года из­бран пре­зи­ден­том Ук­раи­ны (за Кравчука про­го­ло­со­ва­ло 61,59% из­би­ра­те­лей). 5.12.1991 года объ­я­вил об од­но­сто­рон­ней де­нон­са­ции Ук­раи­ной Со­юз­но­го до­го­во­ра 1922 года. В ночь с 7 на 8.12.1991 года вме­сте с Б.Н. Ель­ци­ным и С.С. Шуш­ке­ви­чем под­пи­сал Бе­ло­веж­ские со­гла­ше­ния 1991 года. В 1994 году во 2-м ту­ре пре­зи­дент­ских вы­бо­ров, на­брав 45,1% го­ло­сов из­би­ра­те­лей, про­играл Л.Д. Куч­ме. В 1994 году из­бран депутатом Вер­хов­ной ра­ды Ук­раи­ны, член фрак­ции «Со­ци­аль­но-ры­ноч­ный вы­бор», позд­нее во­шёл в де­пу­тат­скую груп­пу « Кон­сти­туционный центр». С 1998 года член Со­ци­ал-де­мо­кра­тической пар­тии Ук­раи­ны (объ­е­ди­нён­ной), в 1998 и 2002 годах из­би­рал­ся депутатом Вер­хов­ной ра­ды по спи­ску этой пар­тии, воз­глав­лял её пар­ла­мент­скую фрак­цию. На пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 2006 года пар­тия по­тер­пе­ла по­ра­же­ние и не во­шла в Вер­хов­ную ра­ду Ук­раи­ны.